温州都市报 2026-07-18 19:33:12

本月起，华盖山、翠微山避暑纳凉点免费向广大市民开放，开放时间为每日8:30-17:30，预计持续至9月30日。

温州网讯 据鹿城区城发集团消息，本月起，华盖山、翠微山避暑纳凉点免费向广大市民开放，开放时间为每日8:30-17:30，预计持续至9月30日。防空洞内温度保持在26℃左右，凉爽宜人，有“天然空调房”之称。

华盖山避暑纳凉点（右图）位于鹿城区县前头与环城东路交叉口西60米处，面积约280平方米；翠微山避暑纳凉点位于鹿城区烈士路人防隧道西边，面积约370平方米。纳凉点均已实现“四通五有”：即通电、通手机信号、通网络电视、通Wi-Fi；有桌椅、有抽湿机、有防暑药品、有安保服务人员。除此之外，纳凉点在开放期间还会定时进行卫生清洁，免费提供消暑饮品，市民朋友可以在此既享清凉，也能得到周到服务。

相关部门提醒市民，防空洞内外温差较大，进入时应注意适当增减衣物，避免着凉；老人、儿童及体弱者要特别注意保暖，不宜长时间停留。此外，市民在纳凉过程中应爱护公共设施，维护环境卫生，共同营造良好的纳凉环境。

来 源：温州都市报

原标题： 华盖山、翠微山避暑纳凉点本月起免费开放

作者：鹿发

本文转自：温州新闻网 66wz.com