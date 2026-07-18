温州都市报 2026-07-18 19:33:35

雁荡山大龙湫、文成百丈漈等知名瀑布水势磅礴，仙岩梅雨潭、泽雅七瀑涧等小众景点也水雾弥漫，吸引大量游客前往观赏。

温州网讯 连日来，浙江温州持续降雨，境内各大景区瀑布水量暴涨，迎来最佳观赏期。雁荡山大龙湫、文成百丈漈等知名瀑布水势磅礴，仙岩梅雨潭、泽雅七瀑涧等小众景点也水雾弥漫，吸引大量游客前往观赏。

7月14日，雁荡山大龙湫瀑布因台风“巴威”外围环流影响，出现罕见的“飞瀑倒流”奇观，相关视频登上热搜。大龙湫以197米单级落差位居“中国四大瀑布”之一，素有“天下第一瀑”之誉。连日雨水补给下，急流如脱缰野马奔腾而下，水雾铺天盖地，弥漫整座山谷，场面蔚为壮观。

在文成县，有着“中华第一高瀑”之称的百丈漈同样迎来高光时刻。瀑布分三折而下，总落差达353米。雨季一到，水势连成一体，整座山谷轰鸣不断，水汽弥漫升腾。不少游客专程前来拍摄瀑布前的太极表演等短视频，相关作品在社交平台走红，进一步推高了景区的网络热度。

除知名景区外，瓯海仙岩的梅雨潭因朱自清散文《绿》而闻名，近日水位充盈、潭色醉人，雷响潭与龙须潭也各展风姿，潭畔新开的“绿瀑咖啡”成为年轻游客的打卡新宠。泽雅七瀑涧、永嘉龙湾潭七折瀑、蓬溪大碏门瀑布、平阳顺溪知音涧等小众瀑布也因水量充沛、景致独特，吸引了大量周边游客自驾前往。

据了解，7月以来，全市主要瀑布类景区游客接待量较去年同期明显增长。同时，景区方面提醒，雨季路面湿滑，游客需注意安全，遵守景区规定，切勿翻越护栏，并自觉维护环境卫生，共同守护自然美景。

瀑布旅游已成为温州夏季旅游的重要增长点，下一步将进一步完善基础设施，推出更多“瀑布+”文旅产品，提升游客体验。

来 源：温州都市报

原标题： 雨季催热温州“瀑布游” 多地水量暴涨引游客打卡

作者：小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com