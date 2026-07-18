温州都市报 2026-07-18 19:31:41

如果你正在为毕业旅行去哪儿发愁，我劝你把目光投向温州平阳。这地方，真的被严重低估了。

温州网讯 如果你正在为毕业旅行去哪儿发愁，我劝你把目光投向温州平阳。这地方，真的被严重低估了。

先说风景，那是真能打。想看山？南雁荡山云雾缭绕，爬上山顶吹吹风，大学四年的烦恼能忘掉一大半。想看海？南麂列岛的海水蓝得不像话，被《国家地理》评过“中国十大最美海岛”，沙滩上踩一踩，发个朋友圈，同学们都得问你要定位。顺溪的山水像画一样，知音涧里走一走，时间都变慢了。

再说吃的，平阳人说起吃来眼睛都放光。怀溪番鸭炖得酥烂，汤浓得能挂勺；炒粉干在锅里翻飞，镬气直往鼻子里钻。街边的咸菜饼、灯盏糕，几块钱就能买到满足感。到了晚上，夜市一条接一条——水头三桥状元夜市、鳌江蓝田夜市，烤串配冰啤，和同学围坐一桌，聊到深夜都不想走。

平阳这地方还有个特点，既有书卷气又有江湖气。这里是数学家苏步青的家乡，老街上的书院能听到千年前的读书声；但同时也是“武状元之乡”，南拳打起来虎虎生风。文能静心，武能壮胆，这种气质在全国都少见。

最让人舒服的是这里的节奏。坡南老街的石板路被岁月磨得发亮，鸣山古村的老人坐在榕树下摇蒲扇。没有大城市的焦虑，只有踏实过日子的小确幸。

高铁直达，消费不高，风景和美食都拿得出手。毕业旅行选平阳，花不多的钱，收获的是一段真正放松的时光。趁现在还没被挤爆，赶紧去。

来 源：温州都市报

原标题： 这个文武双全的小城，是毕业旅行的最佳答案

作者：小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com