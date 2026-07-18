带着孩子听虫鸣，制鱼灯！温州亲子派园博园夏夜纳凉科普夜开启

温州晚报 2026-07-18 19:01:21

温州网讯 褪去白日盛夏的燥热，7月15日晚间，由温州晚报温州亲子派承接的“晚风纳凉·亲水漫夜——园博会亲水奇妙夜”活动在温州园博园正式启幕，首批百组亲子家庭赴约这场夏夜限定趣味科普盛宴。虫鸣伴晚风，鱼灯映夜色，昆虫夜探、非遗鱼灯手作两大主题体验同步开启，自然科普与瓯越民俗交融碰撞，为温州亲子家庭打造了沉浸式夏夜遛娃新去处。

暗夜寻虫，化身林间小小侦探

夜幕缓缓降临，不到19点，各组亲子家庭便陆续抵达集合点位。临水晚风驱散暑气，此起彼伏的虫鸣蛙鸣环绕园区，整片园子化作一座天然户外自然课堂。

昆虫夜探正式开始，两位专业自然导师率先在古色古香的长廊开展科普小课堂，细致讲解昆虫分类知识，介绍温州本土夜行生物习性，科普昆虫趋光性、拟态生存智慧等趣味知识点，把课本上抽象的自然知识变得生动易懂。

随后，孩子们戴上头戴式夜灯，组成“暗夜侦探”小队，沿着灌丛步道、临水植被带缓步探索。大家借着微光仔细搜寻草丛、树干与水岸角落，藏在叶背的飞蛾、静伏水边的蛙类陆续现身。不时响起孩子们惊喜的呼喊：“我发现蟪蛄了！”“我发现绿金龟了！”每一次新发现都引来阵阵小声欢呼。导师全程随行讲解物种信息，反复引导孩子们温柔观察、不随意惊扰野生生物。现场还借助灯诱装置，在白布上汇聚夜行昆虫，方便孩子们近距离细致观察。

当晚大家遇见了草蛉、纺织娘、蟪蛄、各类飞蛾，还有泽陆蛙、蝌蚪等多样本土生物。自然导师表示：“本次观察收获十分丰富，不少小朋友本身就很喜爱昆虫，参与度很高。” 参与的家长也深有感触，平时孩子只能偶尔在路上看到小虫，这次沉浸式夜间自然观察，全程投入专注，收获了许多课本之外的自然知识与生态理念。

巧手制鱼灯，用非遗点亮园博夜色

与此同时，鱼灯手作体验区里暖意融融。非遗导师为亲子家庭娓娓讲述洞头鱼灯的渔家民俗故事，介绍这项本土非遗文化：传统洞头鱼灯是当地特色非遗，至今仍是渔家民俗节庆里不可或缺的元素，每逢春节，当地渔嫂都会进行鱼灯表演。老匠人坚守古法，以扎、糊、绘三道核心工序，用毛竹篾制作可活动骨架，裱糊宣纸棉布、手绘鱼鳞纹样，承载着渔民祈福平安的美好心愿。

考虑到原版工艺较为复杂，本次课程为孩子们准备了简化版纸质鱼灯材料，兼顾非遗内核与儿童动手体验。纸板、木棍、灯带等材料整齐摆放，家长和孩子相互配合，裁剪造型、拼接组装、接线调试，跟着导师的节奏，一步步制作专属鱼灯。尽管制作过程存在不少小难点，在导师指导和家长协助下，孩子们慢慢掌握方法。一个多小时后，一盏盏造型灵动的鱼灯陆续完工，接通灯带后暖光缓缓亮起，氛围感十足。

家长杨女士感慨：“我一直关注温州亲子派，也参加过不少亲子派举办的活动。如今正值暑假，孩子很容易沉迷电子产品，参加这类线下活动，既能充实假期生活，也能学到传统文化和新知识，非常有意义。”完成手作后，孩子们手捧发光鱼灯集体合影留念。晚风轻拂，灯影摇曳，照亮一张张笑脸，欢声笑语回荡在园博园的夜色之中。

四大主题持续开放，夏夜科普精彩不停

本次亲子夏夜纳凉科普活动将持续至7月25日，每晚7点准时开展。除昆虫夜探、非遗鱼灯手作之外，泡泡科学实验、星空天文观测两大主题体验也会轮番上线。

泡泡科学实验通过趣味互动、泡泡闯关、奇幻泡泡秀，直观讲解水的表面张力、流体力学、光影折射等物理知识；星空观测环节依托园区优质观星环境，由专业天文导师带领大家辨认夏季大三角、天鹅座等夏季星座，借助望远镜观测月表环形山、木星卫星，解读月相与潮汐背后的天文奥秘。

本次活动全程免费，面向幼儿园中班至小学六年级亲子家庭开放招募，每场限定20-25组家庭，名额有限，报满即止。市民可提前关注“温州亲子派”，第一时间获取报名信息。这个盛夏夜晚，不妨走出空调房，带着孩子走进温州园博园，伴着晚风、虫鸣与星光，在自然探索与非遗手作里，度过一段治愈又有意义的夏夜时光。

来 源：温州晚报

原标题： 温州亲子派园博园夏夜纳凉科普夜开启

来!带着孩子听虫鸣制鱼灯看星星

记者 叶琳/文 王人望/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com