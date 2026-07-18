温州晚报 2026-07-18 17:42:09

今年，“城市书房”被写入国家《“十五五”规划》，向全国推广。温州市文化广电旅游局随即推出《“城市书房+”三年提质行动实施意见》，动作不断。

泰顺县南门城市书房设施焕新

龙港市城市公园城市书房打造绘本业态

温州网讯 温州市文化广电旅游局近日透露，今年上半年，全市城市书房累计接待读者超300万人次，日均服务近2万人，和全市13家公共图书馆700余万人次的总量比，城市书房已经撑起半壁江山。

2014年，温州首创城市书房模式。11年过去，全市建成181家城市书房，从商圈到渔村，从景区到乡镇，市民在家门口就能找到一盏不打烊的书灯。

今年，“城市书房”被写入国家《“十五五”规划》，向全国推广。温州市文化广电旅游局随即推出《“城市书房+”三年提质行动实施意见》，动作不断。

先“体检”再升级

今年3月，温州市各地陆续启动“城市书房健康体检”行动，这不仅是对设施的维护，更是对服务品质的全面“焕新”。龙湾区图书馆城市书房换上了防蚊纱窗；乐清城市书房统一配置便民服务箱；瑞安外滩城市书房完成了维修工程；文成体育中心城市书房改造外立面；泰顺南门城市书房更新了灯具，加固了挡雨棚……一项项“微改造”精准解决痛点，让城市书房空间更安全舒适。

与此同时，更实用的变化是市府路、中山公园、清风等15家城市书房率先试点“自助行李寄存”服务，游客李女士带着孩子来温州旅游，因行程安排需暂时存放行李，她感慨道：“原本担心行李没处放，没想到书房里就能寄存，还能休息一会，太贴心了！”这些细致入微的升级举措，让城市书房成为市民触手可及的温暖港湾。

“书房+”能加什么？

突破传统边界，温州以“书房+”模式推动跨界融合，告诉了广大读者“书房+”能加什么。通过“书房+非遗”，彩石镶嵌、竹丝镶嵌等传统技艺走进五马街城市书房，读者在书香中触摸文化脉搏。不少非遗传承人定期在此开设体验课，他们笑着说：“过去担心手艺无人问津，现在书房成了年轻人了解非遗的窗口。”结合旅游需求，精心设计的3条“Walk游”微线路串联中山公园、南塘街等景区，书房变身文旅驿站，吸引众多年轻人打卡；金海湖畔的古琴雅集则以琴音伴读，营造独特艺术氛围。

机制创新同样在推进：文成县开创“书房主理人”制度，引入专业团队运营城市书房，实现以文养文；龙港引入“城市合伙人”，融合咖啡、绘本业态，为书房注入年轻活力。市民王先生感叹：“现在的书房不仅能读书，还能喝杯咖啡、听场音乐会！”

数字化改革正在重塑阅读体验。温州市图书馆打造了“行阅元像”项目和“温小图AI馆员”，让读者能通过智能体精准对接需求；“鹿城城市书房”智慧平台已实现全区书房信息整合，未来甚至可以通过手机端远程调节书房内的灯光与空调温度。数据驱动下，公共文化服务更加精准高效。

是读者也是守护者

11年来，温州城市书房已不仅仅是一个借书还书的物理空间，而是演变成了一个全民参与的文化生态。

鹿城“少儿阅读马拉松”上千家庭参与，瓯海“阅读星火”计划培育近百名阅读推广人；洞头“文明使者小海豚”志愿者团队定期组织活动。社会力量正在深度参与。正如温州市图书馆馆长张启林所说：“书房早已融入民生日常，每个人都是读者，也是守护者。”

11年，181家城市书房。温州的“书房+”还在继续做加法，15分钟阅读圈里，能做的事越来越多。

来 源：温州晚报

原标题： 全国推广“温州首创”，温州凭什么领跑?

181家城市书房“+”出新天地

记者 潇瑜/文 温州市图书馆/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com