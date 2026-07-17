新华网 2026-07-17 10:35:48

15日发布的中国经济半年报显示，以高端制造、数智经济、现代服务为代表的新动能对上半年经济增长的贡献率超过四成。一项项跃动的数据，勾勒出中国经济向新向优的发展轨迹，折射出中国创新红利不断释放的“全球价值”。

15日发布的中国经济半年报显示，以高端制造、数智经济、现代服务为代表的新动能对上半年经济增长的贡献率超过四成。一项项跃动的数据，勾勒出中国经济向新向优的发展轨迹，折射出中国创新红利不断释放的“全球价值”。

7月14日，大批国产汽车在山东港口烟台港等待装船出口（无人机照片）。新华社发（唐克摄）

中国创新成果加速出海，为全球发展增加普惠可及的技术供给。上半年，中国外贸规模历史同期首次突破25万亿元。规模攀升的背后，是贸易结构的持续优化。据中国海关统计，上半年，中国机电产品出口增长20.1%，高技术产品出口更是增长39%，工业机器人出口增长18.6%并销往全球141个国家和地区，智能仿生机器人出口超万台。越来越多高端化、智能化、绿色化的中国制造加速走向世界，大幅降低了全球应用新技术的门槛。巴西应用经济研究所高级研究员卢西亚娜·阿西奥利·达席尔瓦认为，中国在人工智能、5G等新兴领域的显著进步，正为广大发展中国家共享技术红利提供新机遇。

中国创新能力持续跃升，为全球产业升级注入新动能。上半年，中国规模以上高技术制造业增加值同比增长13.3%，大幅领先整体工业增速。新质生产力正从局部的行业亮点，加速聚变为支撑经济增长的新产业集群。在此过程中，中国创新对全球的贡献，也从单一的“产品输出”跃升为系统的“产业赋能”。

以新能源汽车为例，比亚迪在匈牙利投资建设新能源乘用车生产基地；奇瑞在西班牙与本土车企埃夫罗合资运营的工厂启用全新生产线；小鹏汽车全球第三个本地化生产基地在马来西亚投产……中国车企的出海模式，正迈向“产能、技术、生态”一体化输出。在全球产业链深度调整的当下，中国完整的产业体系与充沛的创新能力，正通过深度融合的本地化生产与生态共建，帮助更多国家构建稳定、高效、富有韧性的现代产业体系。

7月7日，在瑞士日内瓦举办的“人工智能造福人类全球峰会”上，中国智元机器人为观众进行舞蹈表演。新华社记者连漪摄

中国坚持开放协同，为全球创新拓展广阔的合作空间。如今，中国人工智能开源大模型全球累计下载量已突破100亿次，可控核聚变、量子科技等大科学装置向全球开放，天宫空间站也将迎来外国宇航员。大量实践证明，中国的新兴领域技术和产品，带给世界的不是冲击而是机遇，不是威胁而是赋能。

全球创新资源正加速向中国汇聚。中国商务部数据显示，今年前五个月，中国高技术产业实际使用外资同比增长19.4%，占全国实际使用外资的近四成，较去年同期提升9.4个百分点。越来越多外企来中国设立研发中心、地区总部，深度嵌入中国创新链，实现从“中国制造”向“中国创造”的战略位移。高强度的市场竞争与极快的创新迭代，正深刻重塑跨国企业的全球竞争力，中国市场已被业内视为“全球最硬核的健身房”。正如全球独立营销传播公司斐朋传播在近期报告中所言：“2026年，如果你不在中国创新，你可能根本就没在创新。”

真正改变世界、惠及世界的创新，始终应该是走向世界、拥抱世界的创新。从技术普惠到产业赋能，再到生态共建，中国以自身高质量发展的确定性，不断转化为全球共同发展的“新动能”。面向未来，中国将以更积极的姿态嵌入国际创新和产业分工体系，推动建设开放型世界经济，共同维护全球产供链稳定畅通，为世界经济提供越来越多的创新红利。

来 源：新华网

原标题： 中国经济新动能 世界发展新机遇

记者 许苏培

本文转自：温州新闻网 66wz.com