不断塑造高质量发展新动能新优势

浙江日报 2026-07-17 16:56:49

本次全会套开县（市、区）委书记工作交流会，围绕高质量发展、践行正确政绩观、集中整治群众身边不正之风和腐败问题等方面

编者按：7月16日，省委十五届九次全体会议在杭州举行。本次全会套开县（市、区）委书记工作交流会，围绕高质量发展、践行正确政绩观、集中整治群众身边不正之风和腐败问题等方面，义乌、临海、鄞州、庆元、衢江、龙泉、上虞、东阳、滨江、文成等10个县（市、区）负责人作交流发言，玉环市作书面交流。

持续推动“义乌发展经验”走深走实

更好服务和融入全国发展大局

金华市委副书记、义乌市委书记 叶帮锐

今年是学习推广“义乌发展经验”20年。站在新的起点，义乌市自觉强化“全国学义乌，义乌怎么干”的战略清醒，持续推动“义乌发展经验”走深走实，上半年GDP预计增长7.5%左右，出口总量达4197亿元、增长17%。

聚力改革开放，以探路先行赢得发展先机。以深化义乌国际贸易综合改革和金华（义乌）中欧班列集结中心建设为牵引，推动环境优化从“事”向“人”转变，打活打好“稳拓调优”组合拳，全球打响“有情有义 世界义乌”城市文化品牌，提质扩容国际友城“朋友圈”，目前，国际友城总数达62个，位居全国县域第1位。

聚力扩大内需，以战略主动赢得发展主动。实施政策导向、项目储备、攻坚争取、支付闭环“4张清单”管理，固定资产投资总量位居全省第2位。持续拓宽居民增收渠道，用好用活“春晚效应”，以“义乌好好逛”品牌牵引发展“进货+悦己”等融合式消费新业态，社会消费品零售总额位居全省第1位。

聚力因地制宜，以市场优势赢得发展胜势。坚定走好兴商建市之路，全力打造全球数贸高地，上半年市场日均客流29.4万人次、增长34%，其中外商1.2万人次、增长30%。提质拓面小商品“品牌出海”全球行动，全球累计布局海外项目92个。迭代升级义乌指数，深化“展贸科工”联动，加快打造全球重要的无人机集聚地、机器人集聚地、智能穿戴集聚地。

实干攻坚挑大梁 千年古城再发力

以实绩实效推动高质量发展迈出新步伐

临海市委书记 马骏

临海市经济运行呈现高开稳走、稳中有进态势，上半年GDP预计增长7.5%左右，规上工业增加值、制造业投资保持两位数增长。

久久为功强实体，积蓄经济大市新动能。依托龙头企业做大做强汽车产业，吉利临海基地全年整车产量有望突破20万辆，带动50多家配套企业链式提升。秉持把最好地段最美风景留给最强大脑的理念，布局建设科创走廊，搭建企业家+科学家协同创新平台，上半年规上工业研发活动覆盖率达96.7%。启动两个开发区实质性整合，持续放大国家级经开区空间承载、公铁水联运优势，培育壮大海工装备、新型储能等“2+4”临港大工业。

攻坚破难抓项目，激发跨越发展新活力。以“双百”行动提速推进总投资超2000亿元的313个重大项目，列入省“千项万亿”的3个新建项目一季度即100%开工。优化“1+2+2”招商体系，上半年落地亿元以上项目29个。

从严从紧优作风，绘就共富优享新图景。开展“美丽临海·精彩蝶变”行动，有序推进微改造、精提升。高标准推进基本公共服务一体化和片区组团，全域布局启动打造“邻立方”民生综合体、“青立方”青年社区和“乡立方”共富空间。以极限思维硬核迎战台风，对台州府城墙7门1缺口实施全方位封堵，8个小时转移城墙内侧400米区域6067名群众，赢得了群众口碑，也在实战中锻炼了干部队伍。

弘扬“六干”作风 争创实绩实效

以正确政绩观拼出高质量发展持续向好态势

宁波市委常委、鄞州区委书记 杨勇

鄞州区牢固树立和践行正确政绩观，强化“三实三争 六大攻坚”，以高质量学习教育推动高质量发展，主要经济指标实现一季度企稳转正，预计二季度回暖向好，为省市发展大局作出了贡献。

立足长远谋大事，增强内生驱动力。把握宁波“大东部”发展方向，规划推进“大东钱湖”开发战略，面向今后5年储备629个、总投资近7000亿元的城市高质量发展项目库。深化市区两级国企联动，强化以商引商，上半年实到外资增长近2倍。

