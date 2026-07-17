向新而行——创新浙江建设驱动新质生产力培育加速成势

浙江日报 2026-07-17 16:58:23

科技供给决定创新浙江的“质地”。当下，浙江持续建强科创底座，为培育和壮大新质生产力注入源头活水。

7月8日，2025年度国家科学技术奖揭晓，浙江牵头完成的23项科技成果获奖，涉及关键核心技术攻关与重大民生工程等多个领域，均面向国家重大需求。

今年以来，我省以创新浙江建设驱动新质生产力培育，做实做深“两篇大文章”，加快构建浙江特色现代化产业体系，打造人工智能创新发展高地，以更大力度营造一流创新生态，推动新质生产力加速成势。

一季度，浙江规上高技术产业制造业增加值同比增长15.4%，服务机器人产量为去年同期的2.9倍……“科技创新强、产业能级高、创新主体活、创新生态好”的创新浙江蓝图徐徐展开。

科技供给决定创新浙江的“质地”。当下，浙江持续建强科创底座，为培育和壮大新质生产力注入源头活水。

放眼浙江，超重力离心模拟与实验装置核心设备正式启用，填补我国超大容量超重力实验装置的空白；之江实验室主导的三体计算星座，在太空建设人工智能基础设施……

国家实验室、国家大科学装置、国际大科学计划均实现“零”的突破，全国重点实验室实现新跃升，省实验室、省技术创新中心质效提升，280家全省重点实验室重组认定，107家省级新型研发机构覆盖11个设区市，创新矩阵日益清晰。

原始创新、基础研究多点开花，实现科技创新和产业创新深度融合的“船”和“桥”也不断涌现。

在浙江省创新药物概念验证中心，高通量筛选技术将数月的药物研发周期缩短至数周，科研成果加速“破茧成蝶”。当前，像这样的浙江省级概念验证中心已达20家。

此外，中试平台、高质量孵化器加速器等建设不断提速，在“中试+投资+孵化”等模式之下，从实验室到车间的“最后一公里”加速打通。今年来，浙江新入选工信部重点培育中试平台12家、产业技术基础公共服务平台6家，均居全国第一。

建设创新浙江，产业是“主战场”，一个个能级不断提升的产业集群，正成为新质生产力的核心载体。

走进浙江锯力煌工业科技股份有限公司生产车间，机械臂灵活运转、激光焊接精准作业，一派智能制造新气象。这几年，缙云以科技创新为抓手，积极构建高端装备制造全产业链集群，让老牌传统产业焕发新活力。

传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，浙江正以新质生产力激活发展动能，加快构建浙江特色现代化产业体系。

而在这场产业跃升中，人工智能被赋予了关键突破口的重要使命。当下，浙江正瞄准打造人工智能创新发展高地，大力推进人工智能基础设施建设，加快培育人工智能核心产业，推动人工智能赋能千行百业。

深度求索和通义千问大模型、深海生境多模态大模型……一批重大标志性成果不断涌现。一季度，浙江全省地区生产总值同比增长6.0%，其中数字经济核心产业制造业增加值同比增长15.4%，人工智能作为新质生产力的重要组成部分，正成为浙江经济结构优化的关键引擎。

企业是建设创新浙江的“主力军”，只有激活企业积极性，才能充分释放创新潜能。

此前，以游戏科学、深度求索等为代表的“杭州六小龙”火爆出圈。如今，灵伴科技、地卫二、曦诺未来等“杭州新八骏”又集体亮相，卡位智能眼镜、太空算力、具身智能等全球科技竞争前沿。

浙江既敢于又善于让企业当“主角”。在这里，每一家企业都能找到自我定位和上升通道。针对企业成长路径，浙江构建了“科技型中小企业—高新技术企业—专精特新—小巨人—单项冠军—世界一流企业”的梯度培育体系。2025年，全省高新技术企业达4.9万家，国家级专精特新“小巨人”企业超2000家。

今年以来，浙江围绕“大中小”企业一体培育发展，建立科技领军企业培育库，支持龙头企业牵头组建任务型、体系化的创新联合体；鼓励企业出资与科创平台、高校建立联合实验室，联合承接国家重大战略任务，让大中小企业各展所长、梯次成长。

区域竞争，归根到底是创新生态、创新体系的整体竞争。必须理顺适应新质生产力发展的新型生产关系，以一流创新生态助推创新浙江全面成势。

一流创新生态长什么样？今年全省建设一流创新生态打造最具竞争力营商环境大会给出了清晰画像——以人才成长“最佳沃土”、企业发展“最好摇篮”、融合协同“最高质效”、政策服务“最为有感”为鲜明特征。打造这样的生态，首要的是破除人才流动的制度藩篱。在浙江大学智慧绿洲研究院，有相当一部分研究人员来自北京、上海等地高校，突破了编制和身份的限制。这种打破壁垒的双聘制度，使科研人员在高校与地方之间实现了灵活配置。

从“着眼于事”向“着眼于人”跃升。围绕人才的需求、人的流动、人的创造，浙江积极营造优良创新生态。2025年以来，浙江选派“科技副总”1787名、“产业教授”973名，带动6800多名副高职称以上人才参与流动共享，今年起省外人才和技能型人才也被纳入了选派范围。

人才流动起来了，制度也活起来了。浙江的科技成果“先用后转”、职务科技成果单列管理等改革做法走在全国前列；“企业认定、政府认账”经验在全国推广，越来越多制度堵点被打破。

科创供给、产业转化、企业承载、生态保障——浙江为因地制宜发展新质生产力构建起了完整闭环，一个更具竞争力、吸引力、影响力的创新浙江，正在中国式现代化的省域实践中阔步前行。

来 源：浙江日报

原标题： 向新而行——创新浙江建设驱动新质生产力培育加速成势

记者 郑亚丽

本文转自：温州新闻网 66wz.com