平均年龄28岁女子团队，撬动乡村运营“她山之石”

浙江在线 2026-07-17 17:11:28

一座山，能创造多少种可能？

覆卮山位于上虞、嵊州、余姚三地交界处，由东晋山水诗人谢灵运“登此山饮酒赋诗，饮罢覆卮”而得名。

万年石浪、千年梯田、百年古村……861.3米海拔风景各异；直播电商、短剧片场、青创空间……产业生态日益丰盈。覆卮山的答案，写在一串串省略号里。

从鲜有人问津到单日接待游客破3.5万人次，提起覆卮山的蝶变，上虞岭南乡的村民们都会不约而同说起一支由7名岭南乡政府女干部组成的运营队伍——“她山之石”文旅团队。

这支平均年龄只有28岁的队伍全员“斜杠”，不仅是业态主理人、景区接待员、展陈馆讲解员，还做起了咖啡师、设计师、主播、运营等。在她们的巧手下，放眼整座覆卮山，处处皆是新生景象。

绍兴市上虞区覆卮山千年梯田，游人如织 绍兴市上虞区岭南乡政府供图

“孵化”一笔成本6元的小生意

覆卮山隶属于绍兴市上虞区岭南乡，全乡一共8个行政村。其中东澄、覆卮等6个村紧邻覆卮山麓，龙山村、立功村则地处乡域东侧，与覆卮山主峰相隔较远。当地村民世代依托山林谋生，是典型的“靠山吃山”。

从2006年起，当地开始关停覆卮山上的花岗石加工厂，并对山体进行复绿，这里逐步从昔日的采石场转变为生态旅游区，依托覆卮山得天独厚的山水资源，蹚出了一条护山富山的共富新路。

清晨，70岁的青山村村民吴建明便扛着砍刀上了山，手起刀落，“咔嚓”一声，竹子应声倒下。不一会儿，村民吴有灿也出现在了身边，两个老伙计比着赛似的砍下毛竹。

青山村村民制作登山杖 绍兴市上虞区岭南乡政府供图

竹子扛回家中，截断、打磨，缠上防滑藤条，加装可收紧的提手扣，一根登山杖就完成了。“这两年覆卮山景区吸引了大量徒步、攀浪的户外爱好者，对登山杖需求旺盛。”吴建明一边仔细制作着竹杖，一边乐呵呵地说，“这就是年轻人喜欢的那种‘登山装备’，但我们做的是原生态的！”

过去，村里不少村民靠零散的来料加工补贴家用，收入不稳定，日子过得捉襟见肘。吴建明说，家门口竹林节节拔高、年年增密，但发挥的作用也仅限于挖挖竹笋、烧烧竹柴。

去年3月，覆卮山油菜花梯田里“冒出”的一只“卡皮巴拉”，让这里人气骤增，单日最高接待量突破3.5万人次，创下历史之最。伴随着越来越多人打卡覆卮山，挖掘出覆卮山的多种玩法。“她山之石”文旅运营团队把目光投向了这片闲置的竹林——把身边的资源做成“户外单品”，让大山自己“挣钱”。

2025年数据显示，在我国，户外运动的人群已经超过4亿人。但对于大多数户外“小白”来说，采购并携带登山杖等专业装备并不是最佳选择，“她山之石”文旅运营团队敏锐捕捉到，在山脚下提供一根新颖的“登山杖”或许是一个不错的“小生意”。

很快，第一批登山杖便试做了出来，为了帮村民打通销路，团队特意在景区人流最集中的区域，搭起“捡棍子”趣味售卖场景。往来的游客路过时，总会顺手带上一根。短短一周时间，370根登山杖销售一空。一根登山杖算上竹料、辅料和人工，总成本6元上下，门槛低、见效快，许多村民都参与了进来。

成为山野咖啡的“创业合伙人”

一根小小的登山杖支起一笔小小的生意，一座山的“新可能”就是这么点点滴滴被精准挖掘出来的。

覆卮山主峰海拔861.3米，被不少上虞人戏称“上虞的帕米尔高原”，从前覆卮山虽有千年梯田、万年石浪、百年古村，但是它没有路，更没有产业。旅游旺季时，不少游客开一小时车上山，匆匆拍几张风景照，转身就驱车下山，来过一次便不会再来。每到旅游淡季，游客更是少得“可怜”——好风景，仍“躲在深闺人未识”。

覆卮山按下文旅加速键的节点，要追溯到2年前。2024年底，“她山之石”团队应运而生，成员全部是乡镇在岗年轻女干部，全员扎根乡土，满心热爱这片山野。

“起初，我们也想外包给第三方公司帮我们多运营宣传，但为什么不自己做呢？谁还会比我们更了解这座大山？”岭南乡经济发展办主任、团队成员金烨楠在岭南乡任职已经8年了。一路走来，她亲眼见证覆卮山从基建修路、打造景观，到全域精细化运营提质，这座大山，早已像她亲手养大的孩子。

也正是这一年，山顶“招”来了第一家新业态——“从前咖啡”。

山野咖啡搭配覆卮山千年梯田 来源：小红书

“这是我们引进的第一家外来商户，当时大家心里七上八下，只能走一步看一步。”金烨楠回忆，那段时间全网村咖热度高涨，但市面上大多千篇一律，运营团队想引进和打造一家真正贴合覆卮山山野气质、独一份的山间咖啡店。

