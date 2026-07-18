华盖山、翠微山避暑纳凉点本月起免费开放
温州都市报 2026-07-18 19:33:12
本月起，华盖山、翠微山避暑纳凉点免费向广大市民开放，开放时间为每日8:30-17:30，预计持续至9月30日。
温州网讯 据鹿城区城发集团消息，本月起，华盖山、翠微山避暑纳凉点免费向广大市民开放，开放时间为每日8:30-17:30，预计持续至9月30日。防空洞内温度保持在26℃左右，凉爽宜人，有“天然空调房”之称。
华盖山避暑纳凉点（右图）位于鹿城区县前头与环城东路交叉口西60米处，面积约280平方米；翠微山避暑纳凉点位于鹿城区烈士路人防隧道西边，面积约370平方米。纳凉点均已实现“四通五有”：即通电、通手机信号、通网络电视、通Wi-Fi；有桌椅、有抽湿机、有防暑药品、有安保服务人员。除此之外，纳凉点在开放期间还会定时进行卫生清洁，免费提供消暑饮品，市民朋友可以在此既享清凉，也能得到周到服务。
相关部门提醒市民，防空洞内外温差较大，进入时应注意适当增减衣物，避免着凉；老人、儿童及体弱者要特别注意保暖，不宜长时间停留。此外，市民在纳凉过程中应爱护公共设施，维护环境卫生，共同营造良好的纳凉环境。
来 源：温州都市报
原标题： 华盖山、翠微山避暑纳凉点本月起免费开放
作者：鹿发
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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