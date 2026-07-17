“种在空气里”的洋芋，长成乡村的新希望

浙江在线 2026-07-17 17:10:30

在宁波宁海县胡陈乡，一颗洋芋的“生长方式”正在被重新定义。从扎根砂性土壤的传统种植，到“种在空气里”的纳米气雾栽培；从单纯卖农产品，到研学引流、整村运营。胡陈乡以一颗“小土豆”为支点，撬动了一条“科技+农文旅”的共富路径。

“种在空气里”的洋芋

走进宁海县胡陈乡西翁村的“洋芋工坊”，可以看到一幕颇具科幻感的画面：洋芋根苗从雾培箱里垂挂下来，发达的根系密密麻麻，末端水珠晶莹剔透，一颗颗洋芋悬空生长，个头大的直径有二三厘米。

纳米气雾栽培的洋芋 受访者供图

“箱子下面没有水，全靠细雾喷营养液。”胡陈乡农技推广专家鲍丙章介绍，幼苗移栽初期对水分和温度特别敏感，需要盖一层薄膜起到“水分保护罩”的作用，帮助它们度过适应期。

这项纳米气雾栽培技术，综合运用物联网、纳米生物和智能信息融合技术，让洋芋根系脱离土壤、悬于空气中，充分吸收纳米雾态营养元素。2023年，胡陈乡从杭州一家公司引进这套设备，成为全省最早尝试这项技术的乡镇之一。鲍丙章说，这项技术在全国已开始推广，但像胡陈这样用在洋芋上的，还不多见。

作为土生土长的本地农技专家，鲍丙章与洋芋打了大半辈子交道。从早年脱毒育种到如今气雾栽培，他亲历了胡陈洋芋的一次次技术迭代。“为了解决洋芋的遗传缺陷，2020年我们跟宁波农科院合作搞脱毒，产量增加了30%，成片的洋芋花也开起来了。”

现在村里的气雾栽培区主要做的是原种繁育和品种对比——他们在这里试种了红色、紫色、黄色等多个彩色品种，目的是筛选出最适合气雾栽培、品质最优的种苗，再提供给大田种植。

洋芋彩色品种 受访者供图

种植户王回做种洋芋已经很多年了，是村里的种植大户。他告诉记者，以前种的洋芋就是普通的本地品种，产量一般，价格也上不去。这两年用上了脱毒种苗，一亩地平均能产2200多斤，洋芋口感佳、品相好，收购价比以前高了不少。“小的卖到宁波的酒店，大的走市场，反正不愁卖。”

孩子们的科学课

气雾栽培的设备投入和运维成本都不低。胡陈乡农业农村办公室副主任袁军飞算了一笔账：这套系统引进后，主要不是用来大规模生产的，而是另辟蹊径，把这项“种在空气里”的技术变成研学的核心卖点。

西翁村打造的研学基地——洋芋公园 受访者供图

“我们当时做这个的目的，一个是科普研学，一个是种子繁育。”袁军飞说。乡里将气雾栽培区定位为市级种子资源圃的一部分，不同品种在这里进行种植对比，筛选出最优的种苗再推广。

在西翁村，洋芋的“戏路”远比想象中丰富。走在村里，仿佛走进了一个巨大的“洋芋主题乐园”。随处可见的洋芋壁画、卡通雕塑。在洋芋工坊，可以直观看到洋芋悬空生长的状态；在洋芋公园，孩子们可以了解洋芋从南美传入中国、在胡陈落地生根300多年的前世今生，还可以用洋芋进行各项科学实验，甚至被搭成“变形金刚”。

西翁村开展洋芋主题研学 孩子们参观洋芋工坊 受访者供图

据介绍，西翁村与第三方运营团队合作，开发了“胡陈十二课”等系列研学产品，洋芋成了吸引亲子家庭的法宝。“挖洋芋对孩子来说比较容易上手，他们也感兴趣。一到周末，周边来的亲子家庭很多。”袁军飞说。

