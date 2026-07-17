乐清严查外卖餐饮 230余批次食品抽样检测
温州日报 2026-07-17 08:46:37
记者从乐清市市场监管局获悉，自今年5月份起该局开展网络食品专项抽检工作，重点抽查美团、淘宝闪购等平台线上餐饮店，目前已完成食品抽样检测230余批次。
温州网讯 记者从乐清市市场监管局获悉，自今年5月份起该局开展网络食品专项抽检工作，重点抽查美团、淘宝闪购等平台线上餐饮店，目前已完成食品抽样检测230余批次。
据悉，抽检覆盖奶茶饮品、果蔬汁、早餐面点、烧烤炸串、卤味凉菜、食用农产品等热门品类，贴合日常订餐需求。检测人员以普通消费者身份在线匿名订餐，杜绝商家规避抽检情况。订单送达后，执法人员现场核验餐品包装与封签，确认配送无异常后，严格按规范完成样品登记、封装、送检工作。“线上匿名下单+线下当场封样”模式，有效规避样品调换、污染等问题，确保检测结果客观公正。
同时，通过平台大数据筛选高风险高热度商户，实现精准抽检，提升监管效能。执法人员将持续紧盯网络餐饮食品安全，常态化开展抽检排查，对检测不合格的商家依法处理并对外公示。
来 源：温州日报
原标题： 乐清严查外卖餐饮 230余批次食品抽样检测
作者 南南 王伟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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