浙江在线 2026-07-17 17:15:21

7月17日，杭州海关公布浙江半年度外贸“成绩单”。据杭州海关统计，上半年浙江省进出口2.97万亿元，同比（下同）增长8.6%；其中出口2.26万亿元，增长9.2%；进口7031.6亿元，增长6.7%。进出口、出口、进口分别占全国的11.7%、15.4%、6.5%。

7月17日，杭州海关公布浙江半年度外贸“成绩单”。据杭州海关统计，上半年浙江省进出口2.97万亿元，同比（下同）增长8.6%；其中出口2.26万亿元，增长9.2%；进口7031.6亿元，增长6.7%。进出口、出口、进口分别占全国的11.7%、15.4%、6.5%。

新兴市场持续扩容，对发达经济体稳定增长。上半年，浙江省对新兴市场进出口1.75万亿元，增长9.9%，占全省进出口比重较去年同期提升0.7个百分点至58.8%，其中对东盟、非洲分别进出口5235.6亿、2659.7亿元，增长25.6%、21.6%。同期，对发达经济体进出口1.22万亿元，增长6.8%，其中对欧盟、韩国分别进出口4528.7亿、866.1亿元，分别增长7.5%、8.2%。

日前，在湖州三一装载机有限公司的厂区内，搭载最新全集成热管理技术的新型电动装载机整齐排列，即将发往印尼、泰国、秘鲁等多个海外市场。这批出口的新型电动装载机，搭载了企业自主研发的全集成热管理系统，有效解决了冬季续航难题，可靠性提升80%，能耗降低30%，一经推出就受到市场欢迎。湖州海关为企业量身定制加工贸易监管方案，通过“企业集团加工贸易监管模式”，实现保税料件在集团内跨省自由流转，产品交付周转率显著提升。今年上半年企业出口7.4亿元，同比增长91.3%，出口市场从欧美拓展到拉美、非洲、中东、南亚等区域。

出口结构加速迭代，自主品牌占比提升。随着全球信息产业加速上行、绿色低碳转型需求扩容，全省出口产品含“新”含“绿”量不断攀升。上半年，浙江高技术产品出口2096.6亿元，增长22.5%，占全省出口比重提升1个百分点至9.3%，其中船舶和海洋工程装备、新材料分别增长27.9%、86.3%，智能仿生机器人出口4.3亿元，占全国同类产品出口的60.2%。

“新三样”产品出口949.7亿元，增长57.7%，对全省出口增长贡献率达18.2%，其中电动汽车、锂电池均增长1.1倍。7月16日，绍兴弗迪电池有限公司生产车间内，绍兴海关关员正在对2批价值约400万元的车用锂电池开展海关现场查验，稍后这些车用锂电池将发往泰国比亚迪工厂。依托共建“一带一路”发展红利，今年上半年绍兴弗迪电池有限公司出口锂电池超1亿元，其中出口巴西、泰国的订单大幅上涨。为对接企业开拓新兴市场的需求，适配工厂不间断排产节奏，绍兴海关前置预审必备单证，开通专属绿色通道，7*24小时预约查验，保障加急订单顺畅放行。

同期，全省自主品牌产品出口增长22.8%，占比提升1.9个百分点至17.5%，为历史同期最高水平。

关键零部件、原材料增势向好，农产品进口保持增长。工业生产稳中有升，市场需求改善，为全省工业零部件、原材料、农产品进口规模扩大提供了有力支撑。其中，机电产品进口1246.3亿元，增长17.5%，集成电路、平板显示模组、存储部件等关键零部件分别增长39.1%、2.2倍、1.6倍；金属矿砂进口837.5亿元，增长17.7%，拉高全省进口增速1.9个百分点；农产品进口616.7亿元，增长12.1%，连续5个季度保持增长。

民营企业进出口贡献率超9成，小巨人和单项冠军企业进出口两位数增长。上半年，民营企业进出口2.46万亿元，增长9.8%，占全省进出口总值比重提升至82.8%，贡献了全省92.7%的外贸增量；有进出口实绩的民营企业数达12万家，较去年同期增加了1.7万家。同期，单项冠军、小巨人企业外贸活力不断增强，分别进出口1183.6亿、863.7亿元，增长16.1%、10.6%，合计占全省进出口比重提升至6.7%。

来 源：浙江在线

原标题： 今年上半年浙江进出口2.97万亿元 同比增长8.6%

通讯员 郑景文 陈叶 记者 陈雷

本文转自：温州新闻网 66wz.com