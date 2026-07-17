浙江在线 2026-07-17 16:50:37

16日，省委十五届九次全体会议在杭州举行。

7月16日，省委十五届九次全体会议在杭州举行。记者 李震宇 摄

省委十五届九次全体会议在杭州举行

深入践行“八八战略”

全力推动创新浙江建设全面成势

圆满完成全年经济社会发展目标任务

高质量发展建设共同富裕示范区

省委常委会主持 省委书记王浩讲话

全会听取了王浩受省委常委会委托作的工作报告，审议有关事项

16日，省委十五届九次全体会议在杭州举行。

出席这次全会的省委委员73名，候补委员6名。

省委常委会主持会议。省委书记王浩讲话，省委副书记刘捷、王成出席。

全会深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，听取了王浩受省委常委会委托作的工作报告，审议有关事项。

7月16日，省委十五届九次全体会议在杭州举行。省委书记王浩讲话。

全会认为，全省上下深入践行“八八战略”，坚定扛起经济大省挑大梁的责任担当，牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，顶住压力、奋力前行，上半年全省经济运行呈现“稳中有进、向新向好”的良好态势，顺利实现“时间过半、任务过半”，社会大局保持和谐稳定。特别是，经济社会发展呈现出不少亮点。但同时也要看到，外部环境依然严峻复杂，完成全年目标任务仍需要付出艰苦努力。

全会强调，做好下半年工作，总的是要全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”工作部署，牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，围绕“六个重大突破”，紧扣“八个聚焦聚力”，奋战三季度、决胜下半年，推动创新浙江建设全面成势，促进经济持续稳进向好、社会和谐稳定，高质量完成全年各项目标任务，努力为全国大局多作贡献。在工作中，要牢牢把握六个方面的关键要求。

——必须深入践行“八八战略”，按照既定的目标任务和工作部署，一抓到底、抓出成效。要牢牢把握“八八战略”既一以贯之、又与时俱进的实践要求，持续推动“八八战略”走深走实，一步一个脚印把习近平总书记为浙江擘画的宏伟蓝图变为美好现实。要放眼长远、抓好当下，锚定“十五五”规划确定的目标任务，始终聚焦“落实”二字，持续一体推进重点任务、重点工作、重大改革落地见效，全力抓好开局之年各项工作，高质量完成全年经济社会发展目标任务，确保交出高质量发展和高水平安全良性互动的高分答卷。

——必须牢记责任和使命，在高质量发展建设共同富裕示范区大场景下谋划推进各项工作，勇于探路先行、示范引领。要牢固树立“没有走在前列就是风险、就是失职”的争先意识、责任意识，以“走前列、作示范”的定位标准，蹄疾步稳，久久为功，推进高质量发展建设共同富裕示范区取得更大成效，形成更多可复制可推广的经验做法，为全国大局多作贡献。在工作原则上，要坚持守正创新，坚持尽力而为、量力而行，坚持小切口、大民生，注重群众的“体感”，实打实地一件事一件事办好，积少成多、由小到大、由点到面、逐步展开。在工作基调上，要坚持低调务实，沉下心来干实事、扑下身子抓落实，把主要精力用在破解难题上，做到重实干、求实效。

——必须强化守根护脉、站岗放哨的政治担当，以更高标准、更实举措、更严要求干事创业，全面展现“重要窗口”的形象风采。要始终把“铸魂”摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，时刻对标对表，不折不扣地落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署，浙江见行动见实效”。要始终从全局谋划一域、以一域服务全局，对“国之大者”心中有数，自觉从全国大局的高度来审视推进各项工作，确保各项工作都取得良好政治效果和社会效果。

——必须坚持以改革的思维和创新的办法，加快破解新的“成长的烦恼”，不断塑造高质量发展新动能新优势。要主动适应新形势新情况新变化，坚持以改革创新的思路举措推进工作，主动识变应变求变，坚持敢斗善斗，勇于攻坚突破，奋力探索新路，努力化挑战为机遇、变压力为动力，更好破解难题、塑造优势。

——必须牢牢把握换届工作的正确导向，持续激发干事创业的精气神和浓厚氛围，确保换届和发展“两不误两促进”。要坚持干换结合、以干迎换、以换促干，引导各级党员干部始终保持冲锋在前、实干担当的良好精神状态，把全部心思和精力放在谋发展、抓改革、破难题上，真正做到在岗一天就踏踏实实干好一天，自觉以发展成效接受组织检验，把换届过程转化为狠抓工作落实、推动高质量发展的过程，确保换出新气象、换出新活力。

