温州都市报 2026-07-18 19:33:34

“粗茶淡饭”不等于“低嘌呤饮食”，更不等于“能降尿酸”。以下这些陷阱，你可能一直在踩。

温州网讯 很多痛风患者都有这样的困惑：海鲜不吃了，肉汤不喝了，动物内脏戒了，天天吃得近乎“清苦”，尿酸还是居高不下，痛风照样发作？

“粗茶淡饭”不等于“低嘌呤饮食”，更不等于“能降尿酸”。以下这些陷阱，你可能一直在踩。

部分素食嘌呤不低

嘌呤不只存在于大鱼大肉中，某些植物性食物的嘌呤含量比肉类还高：

豆制品：黄豆、扁豆等干豆类嘌呤较高，虽然植物性食物嘌呤对尿酸影响小于动物性食物，但在急性发作期大量食用仍可能诱发痛风。

菌类和藻类：香菇、木耳、紫菜、海带等嘌呤含量非常高，一小碗紫菜蛋花汤就可能让尿酸波动。

建议：适量吃，急性发作期避开高嘌呤蔬菜。

果糖是尿酸的“幕后推手”

真正的陷阱往往藏在主食和水果里——果糖。

精制主食：米饭、馒头升糖快，刺激胰岛素分泌，抑制肾脏排泄尿酸。吃得太素，主食反而吃得更多，尿酸排出更少。

水果和果汁：甘蔗、荔枝、葡萄、榴莲等富含果糖，代谢中直接升高尿酸，还会抑制其排泄。鲜榨果汁的升尿酸效果，比吃肉还快。

蜂蜜：果糖含量极高，一勺可能让一天努力白费。

建议：主食粗细搭配，每餐七八分饱；每天水果不超过半斤，不榨汁。

油、盐和调味料，被忽视的“帮凶”

很多人只盯着食材，却忽略了烹饪方式。

高脂肪：植物油虽然健康，但热量高。脂肪会阻碍尿酸排泄，油炸素食同样危险。

高盐：咸菜、酱油、豆腐乳等高盐食物会增加肾脏负担，影响尿酸排出。

蚝油、鲍鱼汁：由牡蛎等浓缩而成，嘌呤极高。

单纯控制饮食能治痛风？

很多人以为痛风就是“吃出来的”，只要管住嘴就能好。但事实并非如此。血液中的尿酸，只有20%来自食物，80%是自身代谢产生的。单纯忌口，往往治标不治本。以下几个被忽视的关键因素，是痛风的“推手”：

遗传因素：如果你天生尿酸排泄能力差，或者体内嘌呤代谢酶活性过高，即使吃得再素，身体也会自己“制造”出大量尿酸。

肥胖和脂肪肝：内脏脂肪过多导致胰岛素抵抗，减少尿酸排泄。很多看似“粗茶淡饭”的人，依然存在内脏脂肪超标的问题。

肾功能： 90%以上的高尿酸血症患者存在不同程度的尿酸排泄障碍。如果肾功能下降，不解决“排不出去”的问题，吃得再清淡，尿酸依然会在体内越积越多。

这些“健康习惯”可能在害你

过度节食：快速减肥会产生酮体，与尿酸竞争排泄通道，，导致尿酸突然升高，反而诱发痛风。

不喝水：每天排尿少于2升，尿酸易在关节沉积。建议每天喝2000ml以上白开水。

受凉：脚趾、膝盖温度低，尿酸盐更易结晶。夏天吹空调过猛、冬天穿太少，都可能诱发痛风。

防止尿酸升高，与其纠结“少吃肉”，不如做到“多喝水、控果糖、适量优质蛋白”，同时注意查清病因，规范治疗，科学控酸，才能真正远离痛风。

来 源：温州都市报

原标题： 天天粗茶淡饭，尿酸为何还是爆表

嘌呤不只藏在大鱼大肉里，小心“清淡”饮食藏着陷阱

作者：黄一笑(作者系温州市中医院骨伤科护士)

本文转自：温州新闻网 66wz.com