真抓实干拼项目，增强发展支撑力。坚持以上率下、全员攻坚，区本级争取上级政策资金超过去年全年，17个省“千项万亿”工程项目投资完成率达115.8%，项目投资占固定资产投资比重10年来首超房地产开发投资。推进政银企社联动，上半年风投项目27个，带动10亿级制造业项目增长150%。

久久为功优服务，增强企业新活力。引导金融机构精准滴灌实体经济，制造业贷款占全市近三成。深化领导干部联系企业制度，“点对点”精准服务规上企业5300余家，诉求办结率达99%。广交会鄞企参展规模创历史新高，区本级“新三样”产品出口增长65%。

为民造福促善治，增强民生保障力。着力解决群众急难愁盼，推动教育、医疗、养老等优质资源向镇街、村社延伸覆盖。创新党建引领“居业物”协同共治等模式，2项案例入选最高院案例库，1项工作被最高检在全国推广。

立足“最生态” 担当“最前线”

奋力打造浙南闽北生态富民窗口

庆元县委书记 田健晖

庆元县坚决扛起全省共同富裕“主战场最前线”使命。上半年预计GDP增长7.2%，连续13个季度保持7%左右的快速增长；农村居民人均可支配收入摘掉全省末位帽子，连续两年实现进位。

立足生态资源强特色，争当“两山”转化模范生。发挥“高海拔、原生态、小气候、好品种”资源优势，大力推动食用菌转型、荒野茶做精、甜桔柚扩面。打响“激流庆元、骑行庆元、越野庆元”三大赛事IP，推动优质山水转化为富民经济。深耕“风光水储”新赛道，抽水蓄能、百花岩风电等一批重大绿能项目落地建设。

围绕产城融合增动能，建设“两省”边际新高地。推动食用菌、竹木、铅笔向生物科技、竹基新材料、美妆产业转型升级。推动经济开发区扩容、争取现代农业产业园落地、启动国家公园入口社区建设，近三年拓展三次产业发展空间4635亩。县城综合承载能力不断提升，吸引闽北群众年均跨省就医就学2.1万人次。

深化改革攻坚破难题，挑起“两最”缩差千斤担。开展“国储林”流转、国有房产“五化四管”盘活等共富改革，带动东部山区3000余名群众年均增收超3万元。建立跨乡镇公共服务综合体，探索医康养互助的山区方案。迭代升级“培养技能型干部、建设技能型政府”工作，组建技能团攻坚发展难题，形成“干部带头、能人示范、群众增富”的生动局面。

动真碰硬抓整治 匠心实干解民忧

坚决打赢集中整治攻坚战

龙泉市委书记 王忠宝

今年以来，龙泉市坚决打好群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚战，以顶格标准推进“4+10”项目实事，挽回经济损失2276.8万元，全力护航经济高质量发展，GDP在近三年年均增长7.7%的基础上，上半年有望保持7.3%左右较快增长。

坚持事不避难。创新推出“周五开门接访”“周三下村日”等机制，八成以上问题在乡镇就地化解，民生领域信访连续3个月“零新增”，2025年存量件、2026年新增件和上级督办件化解率实现“三个100%”，获评全国信访工作示范县，勇夺全省首批“三星平安金鼎”。系统开展社会治理、营商环境、政府性投资项目三大领域遗留问题攻坚，破解难题1100余件。

坚持民生为本。“零容忍”推进农村“三资”、高标准农田等领域专项整治，乡村振兴考核实现“七连优”，近5年低收入农户收入年均增长14.3%，位居全省前列。严查医保基金等领域问题，追缴资金1077万元，并以破釜沉舟的决心实施教育卫生综合改革，公办园在园幼儿占比从32.6%跃升至95.8%，教育现代化发展指数从全省第88位跃升至第20位。

坚持标本兼治。连续5年围绕作风效能召开新春第一会，打出“勤廉基层单元建设”“剑川问廉”等组合拳。开展涉企领域专项治理，上半年涉企检查、处罚案件分别下降26.3%、27.1%，招投标无感监测指数连续27个月列全省第一。深化“六霸”整治，重拳打击物流非法垄断行为，企业物流成本下降30%以上。

全力以赴 决战决胜

以集中整治实效提升群众幸福感满意度

衢州市衢江区委书记 贵丽青

衢江区始终践行“民有所呼、我有所应”，把群众体感作为检验整治成效的重要标准。上半年民生重点领域信访登记量同比下降61%，重复信访登记量同比下降38.5%，有力推动治理有效、群众有感、发展有劲，GDP预计增长5.8%左右。

