这个周末哪里玩？园博夏夜，精彩不停歇！
温州晚报 2026-07-17 08:46:38
昨晚，温州园博园夏夜狂欢继续升温——“童年游戏大作战”“亲水奇妙夜”“星遇五重奏”等特色活动，持续点燃市民夏夜激情。
温州网讯 昨晚，温州园博园夏夜狂欢继续升温——“童年游戏大作战”“亲水奇妙夜”“星遇五重奏”等特色活动，持续点燃市民夏夜激情。
在“童年游戏大作战”现场，大朋友和小朋友们一起重温老鹰捉小鸡、拍洋画、跳皮筋、赛青蛙……那些儿时的简单快乐，瞬间涌上心头。今晚，“园博小侦探·园林纳凉探秘”活动也将亮相，邀请亲子家庭走进园博园，在夏夜晚风中探秘各大展园内藏着的消暑智慧。
更棒的是，这些精彩活动在本周末都会持续进行！还没来得及打卡的市民，这个周末不妨带上家人，来园博园尽享夏夜好时光。
来 源：温州晚报
原标题： 这个周末哪里玩？园博夏夜，精彩不停歇！
记者 李庭 胡恩慰/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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