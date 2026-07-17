新华网 2026-07-17 10:46:30

美国有线电视新闻网（CNN）16日以三名知情人士为消息源报道，美国军方已将伊朗米纳卜小学遭袭事件的调查搁置数月，军方高层迟迟没有批准相关调查进入关键的情报审查程序。

美国有线电视新闻网（CNN）16日以三名知情人士为消息源报道，美国军方已将伊朗米纳卜小学遭袭事件的调查搁置数月，军方高层迟迟没有批准相关调查进入关键的情报审查程序。

这些消息人士说，2月28日米纳卜小学遭空袭后的一周内，相关“战斗毁伤评估（BDA）”调查的前两个阶段已经完成，重点是厘清空袭是否击中并毁伤预定目标等问题。前两阶段调查结果表明，美军“意外”击中小学的部分原因包括使用“过时”情报。

4月6日，在伊朗首都德黑兰市举行的悼念活动现场，组织者搭建起小学教室遭袭场景并摆放遇难学生照片，悼念遭美以空袭遇难的米纳卜小学学生。新华社记者沙达提摄

然而，截至7月初，第三阶段调查仍未启动。这一阶段通常由美国国防情报局的分析员审查所有相关卫星图像及其他情报，从而对发生了什么、事件如何影响美军更广泛任务提供更全面的判断。通常而言，这道关键审查程序几乎会在事件发生后立即展开。

按照其中一名消息人士的说法，调查第三阶段之所以迟迟未启动，是因为五角大楼和美军中央司令部高层都不希望重蹈去年惹恼白宫等方面的覆辙。

2025年6月美军空袭伊朗核设施后，CNN援引对空袭BDA调查第三阶段的分析报道，空袭并未如总统特朗普所称“彻底摧毁”伊朗的核设施。当时，国防情报局在中央司令部没有明确要求的情况下，就按照惯例进行了第三阶段分析。结果，白宫和国防部长赫格塞思大为不满，时任国防情报局局长杰弗里·克鲁泽同年8月遭解职。

据伊朗方面统计，空袭造成米纳卜小学175人死亡，其中绝大部分是女童。多家媒体先前援引知情人士的话报道，美国军方数据库曾警告有关多处伊朗目标的情报严重过时，但美军高层却无视警报，批准打击米纳卜小学等目标。英国《卫报》6月在报道中称，美军使用的是7年前的数据。

3月3日，在伊朗南部米纳卜市，人们走上街头为遭到美以空袭小学的遇难者举行葬礼。新华社/迈赫尔通讯社

CNN报道说，不少美国国会议员对美军搁置调查感到愤怒，一再要求五角大楼交出所有相关材料，但迄今仍未看到调查报告。

20多名民主党籍参议员最近致信赫格塞思和中央司令部司令库珀：“袭击发生四个多月后……国会和美国人民仍未收到国防部的调查结果。没有理由隐瞒发生了什么、出了什么问题以及国防部正在采取哪些措施防止再次发生。”

另一名美国官员告诉CNN，由于白宫对赫格塞思和库珀施加巨大压力，要求他们证明对伊朗的军事行动进展顺利，因此两人拒绝与军方和情报系统的其他部门分享与这场战事有关的信息。

美国舆论普遍认为，特朗普和五角大楼的近期表态都显示，美方正试图掩盖真相，淡化追责一事。

本周早些时候，特朗普接受福克斯新闻频道采访时被再次问及是否会承诺公布调查结果。他说：“我必须和将领们谈谈……我认为任何人都无法说出那里发生了什么。”

来 源：新华网

原标题： 美媒：伊朗小学遭袭事件调查被美军搁置

记者 胡若愚

本文转自：温州新闻网 66wz.com