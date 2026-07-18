温州日报 2026-07-18 08:36:00

昨日，市委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议精神，研究部署我市贯彻落实意见。

温州网讯 昨日，市委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议精神，研究部署我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议指出，省委十五届九次全体会议是在“十五五”开局之年召开的一次重要会议。会议深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，总结省委十五届八次全会以来的工作，明确“六个必须”的关键要求，研究部署加快创新浙江建设、促进经济持续稳进向好、防范化解重大风险等重点工作，为我们做好下阶段工作指明了方向。全市上下要切实把思想和行动统一到省委决策部署上来，深刻把握稳进向好的奋进之势，深刻把握科学应变的关键要求，深刻把握创新浙江的方位要求，深刻把握全年发展的任务要求，奋战三季度、决胜下半年，加快打造高质量发展建设共同富裕示范区市域样板。

会议强调，要在战略上保持定力，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年。要在定位上先行示范，全力推动创新温州建设全面成势，深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，办好2026世界青年科学家峰会，做深做透“两篇大文章”，深化“一港五谷”和大孵化器集群建设，深化“问企识才”“科技副总”等改革，打造人工智能创新发展先行市。要在路径上改革破难，聚焦“两新”深度融合、缩小“三大差距”、增进民生福祉等重点领域，以改革创新的思路举措破解难题、塑造优势。要在打法上有效管用，深入实施新一轮“强城行动”，高水平建设“五城三园”，打好“双招双引”、增资扩产、为企服务等组合拳，迭代“3030”隐患闭环管控、平安夜巡等机制，推动各项事业再上新台阶。要强化学干结合，持续掀起学习宣传贯彻的热潮，沉下心来干实事、扑下身子抓落实，以赶考姿态把省委全会精神转化为高质量发展实绩。

会议指出，今年以来，全市经济呈现“稳进提质、进中承压，向新向优、分化明显”态势，社会大局保持和谐稳定。要坚定扛起经济大市挑大梁的责任担当，在产业变革重塑中积极抢占新赛道，在消费结构迭代中激活需求潜力，在高水平对外开放中加速内外融通，在工作逻辑转变中强化攻坚破题。要全力深化创新温州建设，提升经营主体活力，壮大现代产业集群，加快推进重大项目，全力促消费稳外贸，推动城乡一体融合发展。要全力推进平安温州建设，毫不松懈抓好安全生产，做实做细防汛防台工作，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

全力推动创新温州建设全面成势 争先奋进高质量完成全年目标任务

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com