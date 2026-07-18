温州都市报 2026-07-18 19:33:34

体检发现血压偏高，先别慌，也别忽视，科学对待。想了解更多高血压自我管理方法，你还可以参加8月8日线下的这场公益讲座。

温州网讯 体检报告上，血压那栏突然多了一个“↑”——有人不当回事翻篇了，有人惴惴不安认为已经得了高血压。温州医科大学附属第一医院心血管内科副主任医师方丹红提醒：体检发现血压偏高，先别慌，也别忽视，科学对待。想了解更多高血压自我管理方法，你还可以参加8月8日线下的这场公益讲座。

一次高不等于高血压，要过三道关

第一关：要在不同日子，至少测三次。每次测前安静休息5分钟以上，别说话、别紧张。如果三次下来，高压都≥140mmHg或低压都≥90mmHg，才能诊断。

第二关：在家测，要比医院标准再严5个mmHg。家里测出来平均高压≥135mmHg或低压≥85mmHg，就要警惕了。

第三关：24小时动态监测。你可以背一个小盒子做24小时动态血压监测。它能排除“白大衣高血压”（一见医生就紧张，致血压升高），也能揪出“隐匿性高血压”，还能发现“夜间高血压”。全天平均高压≥130或低压≥80；白天平均高压≥135mmHg或低压≥85mmHg；又或者夜间平均高压≥120mmHg或低压≥70mmHg；任何一个达标，都可以诊断。

确诊后，还要排雷

方丹红表示，如果你确诊为高血压，建议做一套检查，排查这个“无声杀手”是否已对心、脑、肾和血管造成损伤。

●基础检查：血常规、尿常规、血生化、空腹血糖、血脂、心电图——快速筛查肾脏损伤、电解质紊乱和糖脂问题。

●影像学：心脏超声（看心肌肥厚）、颈动脉超声（看血管斑块）、眼底检查（看视网膜动脉硬化）。

●排查继发性高血压：如果发病年龄<30岁、血压中重度升高或三种药仍控制不佳，需排查醛固酮增多症、肾动脉狭窄等继发性病因。

黄灯已亮，抓住“生活处方”

不少人体检发现，血压接近临界值，即高压在120~139mmHg、低压在80~89mmHg之间，虽然属于“正常高值”，但已经在血压的“黄灯区”。处在这个阶段的人，是高血压的“后备军”。不加干预，未来很可能进展为高血压。因此，这些人需要改变生活方式，把血压“拽”回安全区。

无论你处在黄灯区，还是已确诊高血压，生活方式都是所有治疗的“地基”。

1.减盐补钾。建议每天食盐不超过5克（约一啤酒瓶盖），还要当心酱油、蚝油、加工零食里的“隐形盐”。多吃菠菜、香蕉、豆类等富含钾的食物，帮助排钠降压。提醒，肾功能不好者，补钾前先咨询医生。

2.端起“得舒饮食”。DASH饮食（得舒饮食）是国内外公认的降压饮食模式，它强调多吃蔬菜、水果、全谷物，适量摄入低脂奶制品、鱼禽肉，限制红肉和甜食。每天吃够一斤蔬菜、半斤水果，用全谷物代替精米白面。

3.减重就是降压。每减重10公斤，收缩压可下降5到20毫米汞柱。建议把体重指数控制在24以下，男性腰围小于90厘米，女性小于85厘米。

4.动起来。每周至少150分钟中等强度运动，快走、慢跑、游泳都可以。建议每周再加2次抗阻训练，比如深蹲等，效果更好。

5.戒烟限酒。吸烟损伤血管内皮，酒精直接升高血压。血压踩线的人，最好把酒也省了。

6.睡个好觉。睡眠充足、调好情绪都是血压的“隐形调节器”。每晚保证7~9小时睡眠，睡前少看手机，试试腹式呼吸给神经“降降温”。

8月8日下午

这场高血压公益讲座别错过

由浙江省心血管学会、温州市医学会心血管病学分会主办，温州医科大学附属第一医院承办的“第七届瓯江高血压会议”将于8月7日—8日在温州举办。8月8日（周六）下午，参与大会的多位临床专家将面向高血压人群开展健康讲座，内容涵盖用药、自我管理、体重控制等，现场还有互动答疑。

讲座时间：8月8日15:50～17:30

讲座地点：青山学苑阶梯教室2（温州市龙湾区永中街道龙永路299号）

报名人数：50人（先报先得，报满为止，签到入场，未报名者不能进场）

报名时间：即日起至8月5日

报名方式：扫下方二维码报名

来 源：温州都市报

原标题： 体检查出血压高先别慌

8月8日，高血压公益讲座，专家教你科学管理血压

记者 张晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com