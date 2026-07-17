乘风破浪——“新三样”锻造浙江外贸绿色新引擎

浙江在线 2026-07-17 17:15:53

宁波舟山港，新能源汽车排队装船；嘉兴海宁，储能锂电池完成检测打包；金华金义综保区，光伏组件发往全球……这些忙碌的画面背后，是浙江外贸结构的优化：当传统劳动密集型产品出口整体走弱，“新三样”出口却异军突起。

今年1至5月，浙江“新三样”出口759.4亿元，同比增长51.7%。这个数据的意义，早已超越一个品类的增长——它见证着浙江外贸正从“规模驱动”切换到“绿色与技术驱动”的新轨道，“新三样”已然成为浙江外贸的强劲增长极。

“新三样”的崛起，首先源于浙江企业在全球绿色产业链中找到了各自的打法。

浙江零跑科技股份有限公司走整车品牌路线，依托全域自研智能电动架构，今年初海外订单快速增长，产品已进入欧盟、南美、东南亚等市场。

湖州天丰电源有限公司深耕起动锂电池二十余年，为杜卡迪、KTM等全球顶级摩托车品牌提供原厂配套。“我们重点攻关产品高低温适配性能，让产品能够适应极寒等各类复杂恶劣环境。”公司副总经理刘洋介绍，今年低温适配类锂电产品海外订单涨幅突破五成，远销35个国家和地区。

浙江巨江新能源科技有限公司则把家用储能锂电池与光伏板打包成离网发电系统，主攻尼日利亚、阿联酋、伊拉克等共建“一带一路”国家。1至5月，企业对共建国家出口同比增长96%。

三家企业路径迥异，却共同说明：浙江“新三样”正凭借技术纵深与市场嗅觉，扩大全球市场份额，提升外贸附加值。据统计，1至5月，我省“新三样”出口企业达到3070家，其中民营企业2906家，占比达94.7%。

支撑优质产品高效出海，离不开浙江在“新三样”领域日益成熟的产业链。

从上游的氟化工、多晶硅等基础材料，到中游的动力电池、逆变器等核心部件，再到下游的整车制造和储能系统集成，浙江已形成从材料到组件再到终端的全链条生态。

以新能源汽车为例，巨化集团提供电解液关键材料，华友钴业供应电池正极材料，零跑、吉利负责整车制造……

上下游之间的协同大大降低了企业成本，让浙江在面对海外大订单时具备了远超单打独斗的交付能力。这种集群效应，正是浙产“新三样”能够快速响应全球市场变化的底气所在。

优质产品出海也伴随着出口模式的转变。浙产“新三样”正从产品输出转向能力输出，以适应瞬息万变的国际贸易形势。

宁波尤利卡太阳能股份有限公司在德国设立销售公司和仓储中心，开展本地化交付，又以定制化方案拿下乌克兰20MW项目；双一力（宁波）电池有限公司的储能液冷一体机在美国落地多个百兆瓦级项目，又与马来西亚签约500MW光储项目，1至5月出口锂电池产品4.04亿元、同比增长2.3倍……浙江企业不再满足于做全球产业链“跟随者”，开始参与规则制定、方案输出。

浙产“新三样”竞争力的提升，同样离不开制度创新的托举。

“新三样”出海面临三道硬门槛：锂电池属危险货物，出口标准严苛；新能源汽车面临各国准入差异；光伏产品要应对碳足迹认证和贸易壁垒。浙江的制度供给，帮助出口企业更丝滑地跨过每一道门槛。

不久前在台州落地的全省首票出口锂电池“分箱发运”联动监管模式，解决了台州亚欧汽车制造有限公司“电池产自山东、需运回山东做危包鉴定”的跨省痛点，全年预计节约物流成本近80万元。

数据多跑路，企业少跑腿，数字化手段嵌入了“新三样”出海的每一个关键环节，让合规与通关变得更高效。

在产品调研环节，杭州海关“红船企航”助企服务平台不仅能动态跟踪欧盟新电池法规等变化，还能向企业智能推送定制化合规指引，企业不必再自己“啃”晦涩的国际规则文本。

在原材料进口环节，保税区外锂电池生产企业申请“生产用进口零部件智慧检验监管”，进口零部件通关效率更高，实现即到即用。

一项项举措、政策看似细碎，却织成了一张“合规前置、通关提速、物流降本”的服务网。

“我们要做的，是在严守安全监管底线的基础上提升通关便利化水平。”嘉兴海关稽查科二级主办袁泉说。

跳出“卖商品”看“新三样”，浙江在出口“新三样”优质产品的同时，更是在输出绿色能源解决方案和减碳经验。

巨江新能源的家用离网系统让缺电地区用上清洁电，天丰电源的低温锂电池让极寒地区的交通运输实现电动化。来自浙江的减碳方案正向全球普及。

这些实践的价值，已超出商业订单本身：欧盟新电池法规采用何种碳核算方法、全球光伏组件回收体系如何搭建、储能系统跨境认证怎样互认……浙江“新三样”里跑出来的这批样本，正为行业参与国际规则对接积累一线经验。

“透过‘新三样’的崛起，可以管中窥豹，看到浙江外贸高质量发展的内核，它也蕴藏着地瓜经济藤蔓延伸的旺盛生命力。”浙江省商务研究院副院长江玮分析。全省的外贸数据证明了这一点：据海关统计，1至5月，浙江进出口2.38万亿元，同比增长6.2%；其中出口1.79万亿元，增长6.0%。浙江进出口、出口分别占全国的11.5%、15.0%。

成绩面前，挑战仍在。欧盟新电池法规、碳足迹认证、出口退税政策调整……面对新的挑战，浙产“新三样”正乘风破浪，用增长额与增速证明其活力与潜力，为浙江外贸高质量发展注入绿色动能——附加值更高、覆盖面更广，这也是浙江外贸从大到强的必经之路。

来 源：浙江在线

原标题： 乘风破浪——“新三样”锻造浙江外贸绿色新引擎

记者 拜喆喆

本文转自：温州新闻网 66wz.com