——必须以“时时放心不下”的责任感，把防范化解重大风险隐患牢牢抓在手上，更好统筹发展和安全。要时刻绷紧安全这根弦，对各类风险隐患做到预防在先、发现在早、处置在小，进一步织密织牢安全网，全力维护政治安全、社会安全、意识形态安全、网络安全，做到守土有责、守土负责、守土尽责，确保社会大局和谐稳定。

全会强调，一段时间以来，省委省政府深入学习贯彻习近平总书记“4+1”重要要求，对标落实“在以科技创新塑造发展新优势上走在前列”，深入谋划推进创新浙江建设。全省上下思想认识越来越统一，打法路径越来越清晰，工作成效越来越明显。要进一步坚定信心决心，把创新浙江建设作为我省工作的重中之重来抓。

——把握好创新浙江建设纲举目张、支撑引领的战略地位，让抓创新成为一种工作习惯，自觉抓、持续抓、深入抓。要坚持抓发展就要抓创新浙江建设、抓创新浙江建设就是抓发展的理念，把创新浙江建设贯穿高质量发展建设共同富裕示范区的全过程各方面，更好发挥创新浙江建设对各领域的支点撬动、引领赋能作用。

——把握好创新浙江建设正处于从破局起势迈向全面成势的关键攻坚期，乘势而上、加速突破。要进一步增强使命意识、机遇意识，用好共建上海（长三角）国际科创中心的战略机遇，巩固拓展、集成提升这些年形成的一系列好的打法举措，加快探索具有牵引性的切口和抓手，推动创新浙江建设从点上出彩迈向面上开花、由局部优势拓展为整体胜势。

——把握好创新浙江建设正遇上人工智能这个大时代，以更大力度拥抱人工智能，让人工智能成为最鲜明标识、最核心支撑。要在人工智能这个大时代下谋划推进创新浙江建设，把人工智能深度融入到创新浙江建设和经济社会发展的各领域各方面，更好发挥人工智能赋能作用，加快打造人工智能创新发展高地，为高质量发展建设共同富裕示范区注入更强劲的驱动力。

——把握好创新浙江建设已经形成的工作逻辑和打法路径，坚持因地制宜、抓住发力重点，在大场景中找准发展定位、发力赛道，加快形成特色优势。

全会强调，推动创新浙江建设全面成势，要做深做透教育科技人才一体改革发展文章，把“双一流”建设作为重要支撑，把推动人才有序流动共享作为重要着力点，把加强基础研究和关键核心技术攻关作为重中之重，在产出原创性、引领性创新成果上全面成势。要做深做透科技创新产业创新深度融合文章，大力推动企业主导的产学研用融通创新，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，持续加强创新型企业梯度培育，加快打造全球先进制造业基地，在因地制宜发展新质生产力上全面成势。要精准发力打造人工智能创新发展高地，大力推动国家人工智能应用中试基地建设，持续完善人工智能新型基础设施，加快打造人工智能核心产业，大力推动人工智能赋能应用，在人工智能赋能千行百业上全面成势。要加力打造以“四最”为鲜明特征的一流创新生态，深入推进“政研学、校企地”协同融通，积极探索更多符合中小企业需求和人才愿望的载体和举措，完善科技创新投入机制，优化全链条、全生命周期科技金融服务，在推动创新要素融合聚变上全面成势。