店铺整体以原木结构为骨架，屋檐铺着蓬松天然茅草，搭配粗垒石块砌成的墙基，和整片山野浑然一体。落座店内，客人手持印着“从前”的咖啡杯倚在窗边，千年梯田铺展在眼前，是独一份的观景拍照胜地。

“我租这个店面没有房租，而是收取每年10%的流水作为景区的分成。”老板台州姑娘陈艳红打心底里感谢这支本土运营团队，让她安心扎根山间，携手经营起这家咖啡店。这样的盈利模式并非“一租了之”，让商户和景区成为了紧密的“合伙人”，共同孵化着这间山野咖啡的成长。

如今，这间由运营团队全程引进、帮扶落地的山野小店，已然成为山上极具辨识度的网红新业态，为登山、攀浪归来的游客提供了一处休息打卡的绝佳去处。店里生意格外红火，每逢周末、节假日，单日就能卖出近200杯咖啡。去年，咖啡店营业额达到了一百多万。

这间小小的山顶咖啡店，只是团队盘活全域业态的第一步。此后越来越多新业态扎根覆卮山，截至2025年，全乡已有40余家特色民宿和10余家“小而美”业态。

盘活全域业态

“姐妹们，你们看这个网红的文创店，是不是也可以落地在咱们山里？”“她山之石”有个微信交流群，无时无刻不在思考新的创意，一想到什么，便一股脑分享到群里。在线上，大家热烈讨论、互通想法；在线下，走遍山野踏勘谋划，让越来越多的打卡场景在覆卮山出现。

端午假期，走进景区的“村口包子铺”，游客络绎不绝，15块钱一份的嵊州小笼包成为往来游客游玩的“能量补给”。“村口包子铺”是团队借鉴丽江杂货铺的创意，仅花2000多元打造的店铺，由村民进行包子制作与售卖，现蒸现卖的农家风味，不仅为景区增添烟火气，更带动了村集体增收，日均销量最高时突破3000份。

不远处，窑烤面包店也新鲜出炉，依托本土资源研发的油菜花籽软欧包，自带山野独有特色，每次出炉，都会引得游客争相选购。

覆卮山“梯田咖蛋” 绍兴市上虞区岭南乡政府供图

在团队策划下，不管是距离远近的村子，都能进山入局景区业态。比如，地处较远的许岙、丰树坪两村抱团联动，轮流值守千年梯田网红点位，打造爆款“梯田咖蛋”。依托年轻人喜爱的山野打卡氛围，将农家土鸡蛋创新改良，融合茶香、咖啡风味卤制，把寻常农家土货，做成梯田专属网红小吃。200枚当地土鸡蛋每日下午便早早售罄，成为覆卮山最出圈的山野单品。

短短2年时间里，团队精准招商，落地从前咖啡、闲社·窑烤面包餐厅、Need Garden（你的花园餐厅）等外来特色店铺。同时自主布局配套业态，补齐消费短板，和外来商户形成差异化经营，互利共生。

“有了新业态，我们还想让这座山一年四季都有的玩。”团队分时节打造特色主题活动，让覆卮山的“回头客”越来越多。

秋日，氛围感十足的晒秋打卡点位出圈，这是团队从婺源等地取经学习的晒秋打造经验。入冬后，顺势推出“初雪派对”主题活动，精心布设年味浓郁的沉浸式场景。今夏，围绕“彩色夏天”主题，宫崎骏风格的梦幻布景与梯田向日葵、七彩花草相映成趣。游客在景区拍下的打卡照片、短视频在网络广泛传播，让覆卮山的四季浪漫走进大众视野。她们不仅自己干，还带动周边咖啡店、民宿一起参与氛围布置。效果立竿见影，游客、网红、摄影机构纷至沓来……

近年来，浙江大力培育乡村运营力量，通过引进乡村CEO、组建专业运营公司等方式，为美丽乡村注入市场化活力，越来越多的新业态在乡村落地生长，覆卮山正是这一发展模式下的鲜活典型。

岭南乡紧抓时代机遇，用市场化手段盘活生态资源、布局全域业态，乡村旅游实现跨越式发展。2025年，覆卮山景区累计接待游客超百万人次，文旅产业产值突破亿元大关。业态越来越丰富，人气越来越旺盛，也实实在在落到了村民口袋里。2025年，岭南乡各村集体经营性总收入达到797.9万元，同比增长16.7%，村集体经济越来越厚实。全乡8个行政村共计发放集体分红34.6万元。

【共富生活观察手记】

一座861.3米的大山，承载着乡村发展的多元业态。岭南乡用一套完整的乡、景、村联动机制，把分散的村庄拧成合力，把零散的资源做成产业。一根登山杖、一碗农家土菜，这些不起眼的小物件、小业态，串联起景区与村落、乡域与村组的发展脉络。覆卮山出圈的背后，是规划、产业、人才、利益的全方位融合。山区共富从不是一座山、一个村的单打独斗，而是一群人、一片区域的携手奔赴。

来 源：浙江在线

原标题： 下一站共富生活 | 平均年龄28岁女子团队，撬动乡村运营“她山之石”

记者 陈卓妤 通讯员 楼丽君

本文转自：温州新闻网 66wz.com