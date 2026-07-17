青年村干部变身助农主播 红村青年在乡村干起“新农活”

浙江在线 2026-07-17 17:09:30

四明山北麓，梁弄溪水绕过竹林，淌过樱桃园。横坎头村口那间由村委会办公室改造的小屋里，补光灯亮得有些刺眼，三台手机架在桌上，屏幕上的弹幕飞快滚动——三个年轻人一天中最喧闹的时段开始了。

他们是驻村青年干部黄凯、孙易耀、胡文韬。今年3月至今，他们运营的“红村青年”账号，已攒下近万粉丝，视频累计播放超400万，卖出春笋800多斤，樱桃团购券五天内斩获8万多元销售额，还顺手登上了余姚本地团购榜第一。直播间的流量，最终汇入了村集体的账户；屏幕前的吆喝，变成竹林里、果园中实实在在的收成。三个年轻人用手机镜头对准四明山的四季，无意间推开了一扇窗——窗外，是共富路上正在发生的故事。

横坎头村全景 受访者供图

从“挖笋”的段子起步

他们仨走到一起，与其说是“组团创业”，不如说是组织的安排加个人的缘分。黄凯，东南大学硕士毕业，1999年出生的工科男生；孙易耀，南开大学本科生；胡文韬，华中科技大学硕士。他们作为选调生先后被派驻到横坎头村——这个浙东抗日根据地的“红村”，担任村书记助理。

“其实我们三个来到梁弄，既是组织的关心厚爱，也是三个人的缘分。”胡文韬说，带他们“出圈”的引路人，是梁弄镇农业副镇长杨书林，曾在陆埠镇驻村时一手打造过省级电商直播共富工坊“陆上五马”。今年3月，梁弄镇党委政府提出打造“红村青年”自媒体矩阵，由杨书林牵头，他们三个扛起了这个任务。

起初，黄凯对出镜多少有些打怵，但在杨书林和“陆上五马”团队的手把手指导下，他也逐渐熟悉了在镜头前的感觉。“虽然大家从视频里看到我出镜比较多，但我的兄弟们也起着必不可少的作用。易耀主要负责拍摄剪辑与业务对接，文韬主要负责选品规划与后台管理。我们几个人就是要形成稳定的三角，每个人都能做到‘能拍能演能直播’。”他笑着告诉记者。

真正让他们“破圈”的，是一条春笋季的视频。视频里，黄凯戴着眼镜，脸上沾着泥，用一口地道的余姚话演绎“大学生阿凯毕业回村挖笋”——“我爹卖笋供我读大学，大学读好我又来卖笋了。这大学读好卖笋是不一样，干活眼镜上全是烂泥。”反差感拉满，单条视频播放量超140万。

“不上大学挖笋叫务农，读完大学挖笋叫返乡助农。”网友的这句评论，无意中道破了这个时代关于“回村”的微妙认知变化。

“身份转换不是靠想出来的，是靠一件件工作磨出来的。”胡文韬说。在村里，他们早上是村干部，处理村务、防汛走访；下午钻进直播间，变成助农主播；晚上又趴在电脑前剪片子、做选品表。“不需要刻意切换，当你把心放在这里，你的身份自然就长在了这里。”

“红村青年”团队 受访者供图

直播间虽小，货架连着全村

直播间只有十平米，但屏幕这头的三把椅子，连着的是四明山深处的竹林、樱桃园和杨梅林。

春笋季，他们帮斤岭下村一位腿脚不便的老奶奶卖笋。老奶奶不懂啥叫直播，但听说能帮她出货，一个劲儿点头。直播间里，黄凯拿着刚从农户手里收来的鲜笋，一边剥一边讲，后台订单噌噌往上涨。八百多斤笋，就这么卖空了。老奶奶到现在也没弄明白啥是直播，但知道“那几个年轻人帮我把笋卖光了”。