全会强调，要持续巩固经济稳进向好的良好态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。要着力抓好重大产业项目和工业运行，突出民间投资优先、产业项目优先、科技创新优先，以“两新”深度融合推进“415X”先进制造业集群建设，推动开发区改革创新高质量发展，更好发挥工业“压舱石”作用。要全面落实全省服务业大会部署要求，聚焦重点产业、细分赛道精准发力，加快推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，促进生活性服务业高品质多样化便利化发展，以服务业高质量发展促进消费转型升级，加力推进服务业扩能提质和消费转型升级。要持续打活打好“稳拓调优”组合拳，着力稳订单稳企业、拓渠道拓市场、调布局调结构、优政策优服务，同时在抓好开放基础设施“硬件”建设的基础上，进一步做好开放“软件”提升的文章，持续提升全球数字贸易博览会、世界互联网大会乌镇峰会等影响力、拉动力，在打造高能级开放强省上取得新突破。要围绕推动城乡一体融合高质量发展，因地制宜找准“强城”“兴村”“融合”的工作发力点和突破口，增强城镇综合承载能力，大力实施“土特产富·十群百链”行动，持续推进山区海岛县高质量发展。要深入推进“文化+科技”“文化+旅游”“文化+民生”，积极探索人工智能赋能文化发展的路径，大力促进“赛事+旅游”“演艺+旅游”“展会+旅游”融合发展，全面加强历史文化遗产保护传承，持续激发文化发展新动能。要加快探索形成以“双碳”引领全面绿色转型有效路径方法，以“三优化一提升”为着力点，以“有保有压、有增有减、以减定增”为核心路径，“一园一策”全域推进低碳园区建设，“一企一策”推动重点企业节能降碳改造，加力推进新型能源体系建设，做好迎峰度夏能源保供，纵深推进污染防治攻坚。

全会强调，要扎实抓好惠民生保平安工作，促进高质量发展和高水平安全良性互动。要高标准持续推进基本公共服务一体化，紧扣“基本公共服务”和“一体化”两个关键词，聚焦医疗、养老、教育、社保、住房等重点领域，深化推广“固定+流动”巡回诊疗服务等好经验好做法，同时积极主动谋划一批“小切口、大民生”改革举措，不断提升群众“体感”和满意度，扎实做好稳就业工作，高质量办好民生实事，持续推进公共服务“七优享”。要推动高水平建设健康浙江扎实起步，牢牢把握“五个更加注重”的工作要求，紧扣建强公共卫生安全体系、健全优质高效医疗服务体系、深化基本医疗卫生服务一体化、建设多层次医疗保障体系、推进“医疗健康+人工智能”创新发展、倡导绿色文明健康生活方式等重点工作抓实抓细抓落地。要做实做细防汛防台工作，牢牢守住“三条底线”，努力实现“一个目标”；毫不松懈抓好安全生产，常态化推进风险隐患排查整治，全力“遏重大、控较大、提本质”。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推进矛盾纠纷预防化解和信访工作法治化，切实维护社会大局和谐稳定。

全会强调，要当好学懂弄通做实习近平党建思想的排头兵，以“走前列、作示范”的定位标准，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地。持续兴起学习贯彻习近平党建思想热潮，在全面学习、全面把握、全面落实上下更大功夫见更好实效，以高质量党建引领和推动高质量发展。牢固树立和践行正确政绩观，深入开展“溯源悟思想、实干创实绩”活动，以良好工作业绩检验学习教育成效。坚持干字当头、以换促干，始终保持干事创业的精气神和浓厚氛围，持续擦亮干在实处、走在前列、勇立潮头的鲜明标识。持续深化正风肃纪反腐，攻坚决战群众身边不正之风和腐败问题集中整治，一体推进不敢腐不能腐不想腐，进一步巩固发展风清气正的良好政治生态。

全会号召，全省上下更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入践行“八八战略”，大力弘扬“六干”作风，全力推动创新浙江建设全面成势，全力以赴高质量完成全年目标任务，为取得“决定性进展”、率先呈现“生动图景”提供有力支撑，为全国大局作出更大贡献。

本次全会套开县（市、区）委书记工作交流会，通报全省经济运行情况，晾晒各市、县（市、区）上半年主要经济指标；义乌、临海、鄞州、庆元、衢江、龙泉、上虞、东阳、滨江、文成等10个县（市、区）负责人分别就高质量发展、践行正确政绩观、集中整治群众身边不正之风和腐败问题等方面作交流发言。全会期间进行了人工智能专题辅导授课，组织考察了国家人工智能应用中试基地（具身智能）、“魔搭社区”（杭州）开发者中心、杭州城西科创大走廊未来科技城展馆。

不是省委委员、候补委员的省军级领导干部，省纪委委员，省部属各单位主要负责人，各设区市党委和政府主要负责人、市纪委书记，各县（市、区）党委主要负责人和各民主党派省委会主委、省工商联主席、无党派人士代表等出席会议。

来 源：浙江在线

原标题： 省委十五届九次全体会议在杭州举行

记者 余勤 陆乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com