研学课程也为村民带来了实实在在的增收渠道。“想不到家常美味这么受孩子们欢迎。”有村民反映，亲子客群流量大的时候，光洋芋饭就能卖出百余份，周边村民也纷纷摆摊卖起烤洋芋、麻糍等特色小吃。

“薯”光里的共富账本

研学引流只是第一步，如何把流量转化为实实在在的村民收入，才是关键。

2025年8月，由两层闲置民房改造而成的“薯光小院”正式开业。这座占地300平方米的农文旅综合体，集游客服务中心、乡村书咖、助农直播间、文化活动展示区于一体。“这是我们在农产品孵化方面的一次全新探索。”袁军飞说。

小院以“胡陈物产”为统一品牌，联合高校学生为洋芋、水蜜桃、麻糍等8款农产品设计新包装，通过直播间和社群团购帮农户对接市场。仅助农直播和社群团购，小院就帮村里散户卖出了上万斤胡陈洋芋。“村集体出面统筹流转闲置资源和特色农产品，运营方做好资源盘活和销售，以‘保底+分红’模式实现村集体和农户增收。”

西翁村助农直播间 受访者供图

在销售端，胡陈洋芋的渠道也在不断拓宽。王回做告诉记者，他的洋芋主要卖到宁波、舟山等地，大多是饭店直接来收，线下订购比较稳定。袁军飞则透露，乡里正在与温岭一家加工企业合作，尝试将小洋芋加工成“珍珠土豆”净菜产品，延长产业链。“最好的农副产品应该鲜食，但也要考虑加工。我们已经在大赖村建设冷藏和初加工场所，准备搞洋芋深加工。”

“胡陈物产”系列产品 记者 廖君琳 摄

从脱毒育种到气雾栽培，从研学引流到整村运营，胡陈人用一颗洋芋走通了“科技+农业+文旅”的共富路径。“品质好了，价格自然上去了。最早普通洋芋只卖一块钱一斤，现在能卖到三四块，翻了好几番。”

胡陈洋芋栽培已走过300多年，但真正让它“翻身”的，是近二十年里对品种、技术、模式的持续打磨。这颗曾默默生长在砂性土壤里的小土豆，如今不仅种进了空气里，也种进了乡村振兴的产业图景里。截至目前，西翁村整村运营已吸引游客1万余人次，为村集体创收近20万元。

一颗土豆的“进化”是浙江农业“强芯”的缩影。

在浙江，农业科技正在撬动越来越多农产品向优“迭代”。“十四五”期间，浙江选育国家超级稻品种14个，数量居全国首位；针对西兰花育种起步迟、种质资源少等难题，浙江联合全国28家优势单位成立国家西兰花育种联合攻关组，至2025年底，国产西兰花种子全国市场占有率提升至43.9%；浙江育成的蚕品种“中2016*日2016”，是目前全球最大规模应用的全龄人工饲料工厂化养蚕专用品种……农业科技创新与产业创新的深度融合，正让越来越多的“论文”写在之江大地上。

【共富生活观察手记】

1纳米的微观天地里，承载着农产品的丰产密码。在胡陈，农业科技让洋芋实现了“种在空气里”。不过洋芋并非唯一的特色农产品。眼下，走在胡陈乡的田间，一颗颗饱满的水蜜桃已经悄悄挂果，套着白色果袋静待丰收。西翁村的村民也即将开始新一季的忙碌。从洋芋到蜜桃，从传统耕种到纳米气雾栽培，从单一产业到研学文旅，胡陈人没有固守一隅，而是一次次选择拥抱变化、主动求新。胡陈的故事告诉我们，共富从来不是一个静止的目标，而是一场持续的更新。当土地被赋予新的想象，乡村便有了无限可能。

来 源：浙江在线

原标题： 下一站共富生活｜“种在空气里”的洋芋，长成乡村的新希望

记者 廖君琳 通讯员 王丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com