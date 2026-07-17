美式“勒索”加剧海湾国家对美信任赤字

新华网 2026-07-17 10:39:44

媒体和分析人士指出，伊朗战事爆发后，沙特阿拉伯等海湾国家对美国的“安保假象”和经济索取愈加失望。海湾国家正基于自身利益寻求缓和与伊朗关系，化解地区紧张局势，并推动构建由地区国家主导的安全架构。

美国总统特朗普14日称，他决定以海湾国家与美国达成贸易和投资协议的形式，取代前一天宣布的收取霍尔木兹海峡通行费。

有网友在社交媒体平台上评论：“这分明就是勒索。”

媒体和分析人士指出，伊朗战事爆发后，沙特阿拉伯等海湾国家对美国的“安保假象”和经济索取愈加失望。海湾国家正基于自身利益寻求缓和与伊朗关系，化解地区紧张局势，并推动构建由地区国家主导的安全架构。

“勒索”不是第一次

两天之内，美国拟对霍尔木兹海峡通行征收“保护费”一事出现反转。特朗普13日称，美国将对所有经由海峡运输的货物收取20%的费用，作为美方向中东盟友提供保护的“补偿”。

特朗普次日改口说，沙特、阿联酋等海湾国家领导人提供了替代方案，即以对美大规模投资免缴通行费，他对此“非常满意”。

英国皇家国际问题研究所国际法项目主任马克·韦勒认为，特朗普有关海峡通行收费的主张违反国际法，且与美方此前要求他国不得在国际水道收费的立场自相矛盾，再次暴露美方双重标准、乘危牟利的做派。

这是2026年6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄

这并非海湾国家在美伊冲突期间首遭“勒索”。在6月中旬美伊达成的谅解备忘录中，美国承诺与区域伙伴为伊朗重建和经济发展投入至少3000亿美元。美国副总统万斯曾称，这笔钱将由海湾国家支出。不过，海湾国家对此未作公开回应。

卡塔尔智库全球问题中东委员会执行主任哈立德·贾比尔批评说，特朗普政府把海湾国家“当作取款机”，这令许多国家“不满”。

韦勒则认为，美方一系列言行将进一步透支美国在海湾国家的信誉。

“多年来的最大裂痕”

沙特是美国在中东地区的重要盟友。特朗普更对沙特“青睐有加”，两次入主白宫后都优先访问沙特，签署一系列军售和经济协议，换取沙特对美数千亿美元的投资承诺。

然而，有阿拉伯国家匿名官员对媒体透露，沙特越发感到其对美关系的巨大投入并未获得回报。

据媒体报道，今年年初，沙特等海湾国家一直在幕后劝阻特朗普政府不要对伊朗发动军事打击。但结果表明，沙特等海湾国家的安全和利益全然遭美方无视，战事也让沙特等国认识到美军在地区的基地并非“保护伞”，而是“风险源”。

2025年5月13日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（右）会见美国总统特朗普。新华社发（沙特通讯社供图）

沙美分歧在5月初达到顶点。当时，美方宣布将启动疏导霍尔木兹海峡被困船只的“自由计划”。据美媒报道，由于美方事前未与海湾国家沟通，沙特方面强烈不满，后者拒绝美军使用沙特境内基地和空域，迫使美方匆匆叫停行动。

美国《纽约时报》披露，沙特拒绝配合后，特朗普连续三天致电沙特王储穆罕默德，但沙特不为所动。美国《华尔街日报》报道说，美方对此颇为恼火，以暂缓向沙特交付防空武器等方式加以威胁。

有美媒评论说，“几十年来支撑海湾地区安全体系的沙美关系，出现了多年来的最大裂痕”。美国华盛顿海湾阿拉伯国家研究所学者侯赛因·伊比什评价说，海湾国家“已不再信任美国”。

“排除美国的新常态”？

7月初，沙特副外交大臣瓦利德·胡莱吉率团参加伊朗已故最高领袖哈梅内伊的送葬仪式，引发外界高度关注。舆论认为，这是沙伊两国缓和关系的信号。

数月来，伊朗针对海湾国家境内美军设施的反击一度令双方关系坠入低谷。但近来一系列外交动向显示，地区国家并不希望与伊朗持续对立，正通过对话接触来缓和关系。

据媒体报道，阿联酋和伊朗的高级别国家安全官员6月中旬举行了伊朗战事爆发以来的首次面对面会晤，标志着两国紧张关系迎来“显著转变”。6月下旬，阿联酋和伊朗两国外长还通了电话，这是两国高层自战事爆发以来的首次公开对话。

2026年7月4日，伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊遗体公众告别仪式在首都德黑兰的伊玛目霍梅尼清真寺举行。新华社发

美国智库中东研究所高级研究员格妮尔·托尔表示，海湾国家已认识到有必要与伊朗达成谅解，“如果海湾国家与伊朗达成协议，这并不令人意外”。

另有匿名阿拉伯国家外交官日前向媒体透露，沙特正酝酿举办一场海湾国家与伊朗的“和解峰会”，旨在修复双方关系、加强地区合作，并明确该会议不与美伊谈判挂钩。

英国《每日电讯报》分析认为，海湾国家一系列外交努力的目标是构建“战后地区共存机制”，这或将是某种“排除美国的新常态”。

美国昆西治国方略研究所联合创始人特里塔·帕尔西认为，海湾国家意识到美国对伊朗的遏制和孤立已然失败，且最终引发灾难性地区冲突。面对现实，海湾国家主动调整思路，寻求与伊朗建立经济上的相互依赖，并构建伊朗参与、由地区国家主导的新型安全架构。

来 源：新华网

原标题： 美式“勒索”加剧海湾国家对美信任赤字

记者 吴宝澍 罗晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com