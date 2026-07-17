温州大典 2026-07-17 17:45:32

其实早在一千多年前，温州先民就已经开始与这片喜怒无常的大海“较劲”。他们用最原始的工具，挑土垒石，在海岸边筑起了一道道被称为“海上长城”的海塘。南塘是其中最早的一座，可能在东晋时期就已初具雏形。有了它，水患便少了许多。

7月12日凌晨，台风“巴威”在温州乐清二次登陆，携风裹雨，沿海一带直面潮水冲击。

这样的场面，温州人并不陌生。明弘治《温州府志》中记载了晋太元十七年（392）影响温州的一次台风，是目前已知最早的台风文字记录，“太元十七年六月飓风、暴雨、海溢，四县人多死者”。

其实早在一千多年前，温州先民就已经开始与这片喜怒无常的大海“较劲”。他们用最原始的工具，挑土垒石，在海岸边筑起了一道道被称为“海上长城”的海塘。南塘是其中最早的一座，可能在东晋时期就已初具雏形。有了它，水患便少了许多。

南塘是温州最早的古海塘

南塘是温州最早建成的古海塘，是温瑞塘河的塘堤。明弘治《温州府志》记载：“南塘在城南瑞安门外，即南塘路，连瑞安县，自瑞安门运河七十九里。旧时驿路百里荷花，正此塘畔也。”南宋祝穆所著的《方舆胜览》也有记载：“自百里坊至平阳屿一百里皆荷花，王羲之自南门登舟赏荷花即此也。”从城区百里坊沿温瑞塘河行船至平阳县城，恰好百里之遥。也许南塘在东晋时已初步形成。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

南宋初曾在瑞安任职的袁燮，在《尚书黄公行状》中记录了乾道年间的南塘状况，瑞安“邑濒海，潮坏民田，筑塘以捍之，河行其中，盖永嘉、瑞安大河之支别也”，因为靠近海边，潮水经常冲毁农田，所以修了塘堤来挡潮，河道就从塘堤中间穿过。塘河外有海涂，“有势力者，围塘外涂地为田，而穴塘引河以溉”，而“塘日穿漏，则无以障海矣”，豪强在塘外滩涂圈地造田，打洞引水灌溉，导致塘堤千疮百孔，无法抵挡海潮。这表明南塘最初正是作为海塘而修建的。

南宋淳熙十三年（1186），永嘉郡守沈枢发动民众整治疏浚南塘。陈傅良《温州重修南塘记》记载，修好后的南塘“水行御舻，陆行蹑踵，更相和歌，不争以贺”。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

万全塘也是温州较早的海塘之一。宋代平阳人蔡芳《平阳万全海堤记》中称，万全塘“盖自开辟时即有此海，自桑田即有此乡，自御海即有此塘”。《平阳县志》则记载：“万全塘自县北至瑞安飞云渡三十五里，旧塞河为土塘。”

《平阳县志》清乾隆二十五年刻本，温州市图书馆藏。

面对潮水的侵蚀，古人修筑海塘的技术在不断精进。元代黄溍《永嘉重修海堤记》详细记录了当时的施工方法：“列巨木为柱，而设袱舵其上，内攒众木，围之三周，外施萁芒以泼浪，次填以石，次积以瓦砾，而实土其中，加横木，备其欹侧，而帖石其背以便行者。”先打下一排排大木桩当柱子，上面架梁，四周用木头围上三层，填石头、填瓦砾，最后加横木固定，背面铺上石板方便行人走路。

海塘是温州百姓的生命线

对古代温州人来说，修筑海塘是关乎生死的大事。《敕修两浙海塘通志》记载：“雍正二年十二月初四日，吏部尚书朱轼面奉上谕：浙江沿海塘工最为紧要。”可见海塘在浙江沿海的地位之高。

温州自古便是台风与海溢的重灾区。面对反复无常的大海，筑塘挡潮、守护家园，是古代温州人最迫切的生存选择。南宋楼钥《集英殿修撰曾公神道碑》里提到，庆元二年（1196）海溢过后，人们修了“平阳三斗门为东塘”，用来缓冲潮水冲击，“至今人赖其利”。光绪《永嘉县志》也记载“沙城为捍海而设”。海塘就是温州历代百姓的“生命线”。

《永嘉县志》清光绪八年刻本，温州市图书馆藏。

不过，海塘的使命远不止防潮挡灾。从大约一千年前的宋代开始，温州涌入大量人口，出现了“地狭人稠”的紧张局面。南宋嘉熙四年（1240），温州知州吴泳在《温州劝农文》中叹道：“海滨广斥其耕泽泽无不耕之地。”但凡可以耕作的土地，皆已开垦殆尽，再无空闲之地。

地不够，便向大海要地。万历《温州府志》记载：“万全乡，负县郭，古为海，后筑塘为田。”海塘修好后，原本的滩涂逐渐淤积成陆，变成可耕可居的家园。

这道“海上长城”，挡的是潮，抢的是地，守的是温州人的千年生计。

来 源：温州大典

原标题： 1000多年前，温州人为抵御台风海潮，徒手建了一道“海上长城”

本文转自：温州新闻网 66wz.com