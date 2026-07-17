浙江日报 2026-07-17 16:55:25

7月16日，省委十五届九次全体会议在杭州举行。参会人员倍感振奋，纷纷表示，步入“十五五”开局之年，推动创新浙江建设全面成势的信心愈发强烈。

7月16日，省委十五届九次全体会议在杭州举行。参会人员倍感振奋，纷纷表示，步入“十五五”开局之年，推动创新浙江建设全面成势的信心愈发强烈。

创新浙江，在会场成为高频词。“必须坚持以改革的思维和创新的办法，加快破解新的‘成长的烦恼’”“把创新浙江建设作为我省工作的重中之重来抓”“把握好创新浙江建设纲举目张、支撑引领的战略地位”……

对此，与会代表并不陌生。这些年，浙江对标落实“在以科技创新塑造发展新优势上走在前列”，深入谋划推进创新浙江建设，创新实力有目共睹——浙江区域创新能力稳居全国第4位，国家实验室、国家大科学装置、国际大科学计划均实现“零”的突破，全国重点实验室实现新跃升，科技新锐企业不断涌现。

“让人工智能成为最鲜明标识、最核心支撑”，会上听到这句话，龙游县委书记李芝伟频频点头。当前，龙游已经谋划了清晰的突围路径：主攻人工智能硬件产业，深耕算力服务器硬件、新能源电池、具身智能硬件三大核心赛道，以人工智能赋能传统产业转型升级。

“推进人工智能赋能地方发展，必须统筹抓好基建、平台、应用、内容、IP五大核心环节。”李芝伟表示，全会对人工智能的重视和谋划让他坚定了发展的方向。接下来，龙游将充分依托龙游人、浙大系、杭州城西科创大走廊等优质资源，大力招引和培育高端科创人才，广泛凝聚各方合力。

作为浙江高端智库的负责人，省发展规划研究院院长李军参与了不少地方创新发展的谋划。他说，当下，创新浙江建设正处于从“破局起势”迈向“全面成势”的关键攻坚期，浙江要用好共建上海（长三角）国际科创中心的战略机遇，利用好人工智能的先发优势，推动创新浙江建设从点上出彩迈向面上开花、由局部优势拓展为整体胜势。

围绕全会对创新浙江和高水平建设健康浙江的系统部署，省卫生健康委党委书记、主任王仁元表示，全省卫生健康系统将深入贯彻省委全会精神，以高标准建设运营国家基地为牵引，全力打造医学人工智能“中试验证、行业应用、产业生态”三大高地，推动“人工智能+医疗健康”创新发展，全面赋能高水平健康浙江建设。如在行业应用高地建设上，将迭代完善“蚂蚁·安诊儿”医疗大模型，全面普及安诊儿医疗智能体应用，努力实现人人拥有陪伴一生的数字医生。

值得一提的是，全会期间组织考察了国家人工智能应用中试基地（具身智能）、“魔搭社区”（杭州）开发者中心、杭州城西科创大走廊未来科技城展馆。

在国家人工智能应用中试基地（具身智能），仓储分拣、家政服务等30余类应用场景中，各式机器人忙碌其间，正不断在“工作中学习”。该中试基地今年5月揭牌启用以来，构建以算力保障、数据开放、模型服务、场景验证为核心的公共技术服务平台，降低了应用创新的成本和门槛。

一个现实困境是，中试跨不过去，人工智能领域的创新就很难变成现实的生产力。“我们辖区内的企业就遇到过这样的情况，有新技术但缺乏实际验证环节，导致技术落地难。”丽水市委常委、莲都区委书记于会游说。在他看来，国家级的人工智能应用中试基地为技术落地提供了绝佳平台。当前，莲都区正落地“高端数据标注”项目，能主动为人工智能引擎输送燃料。

在和与会人员的交流中，记者发现，不论是山区海岛县还是工业强县的领导干部，不论是省级部门负责人还是科研机构的代表，大家都表达了同样的感悟和认识——全力推动创新浙江全面成势。

来 源：浙江日报

原标题： 创新浙江成为高频词 ——省委十五届九次全会侧记

记者 郑亚丽 李洁薇 林晓晖

本文转自：温州新闻网 66wz.com