回应群众期盼，靶向发力抓整治。坚持“一把手”带动“一班人”，完善“领衔领办、月访月评、会前晾晒、蹲点帮扶”等工作机制。紧盯农村“三资”等群众反映强烈的问题，精准深挖问题线索，上半年“4+10”项目实事立案覆盖率达85%。通过个案查办，推动类案整治，出台物业服务质量考评等制度28项。

直面民生诉求，攻坚破难解民忧。实行“一案双交、专项督导”等机制，动真碰硬解决一批历时十多年的“骨头案”。全量起底近五年民生领域信访事项4100余件，完善小区三方协同共治等专项制度。创新“六个一”工作法，初次信访事项一次性化解率达97.1%。

坚持常抓不懈，综合施治促长效。全域推进“三电一码”改革，挽回农村“三资”领域经济损失1940余万元，5个应用场景在全省推广。全面开展村级“三项治理”集中行动，同步建立13项权责清单。落实“1+3”帮扶机制，35个薄弱村集体经营性收入增长50%。全面落实“综合查一次”改革，涉企不予处罚案件数上升63%。用好企呼我应平台，解决企业诉求483个，新增经营主体数2528户。

主动识变应变求变 坚持实干实绩实效

推动高质量发展行稳致远走在前列

绍兴市上虞区委书记 钱林江

今年上半年，上虞区预计GDP增长7.5%以上，规上工业增加值增长13%左右，固定资产投资增长3.7%，产业投资、制造业投资、高新技术投资增速在30%以上，均居全市第1、全省前列。

在准确识变中大抓项目招商，做强发展增量。坚持落实“三个优先”，以项目预期牵引发展预期，聚焦半导体新材料等领域，招引一批百亿级项目，落地亿元以上产业项目61个、开工率95.1%，均居全市第1。实施内生裂变“百企千亿”行动，生成106个扩产项目。锚定具身智能赛道，全省率先成立“场景办”，全国具身智能行业前10强已落地5强。

在科学应变中加快绿色转型，提升产业韧性。坚决打好“双碳”引领全面绿色转型攻坚战，大力推进老旧设备工艺更新、节能改造，腾出用能空间2万余吨标煤。编制产业链供需手册，把一家企业排放尾料变为另一家企业生产原料，推动危废资源循环化利用11万吨。开展碳捕集和资源化利用，联合清华大学率先构建产品碳足迹管理体系。

在主动求变中做实创新生态，激发动能活力。全方位参与共建上海（长三角）国际科技创新中心，加快建设曹娥江未来科创城，杭州湾联合创新中心引育人才科技项目30个。全力支持龙头企业加大科技研发投入，参与基础研究，服务国家战略。深化“创客城市”建设，率先开展“沪绍人才免评互认”，“科技副总”“产业教授”、顶尖人才数量全市领先。

强产业 攻项目 优环境

奋力交出高质量发展高分答卷

东阳市委书记 黄胜可

今年以来，东阳市牢固树立和践行正确政绩观，聚力强产业、攻项目、优环境，获一季度全省投资“赛马”激励，预计上半年GDP增长5.8%左右、规上工业增加值增长8.5%以上、固投增长8.7%、规上影视企业营收增长26.7%。

以产业聚势能，全力拼出发展加速度。加快培育“2+5”重点产业链，抢占半导体、量子科技等新赛道，三大特色产业集群入选省“415X”先进制造业集群培育名单。大力推进“人工智能+影视”融合发展和文化“新三样”出海，深化微短剧产业集群建设，接待竖屏剧剧组1733个、增长7.77%。聚力推动横店打造全国旅游目的地，接待游客1158.4万人次。

以项目增动能，全力点燃发展新引擎。深化产业链招商、基金招商，推动本土企业增资扩产，出让工业用地834亩。创新“作战单元”“镇村点题、部门答题”等打法，21个省“千项万亿”重大项目上报投资完成率95.73%。统筹推进新材料“万亩千亿”产业平台、新能源及具身智能产业园等布局建设，拓展发展空间2万余亩。

以环境提效能，全力夯实发展硬支撑。与东阳籍人才共建高能级科创平台，推进以广厦大学为核心的东阳科技城建设运营，引进孵化企业40家。出台“优化营商环境10条举措”，跨部门事项办理提速50%以上。建立镇乡街道党（工）委书记月度例会、“实干担当、服务基层”专项考察等机制，以“六干”作风引领干事创业。

