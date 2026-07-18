外交部、国台办频频向全球推介 海岛洞头有何魅力？

潮新闻客户端 2026-07-18 09:01:43

7月15日，国台办发言人朱凤莲在例行新闻发布会上，特别推介了即将在洞头举办的2026两岸半屏山文化交流暨闽南语音乐季活动。

7月15日，国台办发言人朱凤莲在例行新闻发布会上，特别推介了即将在洞头举办的2026两岸半屏山文化交流暨闽南语音乐季活动。

从6月10日，外交部发言人毛宁在多个社交平台向全球推介洞头与高雄“两岸半屏山”；到7月2日，她再次发帖展示百岛洞头这座国际生态旅游岛；再到如今国台办的特别“预告”……

短短一个多月，这座海上花园究竟藏着怎样的魅力，值得频频向全球推介？近日记者实地走访一探究竟。

在这里，以山海之美迎八方来客

“7月20日至25日，温州洞头将举行两岸半屏山闽南语言音乐季活动。”国台办发言人朱凤莲在例行新闻发布会上特别推介，这场活动以主题音乐会、青年乡音驻唱、新媒体创作比赛为载体，吸引两岸青年参与。

洞头的美，吸引力在哪里？“我们在做一切与‘海’字有关的文章。”洞头区委常委、宣传部部长楼扬介绍，7月20日晚，“海浪的情书”双屏闽南语音乐荟将在洞头半屏山畔的东沙不夜港浪漫上演。“我们希望大家来到洞头，走到哪里都能感受海岛的美。”

这样的美，在毛宁的社交平台账户上，以视频的形式被无数人看到。

视频画面之外，实景的山海资源归成数字同样迷人：洞头是全国14个海岛区（县）之一，有351公里的绵长海岸线，4810平方公里的渔场，302个岛屿如珍珠般散落在万顷碧波之中，素有“东海明珠”的美誉，是中国东部的国际生态旅游岛。

推介贴截图

漫游海岛，我们在望海楼俯瞰万顷碧波，在七彩洞头渔村看石厝依山而筑，在仙叠岩赏怪石临海而立。

除了山海景致，从上世纪80年代起，依托地缘、人缘、文缘的天然优势，洞头成为浙台交流的前沿阵地。作为两岸民间交流的重要平台和特色品牌，两岸半屏山系列交流活动已连续举办15年，吸引了3700余人次两岸嘉宾相聚海岛。

山海共生的景致，搭配一脉同源的两岸文化符号，让洞头拥有区别于国内其他滨海景区、独一无二的传播叙事。

文旅数据也印证了海岛持续攀升的人气：洞头旅游接待量连续多年保持10%以上增速，游客数从300万量级迈向每年500万人次，过夜游客同步增长。曾经小众安静的浙南海岛，已经走进年轻人的旅行清单。

在这里，围绕“海”字做文章

“海上花园”的魅力绝不是偶然，而是久久为功的努力。

时间回到20多年前，洞头还是一座孤悬海上的浙南海岛小县。一次意义深远的擘画，让这座孤岛迎来了一场“入局”。

“真正把洞头建设成为名副其实的‘海上花园’……”时任浙江省委书记习近平在洞头的首次调研，从总体目标到实施路径，为这座小岛倾心谋划，将其纳入浙江发展海洋经济大局。

百岛洞头别样风情 曾国团 摄

突围，最先始于交通。2002年“五岛连桥”打破岛际阻隔，2006年半岛工程通车，解决了进岛难的问题。当下，洞头对外的第二交通通道——S211洞头峡跨海大桥、甬莞高速洞头支线正在加速推进。这让未来进入洞头有了更快、更便捷的通道。

突围，也扎根于生态。依托“蓝湾工程”，洞头持续推进沙滩修复和海岸生态治理，修复受损海湾，把曾经荒芜的海岸转变为百姓共享、游客向往的滨海风景线。

“有了沙滩和便捷的交通，我们这个破旧的渔村也成了热门打卡点，渔民全部洗脚上岸，做起了餐饮、民宿等。”东岙村党支部书记甘泽良告诉记者，生态修复后的东岙村，每年游客接待量约100万人次，村民人均收入从2016年的1.2万元跃升至2024年的8万元，越来越多的海岛居民吃上“旅游饭”。

