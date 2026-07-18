一张票根，点燃一城烟火!

温州晚报 2026-07-18 17:42:09

用脚步丈量市井，用舌尖记住“温情”，撬动一座城的文旅消费，点燃一座城的烟火和激情。

在2026浙BA温州市预选赛永嘉赛区，打的是篮球，推的是“诗画永嘉”

“湾有引力·浙BA专场”配套市集时尚味浓 叶张静/摄

“港味人鲜·浙BA共富市集”活动丰富多彩

温州网讯 一张票根能走多远？在温州，它从奥体中心的万人合唱延伸到惠民大排档的深夜碰杯，从龙港体育馆门前的绿豆糕摊位延伸到雁荡山的半价窗口，从长人馄饨铺门口那排折叠桌延伸到北京鸟巢专卖店里的黄杨木雕周同学。票根不仅是一次性的入场凭证，更是一张请柬——邀请你来看演出、看比赛，更邀请你留下来，用脚步丈量市井，用舌尖记住“温情”，撬动一座城的文旅消费，点燃一座城的烟火和激情。

一张票带动一条消费链

今晚，2026“浙BA”温州市预选赛B组第4轮，龙湾队VS鹿城队的比赛将在温州奥体中心举行。昨晚，龙湾寺前街历史文化街区、滨海六六大集潮流街区等一些商家，就已经让“浙BA”的观众凭票据享受折扣。今晚，“青龙市集|湾有引力·浙BA专场”的配套市集也将在温州奥体中心外围广场拉开帷幕。

6月29日晚，2026浙BA温州预选赛迎来第二轮，龙港队主场首秀。龙港体育馆的灯光亮起来的时候，浙BA现场看台上的观众手里都攥着一张票，不少观众特意抚平了放在手机壳后面。他们知道，这张纸片的作用远不止进场看球。

一位外地球迷，看完比赛拿着票根去隔壁摊位免费领取了一块专属造型的绿豆糕，又凭着票上的二维码在附近酒店办了入住，省了50元。第二天退房时，前台小姑娘提醒他：“票根别扔，游雁荡山还能享半价。”他愣了一下，笑着说：“这张票比我还忙。”

就是这么一张票根，在温州被玩出了花。

过去，外地人来看比赛、听演唱会，去哪儿吃、住哪里、逛什么，全得自己刷手机查攻略。如今，这张小小的纸片被赋予了全新的使命——它把散落在温州城市各处的餐厅、酒店、景区、商铺、书店串了起来，让“看完就走”变成“看完留下来逛逛”。

浙BA开赛前，龙港把主场赛事全程融进了本土城市文化里。十六步《小城大事》主题曲歌舞、幼儿篮球操、啦啦队表演轮番暖场，现场向观众派发联名文创。赛场外搭建的主题市集集结了本土潮玩文创、非遗手作、海鲜小吃、农特产品共50多个摊位。异人之下、罗小黑、EVA等热门IP潮玩周边吸引大批年轻球迷驻足，夹纻漆器、朱砂手作等非遗文创也颇受欢迎。

同时，龙港还在舥艚渔文化广场设置第二观赛点，大屏同步直播比赛，搭配文艺演出，带动场外沿街商户客流。

不止龙港，温州承办浙BA赛事的各个县（市、区），同步落地配套票根福利，形成全市统一联动格局。市级层面统一出台通用权益：持浙BA温州赛区实体票根7日内，可免费游玩全市29个收费景区，12处景区享受门票折扣。外地游客凭7天内抵达温州的机票，可线上免费申领浙BA主场观赛门票，每场限量发放——机票、球票、景区票，三张票在温州被打通了。线上依托“百姓运动码”小程序实名购票，电子票根可直接兑换商圈、餐饮优惠券，线上线下福利互通，降低参与门槛。

票根不再是“用完即弃的入场凭证”。它把餐饮、住宿、景区、交通、零售这些原本各做各生意的行业，一条一条串了起来。

一张票撬动万千情绪

一张薄薄的票根本身没有重量，真正有力量的是它撬动起来的万千情绪。在票根经济的赛道上，谁能戳中人们的情绪，谁就能更好抢占内需扩容、消费升级的先机。

以愿意跨城去看演唱会的歌迷为例，比起赶场馆、看演出，他们更期待拥有一段能被反复回忆、分享的完整体验。带着情绪继续消费，消费者获得的不只是折扣，更是愉悦体验的延续，甚至是圈层认同的共鸣。对城市而言，考验的不只是演唱会场馆的容量，更是整座城市能不能“读懂人心、满足需求”。

5月中旬，周杰伦在温州奥体中心体育场连唱三场。据龙湾文旅部门等综合测算，三场演出吸引约15万观众涌入温州，开票前仅大麦App“想看”人数就突破124万，门票秒光。

