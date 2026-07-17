新华网 2026-07-17 10:46:30

美国总统特朗普15日要求本国军工企业加快武器生产、扩充产能。乌克兰危机和美伊战事持续消耗美国武器库存，暴露出美国防务供应链短板。

美国总统特朗普15日要求本国军工企业加快武器生产、扩充产能。乌克兰危机和美伊战事持续消耗美国武器库存，暴露出美国防务供应链短板。

这是3月29日拍摄的德黑兰市区爆炸后的浓烟。新华社记者沙达提摄

特朗普当天在宾夕法尼亚州举行的国防与创新峰会上对防务企业高管说，美国生产武器的速度还需提高。

峰会于14日至15日在美国陆军军事学院召开，军方高级将领、防务企业高管、投资者和科技企业高管等与会，讨论加强国防工业基础和加快先进武器系统交付。

宾夕法尼亚州联邦参议员戴夫·麦考密克在会上宣布30多项投资和合作计划，涵盖造船、人工智能、机器人、航天和先进制造等领域。

近年来，美国一方面向盟友大量售卖武器，一方面在军事行动中持续消耗弹药储备，其核心防空装备、精确制导武器库存承压。同时，导弹等武器配套发动机需求大幅上涨，迫使美国政府重新审视军工供应链。路透社认为，特朗普的表态反映出美国政府感受到扩大军工生产的紧迫性。

美国政府近来多次要求防务企业提高产量。特朗普曾于今年3月初紧急会晤美国7家军工巨头，商讨生产进度和增产计划；6月底在白宫会见弹药制造商，敦促其加快生产。7月15日，美国国防部宣布启动“国家安全金融基金”，拟通过资金和信贷支持，帮助企业填补关键矿产的供应缺口。

这是从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼（2020年2月19日摄）。新华社记者刘杰摄

按路透社说法，特朗普政府正把扩大军工生产纳入美国制造业复苏的整体经济政策，试图借助五角大楼的采购需求带动工厂投资、先进制造和国内供应链建设。

美国国防部负责采购事务的官员迈克尔·达菲14日在峰会上说，美国国防部正通过签订长期采购合同，为防务企业提供稳定预期。美国企业计划投入约200亿美元以扩大生产“爱国者”导弹等需求较大的武器。

达菲毫不掩饰地表示，当前国际环境要求美国以更大规模、更快速度和更高产量生产武器。

美国《华盛顿邮报》5月21日援引美国官员消息报道，自伊朗战事爆发以来，美国发射了超过200枚“萨德”反导系统拦截弹，约占美国总库存一半；从军舰上发射了100多枚“标准-3”和“标准-6”拦截弹。

美国战略与国际问题研究中心5月27日发布的分析报告显示，美国军火承包商至少需要3年时间，才能补齐在伊朗战事中大量使用的“战斧”巡航导弹、“爱国者”和“萨德”导弹防御系统拦截弹的库存。

来 源：新华网

原标题： 美武器库存消耗加剧 特朗普再促军工增产

记者 高冰冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com