温州日报 2026-07-18 17:42:09

作为链接海外华裔新生代与家乡温州的文化平台，鹿城区瓯智侨青少年海外传播中心自2021年成立以来，一直致力于通过国学、瓯越文化体验以及多语种小主播等形式，增进华裔青少年对故土的认同。

温州网讯 昨日，鹿城区瓯智侨青少年海外传播中心新址在七都正式揭牌，为期两个月的“温小侨”夏令营同步开营。在非遗手工课堂上，来自意大利的华裔少年廖恒屹小心翼翼地给一把宋锦团扇镶上装饰，说：“我要带给意大利的同学看一看。”

作为链接海外华裔新生代与家乡温州的文化平台，鹿城区瓯智侨青少年海外传播中心自2021年成立以来，一直致力于通过国学、瓯越文化体验以及多语种小主播等形式，增进华裔青少年对故土的认同。此次新址落地七都，有着独特的“侨情”考量。这座被瓯江环抱的小岛，有超过3万名乡亲遍布全球32个国家和地区，几乎家家有侨胞。中心负责人陆焕斌表示，希望在这里为新生代华侨华人搭建一个找得到根、看得见家的精神港湾。

随着“温小侨”夏令营开营，来自意大利、法国等11个国家的200余名华裔少年，将在接下来的两个月里，通过沉浸式体验感受中国传统文化的魅力。学员廖恒屹告诉记者，他从小在意大利长大，这次回中国一个多月，有21天会在夏令营里度过。“是爸爸妈妈让我来的，但我自己也很喜欢，在这里能交到朋友，还能做扎染、练书法，特别有意思。”

“每期夏令营持续21天，每周设置不同主题，涵盖非遗中文营、军事体验营、无人机科技营等四大板块。”夏令营负责人张海滨介绍，该夏令营此前已连续举办三届，不少孩子是回头客。他观察到，这群华裔青少年大多口语交流没问题，但对汉字的书面理解和深层文化认知相对薄弱。“家长特别希望孩子能在一个充满‘侨’味的氛围里自然接触中国文化，而不是被硬抓着去练习流利表达。”说话间，张海滨指了指旁边一位男孩——他的爸爸是意大利人，妈妈是温州人，为了让孩子感受中国文化、更好地学习中文，妈妈专程将儿子从意大利送回来，等到夏令营结束再接回去。这种跨越重洋的托付，正在成为越来越多侨胞家庭的选择。

揭牌仪式现场，温州大学意大利分校“一带一路”学院海外青少年实践基地也同步落户该中心。未来，双方将携手打造沉浸式、互动式的文化研学场景。鹿城区七都街道相关负责人表示，后续还将持续联动社会资源，深耕“温小侨”国际研学夏令营和留守儿童关爱项目，让海外游子的乡愁，有一个可触摸、可参与的温暖落脚点。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城区瓯智侨青少年海外传播中心落户七都

“温小侨”夏令营同步开营

记者 黄伟 鹿城融媒记者 章温曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com