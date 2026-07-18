温州晚报 2026-07-18 17:42:10

近日，在温州开放大学明德楼报告厅内，普通学校的小营员和特殊学校的小营员一起分享了参加“浙礼偕行·同曜清光”残健融合夏令营的收获。

温州网讯 “原来不需要太多语言，靠眼神和手势交友。”

近日，在温州开放大学明德楼报告厅内，普通学校的小营员和特殊学校的小营员一起分享了参加“浙礼偕行·同曜清光”残健融合夏令营的收获。这句质朴的感言，深深触动了该夏令营闭营仪式现场听众的心弦。

“浙礼偕行·同曜清光”残健融合夏令营由温州开放大学、温州市教育局、温州市残疾人联合会、温州市慈善总会联合主办，温州市特殊教育学校、温州市益起行志愿者协会承办，已连续举办十年。这次，三百余名营员、志愿者及嘉宾齐聚一堂，共同为这场为期三天的温暖之旅画上圆满句号。

靠眼神和手势交朋友

今年的“浙礼偕行·同曜清光”残健融合夏令营深耕温州本土文化，围绕“普特共融、文化浸润”理念，将细纹刻纸、创意扇绘、传统竹编等特色非遗项目融入研学课堂。活动全程不设特殊标签、不做刻意区分，普校的小营员与特殊学校的听障小营员两两结对、同桌协作，在沉浸式的非遗创作中并肩相伴。

入营之初，不少普通学校的小营员们内心满是忐忑，因不懂手语，担心无法沟通、存在相处隔阂。但短短三天的朝夕相伴，彻底打消了所有人的顾虑。没有繁复的言语交流，一个放慢的手势、一次温柔的对视、一张传递的小纸条，就搭建起最真挚的沟通桥梁。

不少小营员坦言，初次见面时甚至不敢与听障伙伴对视，满心局促紧张。而在竹编课程中，听障伙伴耐心十足，一遍遍放慢动作、反复示范，细致手把手教同伴理顺竹丝、调整编织纹路，全程温柔不急躁。

无声的默契，成就了最温暖的友谊。短短三天，孩子们靠着眼神示意、手势沟通，跨越隔阂、结识挚友。

闭营分享环节，六名“融合伙伴”代表登台讲述亲身感悟。他们细数相处点滴，回望初识的忐忑、相伴的温暖、协作的喜悦。其中一位来自普校的小营员代表说：“只要在一起，就可以把不可能变成可能。”这正是融合教育最本真的力量。质朴真诚的话语里，满是这段特殊相遇的成长与感动。

志愿者的身影，是这次夏令营里随处可见的亮色。从开营第一天他们就默默帮小营员拍视屏，记录着他们的成长，对小营员的陪伴不是站在远处的“帮忙”，而是守在孩子们身边的“贴心陪伴”。

闭营消息刚在“益起行”公众号发出，“老志愿者”姜楚翘就留言：“去年还在营里陪孩子们帮他们记录成长点滴，今年临时有事赶不上，刷着大家发的现场照片，越看越觉得没去真可惜。”短短一句话，把这群志愿者连着好几年的牵挂，全流露出来。

24小时贴身陪伴孩子

本次夏令营的每一支队伍，都配有经验丰富的班主任，24小时贴身陪伴，细致关注每一位孩子的生活状态与情绪变化。专业手语翻译全程驻场待命，消除沟通壁垒。非遗授课老师们提前半个月打磨教案，把复杂的传统手工艺，拆解成零基础孩子都能轻松上手的简单步骤。

后勤团队更是细致入微，逐一排查所有活动场地的安全隐患，根据特殊小营员的需求适配物资，从三餐饮食到出行保障，面面俱到，细致暖心。

“无声”与“有声”美好交融

闭营仪式的文艺展演，将整场活动的温馨氛围推向高潮。“无声”与“有声”的美好于此交融，普通学校的小营员与特殊学校的听障小营员并肩站在舞台之上。悠扬的笛声与清澈的歌声，配合整齐而温柔的手语，共同演绎了歌曲+朗诵《送你一朵小红花》。尤其是演出结束时，一位小营员说道：“谢谢大家的爱，让这朵‘小红花’处处‘开花’。”这句话将现场气氛推向高潮，台下观众自发跟随节奏抬手、比出手势，全场共情共鸣，暖意融融。

舞蹈《把未来点亮》更是惊艳全场。没有台词，没有一丝声响，普通学校的小营员与特殊学校的听障小营员凭借流畅舒展的肢体语言，完整诠释出少年朝气与对未来的期许。安静的舞台上，每一个动作都充满力量，动人又治愈。

多年来，温州市特殊教育学校秉持“适性扬长”理念，持续深耕融合教育实践。这场为期三天的夏令营虽已落幕，但普特融合的故事不会止步。

未来温州市特殊教育学校将继续打磨接地气、有温度、有底蕴的特色实践课程，搭建常态化、长效化的交流平台。让残健融合不再是一年一度的短期活动，而是真正走进日常、扎根成长的常态陪伴。

来 源：温州晚报

原标题： “无声”与“有声”美好交融 特别夏令营温暖延续十年

记者 潇瑜/文 温州市特殊教育学校/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com