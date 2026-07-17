新华网 2026-07-17 10:40:14

这是国际足联赛事史上首次向冠军球队颁发冠军戒指，是将美国职业体育最具代表性的传统之一引入世界足坛。

国际足联16日官宣，美加墨世界杯冠军球队除了有奖杯和金牌外，还将拥有冠军戒指。

这是国际足联赛事史上首次向冠军球队颁发冠军戒指，是将美国职业体育最具代表性的传统之一引入世界足坛。

图片为国际足联官网截图

国际足联表示，冠军戒指为严格限量版，总数为2026枚，均有独立编号，以此向本届赛事致敬。其中30枚授予冠军队，其余1996枚作为官方授权商品面向全球球迷发售，意在让球迷们也能拥有独一无二的世界杯记忆。

戒指一面镌刻世界杯奖杯图案，另一面则根据冠军队进行个性化定制。每枚戒指均独立编号、量身打造，并附真品证书。

决赛结束后，冠军球队队长与主教练将立即获颁临时戒指以纪念这一时刻；随后，30枚正式戒指再进行个性化定制和颁发给冠军球队。

本届世界杯决赛将于当地时间7月19日在纽约举行，西班牙队将与阿根廷队争夺冠军。

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜冠军球队将首次获颁“冠军戒指”

记者 岳冉冉、丁文娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com