樱桃季，更大的难题摆在眼前。梁弄樱桃皮薄肉嫩，经不起快递长途折腾，过去几十年农户只能靠路边摆摊。三个年轻人在直播间里换了思路：不卖鲜果，卖采摘券。他们把“樱桃采摘团购券”挂上小黄车，单人票、双人票、家庭票，五天销售额破8万。周六那天，果乡园涌进几百号游客，停车场差点塞不下；周边摆摊的小农户也跟着沾了光，光路边就销出去近200斤鲜果。果乡园线上店铺冲上余姚休闲娱乐团购榜第一。

杨梅季，他们又在直播间推出“杨梅鲜果+湖咖体验”套餐——摘完杨梅，还能到四明湖畔的咖啡馆喝一杯。

从卖农产品到卖文旅体验，从“把东西送出去”到“把人请进来”，这个直播间虽然只有十几平米，串联的却是整条乡村产业链。

在户外直播带货 受访者供图

“我们个人不赚一分钱，每一分收获都进了村集体和老百姓的口袋。”胡文韬说，“直播赚的是梁弄的名气，这就是我们最大的底气。”

共富路上，人越走越多

他们很清楚，光靠一场直播、一条爆款，撑不起一个村庄的共富路。真正能落地的，是一套经得起推敲的机制。

在品控上，他们有两道防线。一道是供销社全程打包发货，团队不定期抽检；一道是反馈机制——如果某个货品差评集中，查出来是货本身的问题，就不再合作。“这不是卡农户脖子，是帮他们养成商业思维。”胡文韬说，“要做长久生意，品质稳了，腰杆才能硬。”

在物流上，他们一家家找快递公司谈。顺丰、邮政都给助农项目开了优惠价。樱桃“半日达”的配送体系，就是在一次次发货实验中磨出来的——“先试宁波，再试杭州，包装破了就换，时间超了就调路线。”

更关键的是利益怎么分。团购带货的佣金，全部进入村集体经济账户。樱桃季期间，仅团购直播就为村集体增收六千元。钱不算多，但路子通了。

这个团队也在悄悄长大。从最初三个人，到横坎头村的年轻村干部加入，如今核心团队已有九个人。他们正在把汪巷、甘宣等周边村的年轻干部一个个拉进来，手把手教拍摄、教剪辑、教直播。

黄凯、孙易耀、胡文韬在屏幕前带货 记者 戴凯霖 摄

“‘务农’是年轻人与村情国情的一种链接，不仅意味着干农活，更意味着和农民干在一起、生活在一起。这条路上，人越走越多。”黄凯说。

手机成了“新农具”，直播成了“新农活”。这样的故事正在四明山革命老区大横坎头片区乃至之江大地的山水间，不停地续写着。

在浙江，乡村已经成为许多年轻人的“梦想起航地”。浙江不仅率先提出并培育了大量农创客，还形成了从政策到服务的完整支持体系。据悉，浙江已累计培育浙农英才561名、“头雁”6800名、农创客超10万名、新农人63万人，为乡村全面振兴注入强大动能和活力。

【共富生活观察手记】

十平米的直播间里，承载着红村青年的助农热望。在横坎头村，三个大学生村干部让手机成了“新农具”、直播成了“新农活”。不过直播间并非这场实践的全部。眼下，四明山的杨梅季刚刚收尾，竹林深处的鞭笋正悄悄萌发，新一轮选品已在规划中。从春笋到樱桃，从杨梅到文旅体验，从三个人到九个人的团队，红村青年没有止步于一条爆款，而是一次次选择把根扎得更深、把链条拉得更长。他们的故事告诉我们，共富从来不是一个静止的目标，而是一场持续的耕耘。当镜头对准田野，乡村便有了新的表达。

来 源：浙江在线

原标题： 下一站共富生活 | 青年村干部变身助农主播 红村青年在乡村干起“新农活”

记者 戴凯霖

本文转自：温州新闻网 66wz.com