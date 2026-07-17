智能送餐车翻越青山，守护老人“舌尖上的温暖”

浙江在线 2026-07-17 17:13:09

上午10时，杭州市桐庐县莪山畲族乡的乡间公路上，一台无人配送车缓缓驶来。不一会儿，车辆稳稳停靠在石榴红·幸福家园老年食堂门口。随着手机提示音响起，工作人员轻点屏幕，车门缓缓开启，将一份份热气腾腾的餐食整齐摆放在车厢内，准备送往各个村落。

莪山畲族乡有着“中国畲族第一乡”之称，四面环山、村落分散、山路纵深。全乡有7个行政村，60周岁及以上老人达2833人，占户籍总人口31.16%。原本，吃饭问题困扰着不少山区独居老人。如今，中央厨房与无人配送的智慧助餐新模式，正在打通山区养老服务的“最后一公里”。

莪山畲族乡的无人配送车 图片源自桐庐民政

智能送餐车打通山区助餐“最后一公里”

莪山畲族乡另一头，与老年食堂相隔约14公里的龙峰民族村文化礼堂外，96岁的杨奶奶和几位老友正坐在石阶上闲聊着田里蔬果长势喜人，目光则不时望向进村道路，等候午餐送达。

上午10点30分，无人车准时到站，老人们笑意盈盈、搭伴上前领取盒饭，再慢悠悠地踱步回家吃饭。

村落散、路途远、老人多，是当地民政养老助餐服务的现实困境。以往依靠人工逐村配送，不仅人力紧张、耗时费力，偏远山村常常出现饭送到了、菜却凉了的情况，很难保障老人准时吃上热乎适口的饭菜。“无人配送车高效稳定，十几分钟即可完成点位配送，精准卡准老人用餐时段，既解放了基层人力，又让老人们吃上热乎饭。”石榴红·幸福家园老年食堂负责人叶泉介绍。

莪山畲族乡，老人们翘首盼着助老餐送达 记者 陈卓妤 摄

“今天配了红烧肉、清炒南瓜和萝卜丝，几道素菜炖得软烂，很适合老人家吃，挺好！”杨奶奶的儿子潘瑞坤看到老人们结伴溜达回家，热情招呼众人进屋，陪着母亲一同吃饭。

潘瑞坤在衢州经营快递生意，前年刚在家乡建起一栋小洋楼，平日里大多时间在外打拼，很少待在桐庐。不在家时，母亲的一日三餐成了他最记挂的事。今年4月，智能无人车送餐服务上线。如今，依托这一项服务，杨奶奶助老餐全部免费，每天中午准时等候送餐上门，热乎饭菜不仅填饱肚子，也成了老人日常生活里安稳的盼头。

“老人在家吃得放心，我们在外奋斗也安心，我打算再奋斗两年就回乡专心陪伴母亲。”潘瑞坤说。

多元协同让老人吃上热乎饭菜

一碗热饭的稳稳幸福感，离不开一套可持续、可落地的暖心运营机制。桐庐县帮扶救助中心主任倪盼介绍，当地不少村民外出从事快递行业，不少像潘瑞坤一样扎根外地、事业稳定的乡贤，始终心系家乡，主动捐资助力乡村老年助餐事业，为养老服务添砖加瓦。

目前，莪山助老送餐项目采用“慈善资金为主、多元力量协同补充”模式，实行梯度惠民收费，精准适配不同年龄段老人需求：60-69周岁老人每餐自付4元，70-79周岁每餐3元，80-89周岁每餐2元，90周岁以上老人免费就餐。每份餐食综合成本约9元，差额部分由县慈善专项资金、乡贤捐赠、村集体资金、爱心企业共同兜底补齐。

莪山畲族乡的老人们领取助老餐 记者 陈卓妤 摄

莪山的智慧助餐试点，也是桐庐全县养老服务提质的缩影。近年来，桐庐县民政局牵头搭建“中央厨房+助餐点+配送入户”三级助餐网络，深入推进“暖食工程”，为86个村社900余名行动不便的老人提供送餐服务。目前全县已投用10台无人配送车，服务覆盖8个乡镇（街道），智能助餐逐步从试点走向常态。未来，当地还将开展无人机配送。

不止于送餐，莪山的无人配送车更是“一车多用”的乡村移动服务站。除日常助餐配送外，还承担政策宣讲、共富物资转运、应急药品配送等便民功能，将养老服务、民生帮扶、基层宣传融为一体。

1.18万个老年助餐点守护舌尖温度

截至2024年末，浙江60岁及以上老年人口超1405万人，占总人口27.36%，老年助餐已成为群众呼声最高、最刚需的居家养老服务。

同年，浙江省民政厅印发《浙江省发展老年助餐服务行动实施方案》，实施方案聚焦老年人就餐实际困难，积极构建覆盖城乡、布局合理、共建共享的老年助餐服务网络，推动老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠、持续发展。

在浙江，老年助餐早已跳出单一供餐的传统模式，城乡各有妙招、亮点纷呈。打开手机地图，大大小小的助餐点位星罗棋布，每家都走出了不一样的暖心路子。

走进绍兴市柯桥区王坛镇中央厨房，后厨内热气蒸腾，工作人员翻炒、焖炖各类荤素菜品，严格把控餐食品质与口感。烹制完成的饭菜即刻装入保温餐箱，统一分拣、闭环配送至各19个村（社区）助餐点位。王坛镇地处山区，村落散落山间、路况迂回曲折，部分偏远山村配送单程需要一小时。目前，全镇常住60周岁以上老年人约8700人，日均助餐供应量达1300份，实现常住80周岁以上老年人助餐全覆盖，稳稳守护住山区高龄、独居、留守老人的舌尖温暖。

老人享用助老餐 记者 陈卓妤 摄

宁波江北区孔浦街道绿梅社区助餐点用上了智能烹饪设备，两台炒菜机器人在后厨不间断作业。厨师长提前切配好食材送入设备投料口，在操作屏选定菜品、设定油盐配比后，机器人自动完成翻炒、控火、焖煮整套工序，短短四五分钟，一盘热乎菜肴就能出锅。设备可预设两千余道菜谱，食盐投放精确度达到0.1克，能够稳定烹制出少油少盐、适配老年肠胃的适老饭菜。

数字化点餐也早已融入日常，杭州市西湖区上线的“助老e餐2.0”系统操作简单易懂。食堂桌角、小区楼道布设 “碰一碰” 专属感应二维码，记性不佳、不会打字的老人，手机轻轻一碰就能自动识别身份、核销惠老折扣。在外务工的子女，可直接在平台远程替父母下单订餐。平台配备专属助老配送骑士，划分片区、定时上门送餐，数字化手段大幅简化老年人就餐流程。

目前，浙江已建成老年助餐点1.18万个，守护老人们“舌尖上的温暖”。

【共富生活观察手记】

山路蜿蜒，一辆辆白色无人送餐车悄然穿行。车厢不过几米见方，却稳稳托着一份份刚出锅的热乎饭菜。这不仅是餐食，更是穿越崎岖最后一公里的养老托底。在莪山畲族乡采访时，印象最深的是老人们接过饭菜时的笑容。从人工跋涉送餐到智能准时抵达，从单一村社食堂供餐到政府搭台、乡贤助力的多元兜底机制，变的是技术与模式，不变的是对山区老年群体的守护。从一餐一饭的细微之处落笔，涓滴力量汇聚，稳稳托举共富生活。

来 源：浙江在线

原标题： 下一站共富生活 | 智能送餐车翻越青山，守护老人“舌尖上的温暖”

记者 陈卓妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com