永嘉书院泼水节“早鸟票”销量破万单 台风后楠溪江文旅快速回暖
温州网讯 “我们从7月16日起推出苗侗风情泼水节。”永嘉书院景点运营经理杨荣介绍。台风“巴威”远去，永嘉楠溪山水再迎客，大部分经营主体恢复正常接待。
在永嘉书院，延期举办的第十二届泼水节正式启幕。“泼水节是我们每年夏季主推的活动，线上早鸟票销量已突破一万单。”杨荣介绍，书院陆续有多个主题场景轮番上演，包括苗侗巡游、实景互动、蹦苗迪、泼水、篝火等，活动将持续到8月2日。游客钟平怡专程从四川赶来打卡：“听说这里凉快，特地过来玩水。绿水青山搭配民族特色表演，游玩体验独特。”
玩水，是夏日楠溪江游玩的核心体验。随着水位回落、河道清理完毕，岩头镇小港至狮子岩竹筏漂流全线恢复运营。“单位组织过来玩，沿途风景好，体验感很不错。”来自舟山的游客吴女士说起乘筏体验，连连点赞。小港竹筏漂流工作人员周媛媛介绍，竹筏漂流客源覆盖广东、福建、上海、江苏等地。据悉，小港码头直达狮子岩的漂流线路是楠溪江精品水上游线，眼下永嘉全力推进楠溪江国家5A级旅游景区创建工作，漂流配套讲解服务持续升级，让游客在赏景之余读懂楠溪人文底蕴。
除核心景区与水上项目，藏于田园、沿江分布的乡村休闲业态同步焕新迎客。
坐落山野田园间的田家陌上隐民宿，深挖永嘉本土文化，打造麦饼手工、古法豆腐制作、布袋龙非遗体验等特色研学课程，精准匹配暑期亲子出游需求。田家陌上隐总经理助理金小五介绍，7月18日，民宿将迎来台风过后首场近50人的大型团建活动。
沿楠溪江岸而立的舟里咖啡也重新营业。舟里咖啡主理人徐欢欢说，门店持续更新咖啡、茶饮多款新品，楠溪江畔独有的休闲氛围感再度回归。
记者从永嘉县文旅部门获悉，台风过后，永嘉旅游市场已基本恢复常态，暑期旅游人气稳步回升。7月13日至17日，楠溪江景区已接待游客14.2万人次。
来 源：温州日报
永嘉融媒记者 王子樟 记者 金朝丹
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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