突围，更落脚于产业。向海图强，洞头坚持陆海统筹，深耕海洋养殖、滨海文旅、海洋风电产业等。“过去招引企业，要专程跑好多趟，企业还担心进岛难、基础设施差，但现在越来越多企业慕名而来。”当地一名参与招商的工作人员感慨。

洞头也曾有部分文旅项目因缺少海岛特色或业态同质化等经营遇冷，最终退出，但在不断校准方向中，找到了正确的发展路径。

“总书记嘱托的‘海上花园’，正在洞头一步步变为现实。” 楼扬表示。从全域文旅规划到招商布局，当地思路清晰坚定：深挖海洋特色，拒绝千篇一律的网红复制，南线滨海风景带连片成型，一路海景串联起村落、沙滩和创意空间，渐渐形成集群效应。

七彩洞头村 洞头区委宣传部供图

不简单“抄作业”，当下洞头开启了发展新图景：仙叠岩、大沙岙、半屏山老牌景区持续提质升级；海上阳台、冰厂咖啡、油罐咖啡等新业态开业一个、火爆一个。无论是经营者或是游客，都为洞头自发传播，海岛知名度得到了持续扩散。

在这里，内生力量正在聚集

一座海岛的魅力，风光与城市建设是骨架，鲜活的人和故事才是长久吸引人的灵魂。

走进位于半屏岛的油罐公园，洞头人的渔家记忆“活”了起来。这里前身是1966年建成的老油库，是当地渔船出海最重要的加油站。今年6月中旬，废弃的老油库经过创意改造焕新归来，变身氛围感十足的瀑布咖啡体验馆。

走进罐体弧形大厅，透过落地窗可俯瞰整片韭菜岙沙滩。墙壁上的贝壳灯、地上的水母石等本土海洋元素点缀其间。咖啡馆边，闲置多年的消防蓄水池被改造成景观瀑布，加装水雾系统，送来丝丝清凉。

半屏岛油罐公园。东屏街道供图

为这一处工业遗址注入活力的，是一群上岛青年。1994年生的油罐公园主理人叶倩影，是一名土生土长的洞头姑娘。“我们追求长久经营，慢慢探索，而不是只做一次性的打卡景点。”叶倩影在运营之初，就有着清晰的思考。她主动跳出“景区高价”的固有模式，将咖啡和饮品设置为亲民价格，开业不到一个月，就发展了一批忠实顾客。眼下，她正在码头筹备酒吧业态，补齐夜间消费场景。

洞头不只是短暂吸引年轻人前来打卡，更着力搭建青年孵化平台，完善创业配套，诚心接纳来自全国各地的追梦人。越来越多像叶倩影一样的青年奔赴海岛扎根海岛。文旅运营品牌“去那海”的负责人李上坛长期看好洞头，陆续在洞头布局了设计师民宿、特色轻食店等多个产品。蔚蓝计划、冰厂咖啡、同心村创意空间、大门岛赛尔码头……一批青年创业项目，正沿着洞头的海岸线次第生长。新老岛民相互交流彼此赋能，多元创意持续为海岛注入新鲜血液。

“洞头的夏天很热，我们要不断丰富白天尤其是午后的业态，解决游客下午1点至傍晚‘无处可休闲’的痛点，拉长全域的旅游消费链条。”洞头区文旅部门的相关负责人介绍。

“洞头高速通车在即，游客持续保持两位数的增长，机遇扑面而来，挑战也同步摆在眼前。”楼扬表示，客流持续扩容，意味着配套设施、服务品质、业态布局必须同步升级。他向我们描绘了未来洞头的文旅发展思路：游客不再是奔赴单个景区打卡的目的地，而是在洞头感受“一路皆景”，南线风景带连片提质，串联起完整的滨海体验环线。

洞头风光 洞头区委宣传部供图

从国家级的三次连续推介到海岛洞头的全域发展文旅，洞头的故事从来不止山海风光。它有跨越海峡、一脉相承的文化乡愁，有二十余年持之以恒、跨海突围的坚韧，更有一群扎根于此的青年，持续为这片大海注入创意与烟火。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 外交部、国台办频频向全球推介 海岛洞头有何魅力？

记者 周琳子 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com