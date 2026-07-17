从“靠天吃饭”变成“知天而作”，一家浙企的18年科技“耕耘”

浙江在线 2026-07-17 17:04:00

走进杭州湘湖实验室，九号楼前的广场上，几个白色集装箱引人注目，箱体上印有“植物智工厂”字样。窗户里透出红蓝色的光，里面种植的并非普通蔬菜，而是罗勒——一种高端料理常用的香料作物。

温度、湿度、光照、二氧化碳浓度、营养液循环，全部由系统自动控制。一百多个传感器实时监测，科研人员坐在办公室里，就能在手机上远程调节参数，查看每一株植物的生长状态。

这座可以随时吊装、随时搬走的“植物工厂”，正是湘湖实验室与浙江农业科技领域龙头企业托普云农联合攻关的植物智工厂项目。

植物智工厂外观 湘湖实验室供图

植物工厂里藏着农业未来

植物光生物转化团队康路阳老师的科研日常，经常需要与植物智工厂打交道，他所在的团队正在进行罗勒品种选育与高效栽培研究。“罗勒是这一批试种的品种，长势还不错，前两天刚完成一轮采收。”团队的目标是筛选出那些在密闭、高湿、人工光照条件下依然生长稳定、品质优异的品种，以完美适配植物智工厂的规模化生产需求。

植物智工厂并非用来替代大田种植，而是在特殊场景中发挥不可替代的价值。植物不需要依赖土壤、阳光和天气，而是生长在一个完全由人工精准调控的环境中。“植物工厂可以放到大楼里，可以放到沙漠里，可以放到任何地方进行生产。”康路阳说。

植物智工厂里种植着各类蔬菜 湘湖实验室供图

更重要的是，这种生产方式带来的是极致的洁净。全程不使用农药、化肥，植物在密闭环境中生长，没有土壤污染，没有重金属残留，没有病虫害。“植物工厂隔绝外源污染物，洁净标准更高。”康路阳说。

这样的产品，也恰好契合了消费升级的需求，消费者对食品安全的要求越来越高，而植物工厂提供了一种全新的解决方案。这正是植物智工厂走向应用的现实基础。

时间回溯到2024年7月，湘湖实验室与托普云农合作，让第一台集装箱式植物智工厂正式落地。

此后，一场技术攻坚依托这方小小的天地持续开展。“初代设备在环境调控策略上仍有迭代空间，我们始终在进行硬件与算法的双重升级。”康路阳说。历经多轮打磨，设备性能得到极大提升。今年年底，团队还计划推出2.0版本，引入机器人巡检，通过大数据和AI算法，实现真正的无人化智能管理。

康路阳正在调控植物智工厂参数 记者 廖君琳 摄

科研团队提供植物生长的基础数据和技术需求，而托普云农要做的是把需求转化成设备、把数据转化成模型。联合研发的过程，既是科研与产业的对话，也是理论和实践互相校准的过程。

植物智工厂还是科研的一个“锚点”。“我们研究光如何影响植物，而调控光谱，恰恰是植物工厂的核心技术。”植物光生物转化团队研究员查萍说。光合作用机理研究，最终要走出论文、走向应用，而植物智工厂恰好是理论落地的最佳载体。

目前，团队已经在植物智工厂里筛选出了适合密闭环境生长的多种作物品种，罗勒正是其中一种。其附加值高，生长周期短，非常适合植物工厂的商业化种植。

初心——农业仪器的国产化替代

要把植物工厂从实验室搬到真正的农业生产场景中，需要的不只是科研端的品种筛选，更需要产业端的技术集成能力，这正是托普云农18年来积累的核心竞争力。

2008年，托普云农在杭州成立，最初叫“浙江托普仪器”。创始人陈渝阳发现，当时国内农业科研机构使用的检验仪器几乎全部依赖进口。一台种子分样工具，进口价就要5万到8万元。

