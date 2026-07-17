把“废物”做成年入280万的生意，杭州这个“绿色大脑”如何点废成金？

潮新闻 2026-07-17 17:04:00

你听说过“收废气的能源公司”吗？

在杭州临平经济技术开发区，就有这么一家。它不烧煤、不冒烟，却管着140多家企业的电、热、气、水，隔壁药厂排出来的废气，它也照单全收。全公司只有53个人，运营团队仅20人，却能调度77平方公里的能源命脉。更绝的是，它把别人眼中的“废物”做成了年入280万的“生意”，让环保从“成本单”变成了“利润表”。

6月5日是世界环境日，今年主题为“全面绿色转型，共建美丽中国”。世界环境日前夕，记者走进杭州临平新奥能源发展有限公司，探访这家省级“专精特新”企业的绿色“点金术”。

临平新奥产区 图片源自受访者

废气废水，“照单全收”

从杭州市区往东北驱车约40分钟，就到了临平经济技术开发区。这里聚集了贝达药业、老板电器、新希望乳业等140多家企业，生物医药、纺织印染、食品加工多产业交织。而支撑这片产业热土的能源心脏，正是临平新奥。

“最早我们就是一家能源供应公司，做集中供热，说白了就是烧锅炉。”临平新奥总经理高伟江告诉记者。

2017年，园区内一家大型燃煤热电厂因环保政策关停，以清洁能源天然气起家的新奥接过了接力棒。8年间，4座泛能站先后落地。所谓的“泛能站”，就是将太阳能、地热等各种可再生能源与天然气、工业余能等化石能源相结合，通过能源梯级利用技术、能效增益等技术，将多种能源转变成冷、热、电，形成“多能互补、清洁高效”的新型能源系统。

主营业务稳定后，他们开始琢磨：除了供热，还能不能做点别的？

转机出现在一墙之隔的贝达药业。这家拥有我国第一个自主知识产权小分子靶向抗癌药的企业，在生产中会产生大量VOCs有机废气。按照“谁污染谁治理”的传统模式，贝达自建了RTO焚烧炉，用天然气助燃，每年要烧掉19万方天然气。

“当时技术团队突发奇想：废气里也有低热值，能不能送进我们的锅炉里当燃料？”高伟江回忆。这个想法堪称“大胆”——跨企业废气输送，在全国鲜有先例。环评怎么批？责任怎么划？这些问题在当时都很难回答。

经过近一个月的反复沟通、专家论证，在市区两级生态环境部门的支持下，项目最终作为“创新试点”落地。结果令人惊喜：两家合计年省天然气60万方，综合收益超过280万元，年减排二氧化碳1600吨。

更关键的是，临平新奥锅炉焚烧温度高达1100至1200摄氏度，比贝达原设备高出近400度，焚烧后废气中的非甲烷总烃从60毫克每立方米降至5毫克以下——真正实现了“降碳又减污”。这个项目不仅拿下了浙江省减污降碳协同标杆项目，还吸引了生态环境部的关注。如今，这一模式正在向春风动力等企业复制推广。

废气收了，水也不能浪费。临平新奥的3号泛能站在制备工业纯水时，会产生大量“硬水”——钙镁离子高，不能进锅炉，过去只能当废水排掉，每吨还要倒贴2.05元的污水处理费。

而两三公里外的喜得宝丝绸，是一家知名的丝巾印染企业，生产需要大量工业用水。喜得宝此前从污水厂取水，每吨花4.35元，水色还发黄。一边倒贴钱，一边高价买水还不满意。一条管道，两头解难。临平新奥以每吨1.5元的价格将中水卖给喜得宝，双方各得其利。

双赢还不够，在生态环境部门的推动下，周边民生药业、普利制药等医药企业也加入进来。如今，这张“智慧中水微网”已串联起8家企业，年回用量扩容至70万吨。通过数智平台，系统根据各企业实时需求自动调度——“就像网约车拼车，只不过拼的是水。”高伟江说。

年削减二氧化碳433吨，园区企业年降本390万元，这个项目也入选了杭州市十大低碳应用场景和杭州市“两山”理念20周年优秀案例。

数智大脑，智慧调度

废气收了，中水回了，但真正让这家公司“轻盈”运转的，是藏在背后的数智化大脑。

全公司53人、运营团队仅20人，服务140多家企业，年减碳总量达13.38万吨——怎么做到的？

走进泛能网运营调度中心，大屏上实时跳动着每家企业、每座能源站的用能数据。系统不仅能“看见”问题，还能“自动决策”：当电网发出削峰填谷邀约时，虚拟电厂模块会自动协调15家企业的储能、光伏和用电设备，在不影响生产的前提下精准压降用电量，结算后的补助90%返还企业。

新奥集团还专门成立了上市公司“新智认知”，聚焦能源AI算法和数字模型，目前已取得专利及软著约30项。“靠人力不可能24小时盯着140家企业，但算法可以。”高伟江说。

临平新奥中水数智平台 记者 戴凯霖 摄

有人曾说“环保是企业的成本”，但在临平新奥，环保成了一门年收益数百万的“好生意”。高伟江认为，最大的转变不在技术，而在认知。“技术路线一直都有，为什么以前没人做？一是‘谁污染谁治理’的框框，二是企业主没往这个方向想。”他回忆，为了推动贝达项目，团队花了一个月时间“蹲”贝达的高层，直到算清楚经济账、环保账、社会账，对方才意识到原来废气也可以变成资产。

如今，随着欧盟碳边境调节机制启动，出口型企业对碳足迹管理的需求正在爆发。“临平开发区很多企业是出口导向的，如果我们能帮他们用更低碳的能源、提供碳价值服务，他们就能在国际市场上更有竞争力。”

采访最后，记者问高伟江：“用一个比喻，告诉大家临平新奥在做什么？”他想了一下，说了四个字：前人栽树。

“大气污染、水污染，影响的不是今天，是我们的子孙后代。我们现在做的每一件事——把废气收过来烧掉、把中水送去印染、用算法帮企业省电——都是在栽树。”

从燃煤热电厂关停后的“清洁替代”，到如今废气、中水、虚拟电厂等多品类能源微网，临平新奥用8年时间，织起了一张“能源-资源-环境”三位一体的绿色网络。2024年减碳13.38万吨，2025年入选杭州市“两山”理念优秀案例。而这张网，正在向浙江、向全国复制延伸。

今年生态环境日的主题是“全面绿色转型，共建美丽中国”。在临平新奥，美丽中国不是一个遥远的愿景——它是一根根管道里流动的废气变燃料，是一吨吨中水里藏着的污水变资源，是一组组数据背后53个人日复一日的坚守。正如高伟江所说：“我们希望20年后，这片家园的能源消费更低，空气更甜，环境更美。”

这或许就是生态环境日最好的注脚：美丽中国，不在远方。

来 源：潮新闻

原标题： 把“废物”做成年入280万的生意，杭州这个“绿色大脑”如何点废成金？

记者 戴凯霖

本文转自：温州新闻网 66wz.com