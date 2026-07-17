新华网 2026-07-17 10:44:03

最新民意调查结果显示，日本首相高市早苗内阁的支持率持续下跌，已经降至50%以下，不支持率继续上升。

最新民意调查结果显示，日本首相高市早苗内阁的支持率持续下跌，已经降至50%以下，不支持率继续上升。

7月10日，在位于日本东京的国会议事堂前，民众手持标语参加抗议集会，反对高市早苗政府近期推动的一系列危险政策和法案。新华社记者岳晨星摄

根据日本时事通讯社16日发布的民调结果，高市内阁支持率已跌至49%，比6月下跌5.3个百分点，6月的支持率则比5月下跌5.1个百分点。最新民调中，不支持率为25.2%，比6月上升3个百分点。

从年龄层看，高市内阁在60至70岁年龄段人群中的支持率降幅最大，从63.7%猛跌至39.9%；不支持率从15.1%上升至33.3%。

在民调中选择“不支持”的调查对象表示，“不抱期望”“政策糟糕”“首相不值得信任”是其对高市内阁抱负面印象的最主要原因。

来 源：新华网

原标题： 高市内阁支持率持续下降 跌破50%

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com