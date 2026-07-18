温州日报 2026-07-18 08:52:49

聚焦群众和企业反映强烈的急难愁盼问题，温州各地坚持问题导向抓整改，着力破解难点、消除痛点，通过梳理共性症结、完善制度供给、健全长效闭环，推动问题治理从“解决一件事”向“办好一类事”延伸，持续提升群众与企业的获得感。

温州网讯 “以前一到开学季快递经常被堵在校外，现在五个生活区都有驿站，很方便。”日前，在温州大学校园快递驿站，学生黄飞扬取完包裹后感叹。

从过去快递承包商随意调价、服务滞后，导致高峰期快件频繁积压的窘境，到如今“企业降本、师生便利、校方主导”的多赢局面，这一转变源于瓯海邮政管理局推动校方首创的“寄派分离”运营模式。

“寄件业务‘惠多者得’，派件由校属公司自主运营。”瓯海区邮政业发展与安全中心主任潘林福解释，新运营模式下，校方统一优化五个生活区驿站布局，升级分拣架、扫码设备等设施，并下调快递入库费，使得企业成本骤降六成，打破高校快递以盈利为主、价高者得的固有模式，推动其向公益性转变。

聚焦群众和企业反映强烈的急难愁盼问题，温州各地坚持问题导向抓整改，着力破解难点、消除痛点，通过梳理共性症结、完善制度供给、健全长效闭环，推动问题治理从“解决一件事”向“办好一类事”延伸，持续提升群众与企业的获得感。

走进泰顺县三魁镇残疾人之家，庇护对象们围坐在一起创作非遗米塑，一派忙碌而温馨的景象。“几年前，我因为肢体不便很少出门，现在和大家交流也不紧张了，能熟练制作各种米塑伴手礼。”得益于泰顺这处残疾人帮扶性就业基地，肢体二级残疾人周小华有了转变，成了小有名气的带教老师。

“目前这里有庇护对象25人，今年以来已新安置就业4人，三魁镇残疾人之家有22名人员在帮扶下成功就业。”三魁镇残疾人之家负责人宫立龙说。

相似的场景，也在乐清上演。借助“一户一策”精准帮扶机制，该市以“物质保障+关爱服务+发展赋能”一体化综合帮扶模式，助力困难群众增收。

依托“大数据筛查+铁脚板排查”，乐清动态监测医保、教育、残联等部门风险预警，并组织网格员逐户走访核实，现已制定帮扶策略7869户、开展帮扶7601户。“每个月都有干部和志愿者来走访，关心我的生活。”乐清市岭底乡潘公龙村村民夏老伯连声感谢。

要兜住底，更要帮着“站起来”。乐清联合属地开展心理疏导与扶志教育，并依托“共富工坊”、零工市场和公益性岗位，让一批批困难群众实现在家门口就业增收。目前，该市累计建档关爱帮扶型家庭1004户，帮助81户家庭减轻负担。

建章立制也为企业提供更贴心的服务。日前，市国投公司主动对接省公共服务平台，首批启用省智慧监管监督系统。在这个“阳光交易大厅”，工程建设、政府采购、国企采购等交易信息统一发布，业务协同办理，实现全流程在线监管。这标志着我市在非依法必招工程项目招投标智慧监管领域先行一步，为全省后续推广监管应用积累了经验。

来 源：温州日报

原标题： 从“解决一件事” 到“办好一类事”

温州各地建章立制提升群众企业获得感

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com