国际社会积极评价中国推动人工智能向善普惠发展

新华网 2026-07-17 10:40:13

受访国际人士表示，中国积极倡导并以实际行动促进全球人工智能向善普惠发展，推动形成具有广泛共识的人工智能全球治理体系，帮助全球南方国家加强能力建设、弥合智能鸿沟，用技术创新与开放合作为全球人工智能发展注入强劲动能。

2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月17日至20日在上海举行。受访国际人士表示，中国积极倡导并以实际行动促进全球人工智能向善普惠发展，推动形成具有广泛共识的人工智能全球治理体系，帮助全球南方国家加强能力建设、弥合智能鸿沟，用技术创新与开放合作为全球人工智能发展注入强劲动能。

图为2026年7月16日拍摄的世博展览馆外景。新华社记者 丁汀 摄

让人工智能更好惠及世界

从2025年初开源模型DeepSeek-R1横空出世，到今年以来中国人工智能大模型以词元计的每周调用量大幅上升，中国人工智能发展不断取得新成就。俄罗斯科学院东方研究所首席研究员安德烈·奥斯特洛夫斯基认为，中国在人工智能等研发领域不断取得重大进展，在创新应用方面日益成为全球引领者。

图为2026年7月16日拍摄的世博展览馆展台上的机器人。新华社记者 丁汀 摄

“毫无疑问，中国在人工智能领域处在全球第一梯队。”埃及外交事务委员会成员迪亚·赫勒米说，中国在人工智能领域所取得的发展成就，源于对人工智能赋能千行百业、嵌入民生场景的应用价值的深刻理解。

“中国积极推动开源生态建设、产业化应用和国际合作，在智慧制造、数字医疗、智慧城市等领域积累了丰富实践经验，为全球人工智能落地提供了大量应用场景和创新方案。”壳牌荷兰公司高级人工智能数据科学家张金锐说。

“中国在工业和制造业人工智能领域拥有前沿技术，是一系列解决方案的提供者。”即将出席本次大会的联合国工业发展组织人工智能创新负责人贾森·斯莱特说，期待中国高效的技术研发与生产能力能够帮助更多国家提升技能并培育本土的创新生态。

“过去十多年来，中国在人工智能领域取得的进展令我印象深刻。”曾参加过往届大会的澳大利亚新南威尔士大学人工智能研究院首席科学家托比·沃尔什说，中国已跻身全球人工智能发展前列并大力推动开放模型发展，推动降低人工智能开发和应用门槛，“惠及整个世界”。

携手应对人工智能治理挑战

“在人工智能领域，中国发挥着独特且富有远见的引领作用。”在塞尔维亚信息和电信部长博里斯·布拉蒂纳看来，提出《全球人工智能治理倡议》正是中国这种引领作用的重要体现。

近年来，中国积极推动全球人工智能治理，发布《全球人工智能治理倡议》，推动联合国大会通过加强人工智能能力建设国际合作决议，连续举办世界人工智能大会。马来西亚智库区域策略研究所专业委员陈日嘉认为，中国致力于推动开放合作，包括搭建国际交流平台、促进规则对话、加强能力建设等，“让更多国家能够参与人工智能发展并从中受益，这也与联合国倡导的包容、普惠等发展理念高度契合”。

英国伯明翰大学人工智能教授马克·李表示，人工智能技术发展迅速，必须加紧完善配套治理。作为人工智能领域的领先者之一，中国倡议有助于各国更好地应对在人工智能发展过程中遇到的挑战。

2026年7月7日，在瑞士日内瓦举办的“人工智能造福人类全球峰会”上，与会嘉宾与中国移动的四足机器狗互动。新华社记者 连漪 摄

“随着人工智能技术快速发展，其在经济、社会、科学以及地缘政治领域的影响日益加深。”马达加斯加塔那那利佛大学数字治理与公共政策专家内斯托尔·拉贝说，中国明确提出推动人工智能向善普惠发展，体现了中方积极参与构建国际合作框架和应对数字化转型新挑战的担当。

“看到缩小智能鸿沟的希望”

“中国方案关注到了全球南方的现实关切。”津巴布韦学者德里克·戈托表示，近年来，中方持续推进落实《全球人工智能治理倡议》，帮助包括非洲在内的全球南方加强能力建设。“从合作培养本土技术人才到推动技术联合开发，中国的务实举措让非洲看到了缩小数字鸿沟、共享技术红利的希望。”戈托说。

“中国在喀麦隆发展人工智能方面提供了极大的帮助。”中国在喀麦隆首都雅温得设立的自动气象站有效提升了该国天气预报水平，让即将在上海参会的喀麦隆国家气象局局长森普利斯·钦达·塔佐对中国开放合作理念感受颇深。

马里博客作者协会主席布雷马·苏洛认为，中国助力非洲建设数据中心、通信网络等基础设施，有效提升当地数字化水平。

塞尔维亚国家管理和地方自治部国务秘书普雷德拉格·拉伊奇说，同中方的合作让塞方“获得了世界一流的交流学习平台”。“这种国际合作使我们的地方政府能够采用智能化行政解决方案，例如自动化市政登记系统。”

本次大会即将开幕，中方已广泛邀请各国政府官员、产学研界人士及国际组织负责人来华共同研讨人工智能发展与治理的方向。“在我看来，这充分展现了中国搭建跨国合作桥梁、分享发展经验、交流先进技术、实现互利共赢的开放姿态，体现了中国推动构建人类命运共同体的责任担当。”埃及外交事务委员会成员迪亚·赫勒米说。

来 源：新华网

原标题： 国际社会积极评价中国推动人工智能向善普惠发展

本文转自：温州新闻网 66wz.com