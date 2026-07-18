温州日报 2026-07-18 09:23:11

自7月初上线以来，第九季 “爱心冰柜” 公益活动已进行了半个月，累计向环卫工人、外卖骑手、快递员等户外一线劳动者送出饮用水5万余瓶。

温州网讯 入伏后的温州，连日高温开启“蒸煮”模式，而街头的爱心冰柜则持续传递凉意。自7月初上线以来，第九季 “爱心冰柜” 公益活动已进行了半个月，累计向环卫工人、外卖骑手、快递员等户外一线劳动者送出饮用水5万余瓶。这背后，有坚守三年持续捐水的 “温州好人”，有自发经营爱心驿站的小店店主，还有深耕公益的本土企业、连锁门店等。各方爱心力量接连加入，在滚烫热浪中上演一场不间断的清凉接力。

7月13日午后，市区热浪袭人，红日亭、三乐亭两大老牌爱心点位迎来了熟面孔——连续三年如约送水的“温州好人”林克。一辆满载饮用水的小货车稳稳停靠，林克快步下车，二话不说就动手搬运整箱矿泉水。此次他携手康师傅饮品事业浙南营业部负责人邹孝彬一同开展公益捐赠，共计送来1600瓶矿泉水。现场志愿者、工作人员分工配合，搬箱、码放、补进冰柜，动作有条不紊，两台冰柜很快被矿泉水填满。

谈及三年来不曾间断的捐水之举，林克告诉记者，高温下户外劳作格外煎熬，每一位奔波的劳动者都值得被温柔善待。爱心冰柜看得见、摸得着，是属于温州的暖心名片，能实实在在解决路人解渴的需求。“公益不求声势浩大，贵在长久坚持。我每年都来送水，只希望以微薄之力送去一丝慰藉，也想用行动带动更多人参与，让城市暖意常在。”

民间自发的善意，也为爱心冰柜活动注入新鲜血液。

“我店里也设了个爱心冰柜，坚持了很多年了，是不是也可以加入你们这个大家庭，一起宣传推广一下？”近日，瓯海区郭溪街道繁盛路老成都酸菜鱼店店主刘建锋联系本报如是说。

在老成都酸菜鱼店门口，记者看到红色遮阳棚下的冰柜里面放满了冰镇饮用水，环卫工人、外卖骑手随时可免费取水，刘建锋还时常招呼赶路的劳动者进店歇脚。自2024年设点至今，刘建锋已送出桶装水200桶、瓶装水16800瓶，今年更是提前订购26400瓶矿泉水储备库存。扎根温州务工二十余年，他早已将瓯海视作第二故乡，主动为社区驿站、中考考点送水。

本土企业也持续加码公益力量。坐落于双屿街道栖凤组团的爱心冰柜由老人头鞋业设立，至今已坚持四年。点位紧邻外卖站点与快递集散中心，一到夏天便成周边劳动者专属“清凉大本营”。今年老人头更是将配送货车用作爱心送水车，主动承担藤桥、七都等较为偏远的爱心冰柜点位的饮水配送工作，打通清凉输送的“最后一公里”。

连锁商超十足便利店也同步发力，今年，十足共有10家门店加入爱心冰柜大家庭，分布在鹿城、龙湾、瓯海三地。“去年这个活动效果很好，门店爱心冰柜极大方便了奔波在街头的户外从业者，口碑反响十分热烈，今年想继续加入。”十足便利店负责人此前就表达了参与意愿。今年参与的门店更多，扩大了服务覆盖面，也惠及更多奔波在路上的骑手。据统计，目前10家爱心冰柜门店，已经累计送出饮用水500余瓶。

三伏酷暑挡不住向善的脚步——一次次主动捐水、一次次申请加入，是温州独有的文明底色；一台台爱心冰柜伫立街头，正串联起好人、商户、企业与普通市民的善意。眼下，爱心冰柜的故事还在续写，无论个人还是单位，您的一份心意，都将化为街头实实在在的清凉。有意加入“爱心冰柜”活动，请拨打爱心热线18657179721，或在“文明鹿城”微信公众号留言（格式：“爱心冰柜”+设点商户/爱心送水人+姓名+联系方式）。这个夏天，让清凉与善意在这座城市持续流淌。

来 源：温州日报

原标题： 全城接力铺开夏日清凉画卷 爱心冰柜上线半月送出5万余瓶水

记者 张晨 黄婉文

本文转自：温州新闻网 66wz.com