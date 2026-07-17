从“送一件亏一件”到“寄递自由” 一件包裹的跨海逆袭

浙江在线 2026-07-17 17:12:20

每天上午11点，申通快递小哥丁健都会开着他的快递车准时出现在登步岛客运码头，等待从舟山本岛“坐船”来的快递包裹。今年618购物节期间，岛上的快递量多了不少。

登步岛位于舟山本岛往南6海里，2024年数据显示，岛上的常住人口不到1500人。进出只能依靠一天4班、单程约半小时的客运船。2024年10月之前，这里还是一个快递无法抵达的海岛。

改变始于2022年，浙江印发《促进农村客货邮融合推进农村物流高质量发展助力共同富裕示范区建设专项行动》，着力缩小城乡物流服务差距，推进农村物流高质量发展。

两年前，丁健成了岛上第一个快递小哥。“当时，单个包裹的配送成本就要10元，送一件亏一件；如今，成本已降到2.5元。”降本的背后，是一场海岛物流体系的重构。

上岛

上午10:50，记者坐上了丁健的快递车。

“现在我带你去第二班船上取包裹。”他解释道，早班船太赶，普陀区本岛的共配中心还在分拣，货物出不来，11点这班是最稳妥的选择。

不过，车尚未驶进码头便被拦下。“小丁，我要寄个东西，能不能赶上这班船？”原来，是一位村民要寄一个船用配件去本岛。丁健找来帮手，3人合力将这200多斤铁疙瘩抬上后备箱，他笑着说：“在岛上当快递员就是这样，‘招手即停’。”

丁健将船配送上开往舟山本岛的客船 记者 祝依凡 摄

赶到码头后，他熟练地把车绕到船边。当记者还在人群中找落脚的地方时，丁健一个箭步跳上船，一把扛起几个装着快递的麻袋放进后备箱，嘴里催着记者：“走，回去分拣！”

岛上的共配中心建在最繁华的街上，几名兼职女工已等候多时。她们麻利地撕开麻袋，将包裹按永安、东湾等不同村落分堆，小小的站点很快热闹起来。

“我的化肥是不是到啦？”住在永安村的徐其军开着三轮车赶来，一眼就找到了自己新买的两箱进口化肥。他种了4亩黄金瓜，以前只能在岛上的供销社买农资，“种类少，没得挑”。如今网购种子化肥成了习惯，“回购好几次了，特别方便！”

登步岛上的快递物流共配中心 记者 祝依凡 摄

分拣结束，真正的“海岛越野”才开始。

岛上小路弯弯绕绕，丁健说，刚来时经常对着门牌号发愁，房子在山坡上，绕半天才到。“现在岛上的人我基本都见过了，找不到就打电话约个地标见面。”

第一站东湾村，车停稳，丁健拿起包裹冲小卖部喊：“王阿姨，快递到啦，放桌子上了！”下一站天元船厂，他特意加快了车速。“船厂师傅干重活，午休宝贵，得赶在他们休息前送到。”

路途中，他谈起有些老人不会网购，他就在站点一步步教，告诉他们网上什么东西更便宜。“十块钱的东西，网上两三块就能拿下，他们听了特别高兴。”

从2024年秋天一天5件包裹起步，到如今日均两、三百件，丁健的快递车正一点点拉近这座海岛小岛与外界的距离。

截至目前，普陀区“快递进村”已完成85个行政村、10个自然村及3个产业岛的末端网络布局，实现寄递服务全覆盖。

降本

把快递送上普陀区的小岛，曾是一笔注定亏损的生意。

“以前，我们快递公司从上游拿到的派费不过2元，送到海岛的成本却是派费的数倍乃至十数倍”。普陀区申通、圆通物流负责人王朋明说，登步岛在没有通客货邮之前，一天最多只有50件快递，分散在多家公司。若每家快递公司都要配人、车和点位，投入成本太大。

数据显示，2020年前，普陀区的快递进村进岛率只有30%。岛民只能坐船去本岛取，或者加钱委托别人代取。

所以，降本的第一步是合流。

2024年5月，普陀区建成全市首个陆岛联动区级快递物流共配中心。所有快递公司发往海岛的包裹统一送到这里，集中分拣。岛上则由指定的共配人员统一接收多家快递公司的包裹，配送到户。

普陀区客货邮共配中心 记者 祝依凡 摄

普陀区邮政物流安全管理中心主任江平解释，这种“一家牵头、多家委托”的模式有助于企业摊薄成本，各家快递公司不需要在海岛上各自养人、租点、跑船，最大的固定成本被砍掉了。

接下来，要进一步压低运价，就需要分段精算。

船票的价格成了关键变量。由于包裹需要通过“客船+快递”客货邮融合合作线路进行运输。政府为企业开辟“客货邮”车辆车渡航线绿色通道，提供渡运费用7折优惠。

原来，顺丰测算过，包裹配送到普陀区最远的东极岛，一件要20元。如今通过水水中转，船运到东极镇，再通过岛际客船转运至其他小岛，单件成本被压缩到4.5元。快递量也涨到了日均1000多件。

2025年，普陀区下行、上行快递量达560万件和120万件，同比分别增长12%和140%。曾经被成本拒之门外的海岛，如今也拥有了快递自由。

起飞

成本下降后，海岛物流还有一个难题尚未解决——时间。

船期，错过就要等。生鲜和农产品出岛损耗高，医疗急救更等不起。2025年4月，普陀区成功获批省低空经济“先飞区”联岛试点，决定把物流网往天空延伸。

但飞起来的过程并不顺利。

选起降点、调航线，都要反复测试。“部分无人机用毫米波雷达，海上信号不如陆地稳定，飞到某些区域画面会直接中断。”江平说，后来发现是途经产业岛附近时有信号干扰，只能调整航线绕开。

克服了信号难题后，无人机的应用场景也在不断拓展。每年五六月是黄金瓜集中上市的季节，这种皮薄肉脆的瓜果保鲜期极短，过去只能靠客运船捎带出岛，船班有限，路上颠簸，损耗率一度高达三成。

去年起，登步岛开通了黄金瓜无人机专线。“我们清晨采摘的瓜果，半小时内就能飞抵本岛，再通过冷链车转运，最快当天就能送到长三角消费者的餐桌上。”种植户李红说。2026年集中上市以来，黄金瓜已累计发货5500件，同比增长10%，销售额达28万元。

登步岛黄金瓜揽收点 受访者供图

舟山有一个特殊身份，是全球第四大保税油加注中心。过去油品送检，船运最快一天半。现在，用无人机45分钟就能送达，成本下降90%。对企业来说，省下的是滞港费和真金白银的时间。

目前，普陀区已累计获批低空物流航线24条，8条常态化，累计飞行4494架次、配送约12800公斤货物。下一步，江平计划把客货邮点位延伸到工业岛上，让配送网络更加精细。

【共富生活观察手记】

几分米见方的小小快递，承载着海岛的民生便利。从“送一件亏一件”到2.5元送到家，这不仅是成本的减法，更是幸福感的加法。快递小哥“招手即停”的热心、教老人网购的耐心，让这个不到1500人的海岛充满了人情味。当进口化肥直达田间、船厂师傅准时收货，我看到的不仅是物流的畅通，更是共同富裕最动人的注脚。

来 源：浙江在线

原标题： 下一站共富生活 | 从“送一件亏一件”到“寄递自由” 一件包裹的跨海逆袭

记者 祝依凡 通讯员 翁唐政 吴欣睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com