浙江在线 2026-07-17 17:04:00

“医生，我这结节是良性还是恶性？”近日，在武义县第一人民医院（浙大邵逸夫医院武义分院），金华武义的患者王大爷（化名）攥着体检报告，眉头紧锁。

由于诊断难度较大，接诊医生陈舍黄将影像及检验资料导入医院最新部署的肝癌多模态AI智能体。短短30秒，系统完成多模态深度分析，给出明确诊断：病灶符合早期肝细胞癌分期特征，建议行腹腔镜肝段切除术。经与总院专家远程会诊进一步明确后，王大爷在当地及时接受手术，术后病理结果也与智能体的判断契合，确诊为早期肝癌且切缘阴性。

这场“家门口”的精准诊疗成为现实，得益于浙江大学医学院附属邵逸夫医院（下称浙大邵逸夫医院）在全国首创的AI Token跨院全流程结算服务。

开放算力，AI赋能医疗普惠新模式

长期以来，医疗AI落地基层面临一道关键门槛：基层医院引入AI智能体后，仍需依托高性能算力系统完成医学数据计算，但基层医院普遍缺乏部署高性能算力服务器的条件，算力供给不足成为制约AI普惠的重要瓶颈。

为破解这一难题，浙大邵逸夫医院在国内创新性提出“开放算力、共享模型、按需结算”的医疗AI普惠新模式——

6月1日，由中国科学院院士、浙大邵逸夫医院院长蔡秀军教授领衔研发的肝癌多模态AI大模型智能体，正式落地“杭州城市可信数据空间邵医中心”。该中心依托部署在医院内网的高性能算力服务器，通过卫生专网打通总院与武义分院间的AI服务通道，基层医院无需自行部署算力系统，即可按需调用浙大邵逸夫医院的AI算力，并以Token为计量单位，按实际使用量结算。

项目上线以来，AI服务调用总量突破25亿Token，切实提升了区域肝病诊疗水平。

浙大邵逸夫医院 供图

“智能”帮扶，破解医疗资源下沉痛点

以往，优质医疗资源下沉多依赖专家定期出诊，帮扶模式零散，难以形成长效化、规模化效应。“有了肝癌智能体，相当于总院专家随时在线，诊断更有底气了。”陈舍黄医生的感慨。

浙大邵逸夫医院首创的医疗AI Token结算制度，建立起标准化的AI服务计价规则，基层医院按需申领、按量结算，将过去的短期线下帮扶转变为长效、可持续的“智能”帮扶。

本次开放的肝癌多模态AI大模型智能体，依托蔡秀军院士领衔的顶尖肝胆临床诊疗经验研发，专为肝癌临床场景打造，核心功能涵盖肝癌早期筛查预警、个体化治疗方案辅助推荐、手术方式优选、患者预后效果智能评估、诊疗数据自动汇总分析等。系统适配各分院肝胆门诊、肿瘤科、外科等临床场景，可有效降低漏诊、误诊概率，提升院区肝癌诊疗的规范化、精准化水平。

蔡秀军院士指出，医院围绕AI赋能基层开展了智能辅助诊断、远程门诊、远程手术等系列探索，此次创新的AI Token跨院全流程结算服务，为构建精准量化、权责明晰的医疗AI市场化提供了全新解法，填补了国内医疗AI支付制度化建设的空白。

“AI医疗服务自此成为一项像使用水电资源一样可精准计量、规范结算、高效流转的‘医疗新质生产力’，为全国各级医疗机构之间的算力资源统筹与跨院AI协同，提供了可复制、可推广的‘邵医方案’，也为后续国家将AI辅助诊疗项目纳入医保支付探索积累了宝贵经验。”蔡秀军表示。

浙大邵逸夫医院 供图

可信数据空间全加密监管，护航医疗数据安全

医疗数据安全是跨院AI协同落地的首要前提。浙大邵逸夫医院门诊部主任丁勇介绍，该项目严格遵循“原始数据不出域、数据可用不可见”的要求，依托杭州城市可信数据空间搭建全加密监管链路，通过专属卫生专网实现数据隔离传输，并全程留存AI调用记录。

这种全流程可追溯的管控设计，从机制上杜绝了技术闲置、数据外流等问题，是项目顺利实现跨院结算的关键保障。

“推动优质医疗资源扩容下沉、均衡布局，是公立医院高质量发展的核心使命。”浙大邵逸夫医院党委常务副书记虞洪教授表示，随着专网直通，医院已实现对武义院区算力服务的实时统计与动态监控，让每一次AI服务都“有据可查、有数可依、有价可衡”。

这标志着山海协作从“重基建、重投入”的传统输血模式，正式迈入“按需调用、按量计费、长效造血”的智慧新阶段，有力推动分级诊疗和区域医疗服务同质化。

未来，浙大邵逸夫医院将持续迭代AI大模型体系，拓宽智能体应用版图，从肝癌专科精准诊疗出发，全面延伸至泛癌种诊治、慢病精细化管理及全生命周期健康预防等全域场景，持续完善AI跨院协同结算体系，助力数字健康提质升级，为健康共富注入强劲动力。

来 源：浙江在线

原标题： 优质医疗资源“智能”下沉，AI Token跨院结算实现家门口精准诊疗

记者 孙婧宜 通讯员 张冰清

本文转自：温州新闻网 66wz.com