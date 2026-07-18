温州日报 2026-07-18 17:42:09

近日，盒马鲜生在浙江首发的限定“巨无霸”重瓣荷花同步登陆温州各大门店，凭借超高颜值与趣味养护方式迅速走红，成为今夏爆款时令鲜花。

温州网讯 “拍一拍，就‘开’花”，近日，盒马鲜生在浙江首发的限定“巨无霸”重瓣荷花同步登陆温州各大门店，凭借超高颜值与趣味养护方式迅速走红，成为今夏爆款时令鲜花。

据了解，这款重瓣荷花颜值出众，花体堪比碗口大小，自带淡雅清香，观感别致。而让这款荷花彻底火出圈的，是其独特的养护“魔法”：鲜花经过深水醒花处理后，只需对着花苞轻轻拍一拍，花苞便会缓缓自行绽放。新颖的开花方式，让养花拥有了“一键开花”的轻松体验，即便不擅长养花的新手，也能轻松养出盛放的荷花，收获满满夏日氛围感。

鲜切荷花对新鲜度要求极高，花瓣娇嫩脆弱，长途运输极易出现失水发黑、卷曲干枯等问题，且受损后无法恢复，这也是高品质鲜切荷花规模化售卖的最大难题。盒马浙江鲜花采购负责人王新艳介绍，去年该平台曾尝试从四川引入该品种荷花，但因长途运输损耗率过高，最终无奈叫停上市计划。

为破解物流保鲜难题，盒马深耕浙江本地供应链，主动转向本地寻源培育。今年，盒马携手杭州茂嘉园艺有限公司，在建德成功引种、定植“巨无霸”重瓣荷花，搭建专属本地种植供应基地。目前，建德基地已实现全量供应浙江所有盒马鲜生门店，温州门店同步上新，彻底打通了鲜花从田间到市民家里的“最后一公里”，让消费者买到状态饱满、新鲜度拉满的当季荷花。

伴随夏日消费热潮，温州乃至浙江消费者对时令鲜切花的消费热情持续攀升。王新艳表示，现阶段盒马鲜花销量稳居前三的品类分别为荷花系列、热带植物系列以及绣球系列。与此同时，盒马推出的跨界时令单品新鲜蒲葵叶备受年轻人追捧，既可作为花材搭配、装饰家居，又可直接当作纳凉扇子使用，一物两用、有趣实用的特点，精准契合年轻消费者需求，带动相关品类周销量环比涨幅超100%。

据悉，未来盒马将持续深耕浙江本地花卉供应链，计划在省内试种更多荷花新品种，持续丰富夏日时令花材品类，让独具江南韵味的夏日荷花，装点更多温州市民的日常生活。

来 源：温州日报

原标题： 盒马上市“巨无霸”重瓣荷花 市民可解锁夏日养花新体验

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com