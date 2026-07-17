浙江连续两年摘下WIPO“全球奖”，知识产权“金种子”计划浇灌创新硕果

浙江在线 2026-07-17 17:07:42

7月10日下午，世界知识产权组织（WIPO）2026年全球奖揭晓。经浙江省知识产权局专利产业化促进中小企业成长“金种子”计划精心培育并推荐，杭州脉流科技有限公司从全球126个国家近1300家中小企业中脱颖而出，成为本届11家全球获奖企业之一。乐奇（杭州灵伴科技）同时获入围奖。这是继2025年宇树科技折桂后，浙江企业再度收获这一国际顶级知识产权荣誉，浙江由此成为全国唯一连续两年诞生WIPO全球奖得主的省份。

“从专利布局到全球答辩，省知识产权局等政府部门陪着我们一步步走下来。”消息传来，脉流科技创始人向建平在电话中难掩激动，“这不是我们一家企业的胜利，也是浙江创新生态建设的胜利。”

向建平在介绍相关产品 田妙妙 摄

培育即陪伴：“金种子”从实验室护航到日内瓦

WIPO全球奖是联合国世界知识产权组织于2022年设立的全球性奖励计划，被誉为创新领域的“奥斯卡”，每年全球仅10家左右中小企业或初创企业。本届奖项共收到来自126个国家的1300份申请，入围率不足2.5%，医疗领域获奖者更为稀缺。脉流科技何以突围？记者在采访中发现，企业身后是一张知识产权等政府部门织就的梯度培育网络和全链条服务图谱。（此前报道：“创新浙江行”新闻智库行动|AI算力替代“压力导丝” 脉流科技开创冠心病无创诊断“新标准”）

2024年，脉流科技首批入选“金种子”孵化级企业库，随即完成知识产权管理国家标准贯标认证。知识产权部门为其量身匹配了“心脑血管疾病AI诊疗系统”专利导航项目，围绕血流动力学、AI算法等技术热点与空白点开展深度专利分析，精准指引研发方向，提升流体力学计算、三维模型构建、血管重构等关键技术的创新效率，并牵引人才合作，助力企业联合葛均波院士团队、王建安院士团队等顶尖力量开展临床验证。

“导航不仅给技术路线图，更帮我们优化全球布局，构建全流程高价值专利组合。”企业知识产权负责人余书露透露，项目实施期间新申请3件高价值发明专利并全部获授权，加上原有积累，企业已拥有发明专利123件，含美国专利2件，另有数十件海外专利正在申请，筑起严密的核心技术护城河。

知产变资产：500万元“活水”撬动产业化

让技术从实验室走向市场，资金是绕不开的坎。作为国家级金融生态综合试点省份，浙江发布《浙江省知识产权金融产品服务清单》，汇集“浙知贷”、保险、证券化、股权投资基金四大类168款产品，打通银企对接“快车道”。

脉流科技通过专利权质押融资，成功获贷500万元，利率低至1.72%，实现登记“本地办、线上办、无纸办”，周期压缩至1个工作日。加上“政银担”风险分担机制，AI医疗器械研发与临床推广的资金压力得到有效缓解。

“当时正值产品拿证和入院推广关键期，这笔低息贷款真是及时雨。”脉流科技有关负责人说。

金融活水浇灌下，知识产权部门同步指导脉流科技以27件核心专利为支撑，培育冠脉功能影像分析系统、冠脉造影血流储备分数计算设备等4件专利密集型产品。其中冠脉功能影像分析系统用于无创评估冠脉血流，无需压力导丝和血管舒张剂，准确率达95%，已在浙二医院、安贞医院、301医院、齐鲁医院、同济医院等多家三甲医院投入应用，累计惠及患者超1万人次，为患者节约医疗费用近1亿元，真正实现了技术红利转化为民生福祉。

脉流的颅内医学图像处理软件，用于手术预案和术后评估 记者 廖君琳 摄

从“零入围”到“两连冠”：服务体系撑起创新生态

企业冲锋在前，服务生态是后盾。今年，浙江全省共有24家企业申报WIPO全球奖，自2023年以来累计6家入围，实现了从无到有、再到连续两年获奖的跃升之势。这份成绩单背后，是浙江知识产权服务业高质量发展的强力支撑，更有一批本土知识产权专业机构从技术研发、专利布局到全球化竞争提供的全链条服务。

“我们持续升级‘金种子’计划服务清单至2.0版，涵盖41类项目，目标就是让创新主体在每一个环节都能获得精准陪伴。”浙江省知识产权局有关负责人在接受采访时表示。

据悉，2026年“金种子”计划新春首场活动便聚焦WIPO全球奖专题交流，特邀WIPO全球奖实务服务专家、往届获奖企业分享经验，一对一定制化辅导申报企业，并修订专项资金政策，对申报、入围及获奖企业给予奖补，极大激发企业“走出去”闯世界的信心。

截至目前，“金种子”计划已构建起500家样板级、3600家成长级、1.4万家孵化级企业的梯度培育矩阵，聚焦人工智能、具身智能、新能源等8大新兴产业和9大未来产业，已累计提供超15万次精准化服务，助力企业破解技术、融资、人才等发展难题。其中353家获评国家知识产权示范企业，落地专利产业化项目6255项。

“十四五”期间，浙江获中国专利奖247项，其中金奖12项，银奖13项。

“从机器人到高端AI医疗，浙江在硬核赛道拼出了国际名片。下一步，我们将持续以知识产权赋能新质生产力，推动先进制造业与现代服务业双向赋能，让更多‘金种子’长成参天大树。”浙江省知识产权局有关负责人说。

来 源：浙江在线

原标题： 浙江连续两年摘下WIPO“全球奖”，知识产权“金种子”计划浇灌创新硕果

记者 李心怡 通讯员 市闻

本文转自：温州新闻网 66wz.com