15万人涌进一座城市，听的不仅仅是歌，更是一份情感寄托和心理补偿。

正亮海鲜人民路店开在市区老城墙根底下。演唱会那几天，等位的顾客一直坐到巷子口，有人穿着演唱会周边T恤，有人手里还攥着荧光棒。服务员端着盘子在一桌一桌之间穿梭，后厨的炒锅声几乎没停过。老板抽空算了一笔账，平时大约十五张桌子的周转量，那几天翻了两三倍不止，连平时22时以后就冷清的夜宵时段，也有客人三三两两走进来。

很多“杰迷”知道，周杰伦的青春里藏着一碗温州馄饨的香气。2002年他来温州演出，被问起对这座城市的印象，脱口而出的就是“温州馄饨”——那是他和温州之间最柔软的一根线。二十多年后，周杰伦在奥体中心连唱三场，五马街附近那条小巷里的长人馄饨铺也跟着热闹起来。老板在门口又摆出去七八张折叠桌，方桌配矮凳沿巷子边沿一字排开，馄饨锅的热气顺着巷口往外飘。

有一回，四个年轻女孩坐的就是门口那张桌，桌上还放着没来得及收的应援手幅，几个人凑在一起研究了半天菜单，要了六碗不同口味的馄饨，说“好不容易来一趟温州，每样都尝尝”，端上来拍照拍了半天才动筷子。

这家小店，迎来了一拨又一拨拖着行李箱的年轻人——他们拿着手机导航找过来的，为的就是尝一口偶像惦念过的味道。周杰伦当年在台湾吃的那碗馄饨，是温州人带过去的乡愁；如今这些歌迷在温州巷子里吃的这碗，是跟着歌声寻回来的记忆。一张票根把他们带到了温州，一碗馄饨让他们记住了温州。

从周杰伦演唱会的高峰到浙BA的常态化，温州用两种不同的节奏验证了同一件事：票根是入口，消费是出口，中间的桥梁是情绪经济。只要打通了，人来了，钱就留下了。

一次热闹变成“长效生态”

热闹总有散的时候。周杰伦和歌迷走了，浙BA赛季也会收官，人潮退去之后，一座城市剩下什么？这是城市都要回答的问题。温州的答案，是让一次热闹变成一座城市的长期资产。

6月13日，“如果夏天有声音·时光经典Ⅱ”温州明星演唱会在温州体育中心体育场开演，Ella陈嘉桦、吴克群、姚晓棠、万妮达四位艺人轮番登台。当日城区普降大雨，却丝毫没浇灭歌迷热情。鹿城区以此为契机，联动江心屿、塘河夜画等景区及全区数十家餐饮、住宿、零售商户，凭演唱会票根即可享受专属折扣，同时延续“一张机票游温州·飞享鹿城”礼包服务，外地歌迷凭票根可领取涵盖吃住行游购娱的文旅优惠券包。拼盘演唱会接档周杰伦，让温州的演出热度没有断档。

但真正让温州跑赢很多城市的，是它正在搭建的一个“长效生态”系统。早在4月至6月，2026年“吴越杯”浙江省城市足球联赛在温州举办期间，温州多部门就已联动推出票根福利作为前期试水。球迷打开温度新闻App的“温情码”，上传球票根可领取小额消费券、特产兑换权益，赛场周边大排档、商圈同步小额满减优惠。这场足球赛事规模有限，却完整跑通了“上传票根、全城通用优惠”的运营模式，为后续浙BA大范围票根联动积累了经验。从“吴越杯”的试水，到周杰伦的高峰，再到浙BA的全面铺开和拼盘演唱会的接续，“票根经济”正在形成“长效生态”系统。

据温州市文广旅局有关人士介绍，今年温州计划举办不少于15场有影响力的演唱会、音乐节，并持续深化与“浙超”“浙BA”的合作，搭建“演艺+体育”双主线的票根经济长效体系。

票根经济的终极目标从来不是卖票，而是把游客留下来。温州用一年时间证明了一件事：一次热闹可以变成一城的消费，而一城的消费，可以沉淀为一座城市的长期吸引力。从一张票到一条链，从一张票到万千情绪，从一次热闹到“长效生态”。这座城市正在把“流量”变成“留量”，把“过路客”变成“过夜客”。它用一张票根告诉每一个远道而来的人：欢迎你来看演出、看比赛，更欢迎你留下来，慢慢逛。

来 源：温州晚报

原标题： 请你来听歌看赛，以脚步丈量市井，用舌尖记住“温情”

一张票根，点燃一城烟火!

实习生 李蓉/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com