温州晚报 2026-07-18 19:01:21

近日，一场清新雅致的少儿扬琴专场音乐会在鹿城文化中心温情上演。舞台上，张瀚心、吴赛雯、林欣妍、王馨妮等少年民乐学子依次登场，灵动悠扬的扬琴旋律萦绕全场，独奏与合奏交替呈现，精彩纷呈。

温州网讯 近日，一场清新雅致的少儿扬琴专场音乐会在鹿城文化中心温情上演。舞台上，张瀚心、吴赛雯、林欣妍、王馨妮等少年民乐学子依次登场，灵动悠扬的扬琴旋律萦绕全场，独奏与合奏交替呈现，精彩纷呈。舞台下，家长与少儿观众座无虚席，沉浸于国乐之美。

本场音乐会的策划与发起者为温州瓯剧艺术研究院专业演奏员虞哈妮，其同时担任温州市少艺校与永嘉少艺校特聘民乐教师，长期致力于温州少儿扬琴美育。

忘不了的初心

谈及创办专场音乐会的初心，虞哈妮有一段温暖的回忆。数年前，她曾为学生举办过数场简单音乐会，其中一场仅有两名学生参演，演出场地亦仅限于排练室大小。

尽管演出场地条件有限，但镜头中孩子们眼中闪烁的光芒，令她回忆起多年前备考沈阳音乐学院附属中学时的经历。当时，她的启蒙老师不仅指导她练琴，还为她搭建展示平台，甚至陪同她前往沈阳参加考试。自那时起，她便暗下决心：要让每一位跟随她学习扬琴的孩子，都能站上真正属于自己的专属舞台。

在日复一日的民乐教学过程中，虞哈妮见证了许多孩子的坚持，常年练习在指尖磨出的薄茧，反复打磨难点曲目时流下的委屈泪水，以及无数个独自练琴的日夜。

她认为，无论孩子未来是否选择专业民乐道路，聚光灯下的演出经历与留存的舞台影像，都是独一无二的成长印记。待多年之后回望，孩子们能够清晰地看到年少时那个为热爱而全力以赴的自己。

沉浸式公开课

专场音乐会13首曲目由虞哈妮与孩子们经过长时间筛选后确定。上半场为《将军令》《瑶山夜画》等经典扬琴专业曲目，演奏时台下乐迷随节拍击掌，并评价道：“这些孩子的功底真扎实，基本功训练至少持续四年。”下半场则精选了《茉莉花》《大鱼海棠》乃至儿童耳熟能详、可随口哼唱的《勇气大爆发》等曲目。旋律奏响之际，后排小观众随之摆动脑袋打拍子。

演出间隙，虞哈妮拿着话筒走到台中央，像给学生上课似的跟台下观众聊：“你们天天弹的扬琴，可是个‘海归’哦！明末从欧洲传过来的时候还是蝶形的，后来咱们老祖宗改成了梯形，木槌换成竹槌，适配五声音阶，到20世纪50年代401、402型定型，音域宽了转调也顺了，直接从戏曲伴奏的‘边角料’变成了能独奏的民乐主角！”

前排坐的几个学扬琴的小孩听得眼睛都直了，散场的时候围着虞哈妮问：“老师，我明天上课能不能试试用‘木槌’敲？”本来只是个普通的汇报演出，生生变成了全场大小朋友的沉浸式国风公开课。

革新民乐教学

在温州从事扬琴教学已逾十年，虞哈妮为上海音乐学院本硕毕业生，曾任职于浙江歌舞剧院，后进入温州瓯剧艺术研究院，长期从事传统戏曲相关工作。她观察到，当前学生的基本功普遍优于以往，五六年级即能完成十级曲目的演奏。然而，进入初中后，多数学生因课业负担加重，练琴时间明显减少；而年龄较小的学生则因练习曲内容较为枯燥，往往难以坚持十分钟以上的练习。

她没有采用传统教学中以练习曲为核心的模式，而是在入门阶段首先教授改编后的儿歌与流行国风曲目，并设计富有趣味性的律动游戏以培养节奏感。其目的在于先激发学生对弹奏扬琴的兴趣，随后再逐步打磨演奏技法与手型。她表示：“我不要求每个孩子都成为演奏家，只希望他们在成长过程中遇到烦恼时，能够坐下来弹奏半小时扬琴，让愁绪随之消散。”

虞哈妮说，明末扬琴传入中国的时间，刚好与温州瓯剧的成型时期相契合，二者在文脉上具有天然的关联。接下来，她计划将瓯剧的传统曲牌与戏曲韵律融入课堂教学，并以年轻人喜闻乐见的编曲方式对其进行创新性改编，使之更具活力。

从排练室到舞台，从一把扬琴到一段瓯剧，她递出去的，始终是让人有松弛感的琴竹。

来 源：温州晚报

原标题： 这场扬琴音乐会变成沉浸式国风公开课

记者 潇瑜/文 采访对象/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com