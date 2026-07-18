温州日报 2026-07-18 08:55:50

目前，永康至温州铁路快线的频次为一天一班，集装箱量为30-50个自然箱。

温州网讯 7月15日，一列满载五金产品、货值约26万元人民币的集装箱班列从永康东站驶出，在金华报关并经前置监管、温州海关现场监管换装后，顺利在温州港乐清湾港区码头转乘干线船舶至状元岙港区出口，海运直航约4天后将抵达越南胡志明港。这标志着“永康-温州”首票海铁多式联运业务落地。

“与以往永康到温州再报关出口的货物不同的是，这次货物是在金华海关就完成施封，也就是说通过关务一体化抵达乐清湾港区前，这批货物就是外贸性质的货物了。”温州海关工作人员告诉记者。“铁路快线+海运快航”多式联运模式下，转关集装箱在金华海关完成施封后即可放行，运抵乐清湾港区换装时无需二次报关，经水水中转至状元岙港区后直接登船出海，构建起“内陆铁路集散—乐清湾换装—状元岙远洋出海”的高效、低成本物流线路。

浙江安德电器有限公司销售总监蔡广太算了一笔成本账：“我们做厨房电器出口，出货量大，物流成本不低。采用多式联运模式算下来能省15%左右，一年下来是笔不小的数目。而且全程不拆箱不复检，货物损耗风险也更低。”

温州海关相关负责人表示，这条“铁路快线+海运快航”多式联运的新通道，依托金温铁路直达温州乐清湾港区的铁路专线，将铁路大运量优势与温州港低成本海运优势叠加，将通道优势转化为出口便利，为浙中地区五金货物出口提供了新通道。此外，据温州港相关负责人介绍，温州港现有航线覆盖东南亚、中东等五金产品的核心海外市场，与金华市、丽水缙云及周边五金企业出口需求高度契合。目前，永康至温州铁路快线的频次为一天一班，集装箱量为30-50个自然箱。乐清湾港区至状元岙港区水水接驳的频次为一天一班，并根据货量灵活调整。

自2025年10月15日温州乐清湾港区顺利通过国家正式验收、获批对外开放资质以来，该港区通航能级稳步提升、货运规模持续扩容。今年上半年，温州海关驻乐清办事处监管进出口货物总额首超20亿元，同比增长超九成。“永康-温州”首票海铁多式联运业务落地后，温州乐清湾口岸开放与铁海多式联运通道实现双向联动，金丽温开放大通道公、铁、水、海多式联运网络建设进一步深化，浙西南、闽北、赣东的“家门口”“出海口”再添新通道。

来 源：温州日报

原标题： 金丽温大通道再添出口新模式

“永康-温州”首票海铁多式联运业务落地

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com