倒计时2天！来温州，遇见科创新势能
温州新闻网 2026-07-18 09:12:05
温州网讯 7月20日，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动将在温州举办。来自全国的网络媒体记者、正能量网络达人、优质网络主播、头部MCN机构创作骨干将齐聚瓯江之畔，深度探访温州发展实景，全方位记录、生动展现温州创新发展的独特风采与时代活力。
立足创新发展新赛道，温州“一港五谷”战略布局落地生根、蓄势成潮。以数安港为核心，筑牢数字底座、融通数据资源，为科创发展赋能提速；联动“五谷”科创平台矩阵，集聚高端人才、优质业态与创新资源，以实体产业夯实创新根基。依托核心平台协同发力，温州持续激活数据价值、迭代数字业态、积蓄科创动能，以昂扬奋进的创新姿态，书写新时代浙南科创发展的崭新答卷。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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