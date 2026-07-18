温州都市报 2026-07-18 19:33:35

今天，温州市中西医结合医院医学美容中心副主任医师苏文婷一次讲清楚防晒这件事。

温州网讯 夏天到了，防晒霜成了标配。但很多人还在用去年开封的“存货”，不少人临出门才匆匆往脸上抹——这些习惯，可能让你白涂了。今天，温州市中西医结合医院医学美容中心副主任医师苏文婷一次讲清楚防晒这件事。

去年开封的防晒霜，还能用吗？

吴女士翻出去年开封的防晒霜，看限用日期还有一年，便往脸上涂抹。没几天，她的脸爆痘了。

苏文婷表示，去年开封的防晒霜，不建议再用。她解释，化妆品标注的限用日期，指的是“未开封保质期”，通常有三年。而瓶身上那个小图标写着“6M”或“12M”，才是开封后的保质期——6个月或12个月。超过12个月，微生物可能已超标。敞口瓶、防晒棒这类直接接触皮肤的产品，更容易被污染。涂在脸上，泛红、刺痛、爆痘、过敏都可能找上门。

如果你实在舍不得扔，苏医生建议，有没有变质可以涂在四肢试试。

教你三招辨别是否变质：

闻：有刺鼻味或霉味，扔。

看：颜色发黄或变了，扔。

摸：结块、分层或质地变了，扔。

防晒指数越高越好？

不是，选用防晒霜需根据实际紫外线强度和活动场景选择。

日常通勤（室内为主）：SPF30、PA+++足够。

户外暴晒（爬山、海边、军训）：SPF50+、PA++++。

阴雨天：紫外线也有穿透力，建议SPF15~25、PA++。

很多人出门前一秒才涂防晒霜，其实不对。苏文婷强调，出门前20~30分钟涂，让防晒霜在皮肤上形成保护膜；用量要够，每次全脸需使用一元硬币大小的霜体；户外暴晒需及时补涂，建议每2小时补涂一次，才能达到防晒效果。

不同肤质，怎么选？

敏感肌、易过敏：首选防晒衣、防晒口罩、防晒帽；涂防晒霜选纯物理防晒霜（含氧化锌或二氧化钛）。

油性、混油肌：选无油配方、清爽不防水的，不闷痘。

干皮：选滋润乳霜型，含玻尿酸或神经酰胺的保湿防晒霜。

晒黑、长晒斑了，做什么医美项目？

刚暴晒完，暂时别做。医美前后都需要严格防晒，建议一两个月后，再根据皮肤状况，选择水光针（美白修复型）、光子嫩肤、皮秒激光等，可以改善色素沉着、日晒斑等光老化现象。

来 源：温州都市报

原标题： 去年没用完的防晒霜还能用吗？教你三招辨别是否变质

记者 张晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com