温州日报 2026-07-18 09:23:11

交易流程也迎来“减法革命”。原本三次独立招标、三轮专家评审的繁琐流程，被优化为一次委托、一次招标、一次评审。

温州网讯 采购周期平均提速15至20天、制度性交易成本压缩过半、节约财政资金超193万元……这是鹿城区创新推行“物业、安保、食堂”一体化合并采购交出的成绩单。截至目前，该区公共资源交易中心已为25家采购单位实施后勤一体化合并采购项目35件，中标总额超1.29亿元。

“以往物业、安保、食堂分开采购，要做三份需求、组织三轮评审、对接多家供应商，不仅耗时费力，履约标准还不统一，衔接起来非常头疼。”作为首批“尝鲜者”，鹿城区某采购单位经办人郑先生感慨地说，“现在一次招标全部搞定，采购周期省了半个月，一家供应商统筹履约，服务标准统一了，管理负担也大大减轻。”

郑先生的切身感受，折射出鹿城区公共资源交易领域一场刀刃向内的改革。长期以来，物业、安保、食堂三类后勤服务分属不同采购目录，采购单位不得不分项独立采购、多头对接、分散管理。这种“各管一摊”的模式，不仅重复消耗行政资源，更因多家服务商并行履约，导致衔接脱节、标准不一、监管碎片化等问题频发，基层负担沉重。

针对这一共性难题，鹿城区公共资源交易中心主动靠前服务，指导采购单位将三类后勤服务全面整合打包，实行“四个统一”——统一梳理采购需求、统一制定服务标准、统一组织招标采购、统一开展履约考核，彻底打破多项目、多主体、多标准的分散管理格局。

交易流程也迎来“减法革命”。原本三次独立招标、三轮专家评审的繁琐流程，被优化为一次委托、一次招标、一次评审。在严守交易规范、保障评审质量的前提下，专家评审费、交易运行成本等重复列支应减尽减，制度性交易成本压缩至少50%，真正让财政资金用到刀刃上。

降本的同时更提质。打包采购通过充分市场化竞争，择优遴选优质综合服务商，从源头提升后勤保障质量，多家服务商并行带来的衔接脱节、质量参差不齐等问题得到显著改善，实现了从“拼凑型服务”向“集成式保障”的跨越。

“省下的时间就是减负，省下的成本就是效益。”鹿城区公共资源交易中心相关负责人表示，下一步将持续做好交易服务的“加减法”——在流程环节上做“减法”，在服务效能上做“加法”，让更多改革红利精准滴灌到基层末梢，全力打造集约高效、降本提质的采购样板。

来 源：温州日报

原标题： 三次招标并一次 三轮评审合一轮

鹿城首创“后勤一体化采购”

记者 张晨 通讯员 鹿政宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com