首尔国际AI电影节温州《妈·马》摘金
温州网讯 近日，第五届首尔国际AI电影节在韩国首尔举行。在温制作的AI短片《妈·马》荣获本届电影节“最佳AI短片单元金奖”。这也是该片继2026年央视网AI新春晚会“十佳节目”、澳洲OMNI AI国际电影大赛上海站“华语文化圈最佳影片大奖”之后，获得的又一重要国际奖项。
《妈·马》诞生于温州，以汉字“妈”、婴儿共通发音“Ma”、马的文化象征与中国木活字印刷非遗为核心意象，将中国人关于母亲、故乡、归途与家国的情感记忆，转化为一部兼具东方诗性与国际表达的AI影像作品。该片由温州中华文化学院、龙湾区委宣传部等联合出品。
首尔国际AI电影节是面向全球AI影像创作者的国际性电影节，也是亚洲AI电影浪潮中具有代表性的专业交流平台。通过专业评审、现场展映、红毯颁奖与导演论坛，电影节将各国的AI创作者、影像艺术家与产业观察者带到同一现场。本届活动吸引了来自意大利、印度、阿联酋、加拿大、德国、印尼、法国等国的导演和嘉宾到场，呈现出鲜明的国际化面貌。与单纯线上评奖不同，它更强调作品的公开展示、创作者的真实到场，以及国际社群之间的面对面交流。
颁奖结束后，《妈·马》总导演刘加铠等以温州爱来坞（AIWood）代表身份，同韩国AI影像制作协会会长、电影节创办人崔在龙进行了友好沟通。双方围绕AI创作社群交流、创作者互访、线上分享、作品展示及长期交流机制等交换了意见，并就中韩AI创作者如何建立更稳定的沟通渠道展开了初步探讨。
温州龙湾国际云软件谷近年来持续推动AIGC内容生产、创作者集聚与产业传播，正在成为AIGC企业和AI创作者展示成果、连接资源、走向国际的重要窗口。温州全新打造的爱来坞品牌，更被赋予了清晰的产业使命：正如美国有好莱坞、印度有宝莱坞，爱来坞有望成为中国AI影视创作力量的品牌聚集地，让AI影视企业、创作者、平台、技术与渠道在此集体亮相、彼此连接、共同出海。
来 源：温州晚报
记者 陈希茜/文 受访者/供图
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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