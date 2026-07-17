浙江日报 2026-07-17 17:14:17

“我们是历史唯物主义者，要认识到没有继承，就没有发展；没有创新，就没有未来”，2003年7月，时任浙江省委书记的习近平同志就为浙江的长远发展埋下了“创新”这颗种子。7月16日，省委全会聚焦深入践行“八八战略”、全力推动创新浙江建设全面成势，进一步坚定使命感、增强紧迫感，强化创新浙江纲举目张、支撑引领的战略地位。全省上下要牢固树立和践行正确政绩观，把创新浙江建设贯穿高质量发展建设共同富裕示范区的全过程各方面，让抓创新成为一种工作习惯，自觉抓、持续抓、深入抓，为全国大局贡献更多“浙江担当”。

创新，是民族进步的精神火种，也是国家强盛的源头活水。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央不断“置顶”创新，提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”重大论断，部署加快建设创新型国家的“路线图”，确立2035年建成科技强国的“任务书”。当前，国际科技竞争已“卷”至白热化阶段，中国式现代化要靠科技现代化作支撑、高质量发展要靠创新来赋能。今日之中国，创新不是一道“做不做”的选择题，而是“怎么好上加好”的必答题。

回望来路，浙江20多年来的发展史，就是一部生动的创新史。2006年3月，习近平同志主持召开全省自主创新大会，高瞻远瞩地作出建设创新型省份和科技强省的战略部署，并作为“八八战略”的重要内容；2023年9月，习近平总书记考察浙江时，明确要求浙江“在以科技创新塑造发展新优势上走在前列”；去年，省委十五届七次全会审议通过《关于加快建设创新浙江因地制宜发展新质生产力的决定》，进一步夯实创新浙江建设四梁八柱……历史脉络清晰可见： “变”的是环境局势、阶段重点，“不变”的是创新始终是我省工作的重中之重，是撬动各领域高质量发展的重要“支点”。对此，全省上下思想认识越来越统一，打法路径越来越清晰，工作成效越来越明显。

此次，省委全会对全力推动创新浙江建设全面成势进一步作出擘画，战略已定，路径已明，关键在于落实。广大干部要迸发出让抓创新成为一种工作习惯的精气神，坚持抓发展就要抓创新浙江建设、抓创新浙江建设就是抓发展的理念，自觉抓、持续抓、深入抓。这要求每位干部充分发挥主动性和积极性，它不是开会时的表态、汇报时的数字，而是把创新贯穿于每一次决策过程、每一项改革任务、每一个具体工作之中。各级各部门要锚定全年目标，进一步推动教育科技人才实质性贯通，做深做透教育科技人才一体改革发展、科技创新产业创新深度融合“两篇大文章”，推动更多企业站上创新“C位”。唯有把创新融入血脉、化为日常，脚踏实地、久久为功，才能不断放大创新之于浙江的“幂数效应”。

时间过半，更当奋楫争先。上半年的成绩来之不易，下半年的胜势正当其时。全省上下要迅速行动起来，全面落实总书记“4+1”重要要求和省委“132”工作部署，坚定扛起“经济大省挑大梁”的责任担当，以“只争朝夕”的精神、“日用而不觉”的实践奋战三季度，拼搏下半场，全力推动创新浙江建设全面成势，为高质量发展建设共同富裕示范区提供有力支撑。我们坚信：浙江这片土地被寄予厚望，也一定不会辜负厚望。

来 源：浙江日报

原标题： 创新浙江建设具有纲举目张的战略地位——一论贯彻落实省委十五届九次全会精神

本文转自：温州新闻网 66wz.com