深耕人工智能 优化创新生态

全力推动世界领先科技园区建设

杭州市滨江区委书记 郑迪

今年以来，滨江区以正确政绩观为引领，以人工智能为核心变量，奋力推动全区经济社会高质量发展。预计上半年GDP总量超1600亿元，规上工业增加值全市第一。

坚守高新使命，在做深做透“两篇大文章”上先行示范。探索高校与科创平台“双聘互认”人才引进与流动机制，入选国家自创区改革典型案例。建设环科创平台创新生态圈，7项科技成果获国家科学技术奖，创历史新高。构建滨江特色现代产业集群，智能物联、集成电路产值保持两位数增长，具身智能机器人产业集群获评国家级中小企业特色产业集群。

抓牢战略机遇，在推动人工智能创新发展上勇攀高峰。市区联动以超常规力度建设国家具身智能应用中试基地，高标准推进四大公共服务中心建设，合力攻关世界模型、端侧芯片等核心技术，推动具身智能在城市管理、消费升级等领域应用。落地省鲲鹏昇腾开发者生态创新中心，构建人工智能全产业链，争创人工智能产业创新发展第一区。

保持发展定力，在建设一流创新生态上久久为功。构建四级孵化体系，入选首批部级标准级孵化器12家，增加上市公司3家、独角兽企业3家。修订发布《杭州高新技术产业开发区条例》，推进国家级智能物联产业知识产权运营中心建设，联动服务人工智能OPC社区。在半导体装备、芯片设计等领域组建并购基金4只，总规模75亿元，预计新增年产值超10亿元。

树立和践行正确政绩观

统筹提升特色发展和本质安全水平

文成县委书记 罗招政

今年以来，文成县推动更高水平“山水侨城”建设实现良好开局。预计上半年GDP增长6.7%，规上工业增加值增长23%，出口总额增长40%，全体居民人均可支配收入增长6.7%、力争全年总量超全国平均。

深耕产业强根基，激活特色发展动力源。打造集智能制造、飞行测试、数智监管、场景延伸为一体的eVTOL全产业链，无人机自动牵引车项目投产，浙江之翼义乌海外销售中心运营。开工食用菌全链基地，繁育销售罗氏沼虾苗3.5亿尾，投产华润怡宝文成工厂。入选入境游创新发展先行县，举办中国（温州）园博会分会场活动，“好吃文成”“百丈漈武侠大会”等IP持续打响。

力促增收惠民生，拓宽山区群众共富路。实施“159富民倍增计划”，打响“来文成·创青村”品牌，建成共富工坊服务中心，开通文成—义乌共富物流专线，推广石庄片区“码上共富”模式。创成全国义务教育优质均衡发展县，高考整体水平“十四连升”。建成人民医院珊溪分院，98个巡回诊疗点服务群众17万人次。西北部城乡供水提升工程通水，12.1万名群众告别季节性缺水。

严控风险筑屏障，织密平安稳定防护网。聚焦人员转移避险、水库山塘调控等五大领域化解风险，划分5个片区备勤统筹抢险。优化县级社会治理中心运行机制，侨益保障“多元解法”入选全省“三最”改革案例。实现高危企业、烟花爆竹零售点AI监测全覆盖。

育新提旧增后劲 腾笼换鸟拓空间

以新质生产力更好赋能高质量发展

玉环市委、市政府

今年以来，玉环市规上数字经济核心产业制造业增加值增速、民间投资占比等重点指标居全省前列，获省政府投资“赛马”激励、省重大改革优秀奖，入选省“工业大市大县挑大梁”、省“两新”深度融合改革典型案例，打赢防御“巴威”台风大仗硬仗，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

向转型要动能，闯出“向新向质”发展路。抢先布局具身智能赛道，集聚龙头企业超200家，总产值近百亿元，翼菲成为“港股轻工业全品类机器人第一股”，机器人与数控机床协同区规模实力和优质企业两项单项指标均列全省第一。以“智改数转网联上云”助推汽摩配、水暖阀门产业迈上百亿新台阶，水暖阀门数字化转型经验全国分享，精密泵阀产业跻身省“新星”产业集群。

向科创要活力，激活“产学研用”强引擎。建强“一园一体一廊”体系，落地柔性机器人联合研究室等11个产学研平台。深入实施科技强企“育苗造林”专项行动，推动省级转型示范项目入选数全省第一，技能人才占比全省第一。

向拆改要空间，打造“万亩连片”大平台。实施“五大万亩·五大攻坚”行动，年工业用地供应量从不到千亩稳增至2500亩。一体推进“五化一提升”行动，获评全国首批自然资源节约集约示范市。今年以来招引落地产业项目62个，实现引进科技型项目数、招投联动出资额、玉商回归项目总投资额“三个倍增”。

来 源：浙江日报

原标题： 不断塑造高质量发展新动能新优势

记者 钱祎 张熙锦 宋哲源 整理

本文转自：温州新闻网 66wz.com