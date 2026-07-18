温州晚报 2026-07-18 19:01:21

近日，泰顺本地茶品牌“泰之叶”在第十五届中国国际园林博览会温州早茶荟馆，推出非遗茶文创伴手礼“彩茶五曲”发布会。

温州网讯 近日，泰顺本地茶品牌“泰之叶”在第十五届中国国际园林博览会温州早茶荟馆，推出非遗茶文创伴手礼“彩茶五曲”发布会。该茶礼将传唱六十余年的《采茶舞曲》与泰顺同样历经六十余载的茶产业发展历程相融合，将本地非物质文化遗产与特色农产品转化为便于携带、适宜日常使用的伴手礼产品。

“还记得你今年3月，来我公司采写《<采茶舞曲>与时代共振 一首茶歌唱响‘文旅共生曲’》一文，深度挖掘泰顺茶文化IP价值。我们正是有了想创作谐音的‘彩茶五曲’非遗茶文创伴手礼的灵感，后来多轮打磨优化设计方案，最终推出‘五茶配五曲’的创新版本，让经典茶歌与泰顺好茶双向赋能、落地变现。”在发布会现场，浙江泰叶农业开发有限公司董事长陈方伟与记者聊了起来。

一份茶礼，藏着一段跨越60多年的独家缘分。1958年，音乐家周大风深入泰顺茶乡采风，被漫山茶农劳作图景打动，即兴创作经典名曲《采茶舞曲》。这首极具江南韵味的作品不仅被联合国教科文组织收录，还曾获周恩来总理点赞，称赞其“有时代风格，有地方特色”。也正是1958年，泰顺山垟坪茶场正式落成，孕育出享誉海内外的“三杯香”名茶。该茶曾斩获首届中国农业博览会银奖，并远销海内外。

一曲传世茶歌、一味百年好茶，同岁同源、共生共长。依托温州对泰顺多茶类产业的布局赋能，当地深挖两大城市金名片，创新推出“彩茶五曲”非遗茶文创伴手礼，实现“名曲+名茶+非遗”的深度融合，让传统文化焕发新活力。

记者现场看到，这款茶礼处处暗藏温州文化巧思。立足南戏故里地域特色，礼盒融入传统戏曲人物元素，古韵浓厚，外观设计具有较强吸引力。礼盒内精选泰顺绿茶、红茶、黄茶、白茶、青茶五大本土茶类，每款茶品均配以相应诗词，一茶一诗，一味一韵，以中式诗词对应茶性茶味，实现传统审美与山海茶香的有机融合。

清鲜灵动的绿茶，搭配诗句“俏也不争春，只把春来报”，尽显早春茶芽的鲜活生机；温润甘甜的红茶，适配诗句“红了樱桃，绿了芭蕉”，品出柔和绵长的回甘质感；醇厚温润的黄茶，配以诗句“待到秋来九月八，遍地黄花分外香”，契合其金黄汤色、温润厚重的特质；清雅纯粹的白茶，对应诗句“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，凸显通透淡然的茶韵；回甘悠长的乌龙茶，搭配诗句“岱宗夫如何，齐鲁青未了”，则呼应其层次丰富、余味不绝的特点。

“以往非遗大多陈列展馆、束之高阁，离群众生活很远。”品牌负责人表示，此次打造“彩茶五曲”，就是希望让非遗走出展厅、走进日常，变成市民可品鉴、可带走、可分享的伴手礼，让传统文化真正落地生活、浸润人心。新颖的创意、厚重的底蕴，也让多款企业、文旅渠道主动对接采购，大家纷纷表示，这款茶礼既有舌尖风味，更有温州文化故事，比普通文创产品更有温度、更有意义。

从可带走的非遗茶文创伴手礼“彩茶五曲”，到常态化上演的廊桥实景演出，再到青年群体主动拜师学艺，泰顺非遗正彻底打破“小众老旧”刻板印象，走出一条可触摸、可体验、可消费的活化传承之路。如同《采茶舞曲》悠扬的旋律，泰顺的非遗振兴、文旅融合之路，正伴着茶香与歌声，越走越宽广、越走越明亮。

来 源：温州晚报

原标题： 一茶一诗 一味一韵

“彩茶五曲”融合 “名茶”“名曲”“非遗”

记者 潇瑜/文 采访对象/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com