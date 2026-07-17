新华网 2026-07-17 10:46:29

2026美加墨世界杯决赛即将在美国纽约市郊外一座体育场举行，包括纽约市在内的美国东北部地区却因加拿大野火而被烟霾笼罩，并持续受到高温天气的炙烤。

2026美加墨世界杯决赛即将在美国纽约市郊外一座体育场举行，包括纽约市在内的美国东北部地区却因加拿大野火而被烟霾笼罩，并持续受到高温天气的炙烤。

美国WABC广播电台16日援引纽约市卫生专员阿利斯特·马丁的话报道，纽约市居民本周同时面临极端高温和野火烟霾的挑战，“凉爽、有空调的室内才是最安全的地方”。

7月2日，在美国纽约，一名女士用纸扇遮蔽阳光。新华社记者张凤国摄

纽约州政府15日发布警报说，烟霾和高温导致纽约州空气质量变差，民众应采取预防措施，避免在户外逗留过久，有健康问题的人尤其要注意。

加拿大政府15日说，当天该国境内有835处野火在燃，其中112处火势处于“失控”状态。

美国国家气象局预测，野火导致的烟霾可能会持续到本周末。美国哥伦比亚大学拉蒙特-多尔蒂地球观测站研究人员丹·韦斯特维尔特15日说，对纽约市来说，最糟糕的情况可能还没出现。

世界杯决赛19日将在纽约新泽西体育场举行，预计将有超过8万人在这座露天体育场观赛，另有5万人预计在纽约曼哈顿中央公园观看比赛直播。

来 源：新华网

原标题： 世界杯决赛在即 纽约市受高温烟霾夹击

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com