更大的痛点在于操作复杂、全英文界面、售后困难，农业科研人员要花大量时间去琢磨“怎么用这台机器”。

托普的起点很简单也很坚定：把这些仪器做出来，让价格降下来，还要做到跟进口一样好用。

托普研发的农业检测仪器已做到国产化替代 记者 廖君琳 摄

从种子检验仪器开始，托普逐步拓展到土壤检测、植物生理生态、农产品品质分析等领域，建立起“从一颗种子到成熟作物”全生命周期的农业仪器体系。光合作用测定仪、叶绿素仪、茎秆强度测定仪……一台台过去只能进口的设备，开始在杭州研发、在诸暨生产，然后销往全国，甚至出口日本、欧美。

“我们最大的优势，除了价格，还有用户体验。”托普云农科技股份有限公司产品总监张盛军说，“进口设备操作复杂，很多农业专家不熟悉计算机操作，使用门槛很高。我们做的产品，中文、界面操作简便，拿到就能用。”

从物联网到“问稷” 农业飞向“云端”

2011年，物联网概念兴起，托普开始把图像识别技术引入农业。他们从最刚需的病虫害识别场景入手。和中国水稻所合作，从虫子标本开始，5年时间，做出了第一台智能虫情测报灯。虫子被诱捕后，系统现场拍照、自动识别种类和数量，取代了过去“人工数虫”的繁琐流程。

物联网监测系统 记者 廖君琳 摄

回顾最近10余年，技术，始终是托普云农发展的引擎。2015年，公司更名“托普云农”，布局大数据和信息化平台。浙江“乡村大脑”、全国首个水稻全产业链大数据平台，背后都有托普的技术支撑。2024年，托普云农在深交所上市，全面启动“AI+农业”平台化战略。2025年初，DeepSeek掀起国产大模型热潮。托普云农也推出布局了三年之久的农业垂直领域大模型“问稷”，这是一款免费向公众开放的农业AI智能体。

“通用大模型回答农业问题，是从网上抓取信息，而网上的信息不一定准确。”托普云农市场部负责人杨莉说，“问稷的知识来源，是农技中心、农科院、水稻所这些专业机构提供的权威语料，还要经过人工校准。”它的答案，可以直接帮助农业生产者做出决策。

其核心功能有两个：交互式问答和拍照识别。拍一张叶子照片，“问稷”能识别出是什么病害、怎么防治；拍一只虫子，能告诉你是什么虫、什么时候防最有效。目前，“问稷”的注册用户已覆盖全国，除了农户和生产企业，还有许多高校老师将其作为教学工具推荐给学生使用。

农业AI智能体“问稷” 记者 廖君琳 摄

“以前植保专业的学生识别虫子，要拿标本对照，自己慢慢数。现在拍张照片，系统就能告诉他是什么虫、多少数量。”市场部负责人说。

这个免费开放的AI智能体，背后是企业18年来积累的行业数据和专业语料。每一台检验仪器、每一次物联网监测，都在沉淀农业数据，最终汇聚成了“问稷”的坚实底座。

眼下，托普正在海盐打造一个面积千亩的未来农业科创综合体——“千亩方”，集大田、设施大棚、农事服务中心于一体，计划打造成AI+农业的科技共创平台。

这里将承担多重功能：企业的产品方案可以在这里中试验证；科研机构的新品种可以在这里试种；种植大户可以在这里看到“未来农业”的真实模样。杨莉说，目前场地和基础设施已经就绪，预计今年底到明年初可以对外开放。

从国产替代的仪器，到分布全国的物联网设备，再到“问稷”这样的AI智能体，托普云农走过了一条从硬件到数据、从数据到模型的进化之路。无论技术如何迭代、产品如何延伸，托普18年始终在做同一件事：让农业从“靠天吃饭”变成“知天而作”。

来 源：浙江在线

原标题： 从“靠天吃饭”变成“知天而作”，一家浙企的18年科技“耕耘”

记者 廖君琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com